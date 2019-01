Tulossa 2020: The White Wall – suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä toteutettava jännitysdraama

Jaa Facebookissa »

YLE The White Wall on uusi jännityssarja, jonka ensi-ilta on syksyllä 2020. Sarja on ensimmäinen suuri draaman yhteistuotanto Ylen ja SVT:n välillä. Parhaillaan työn alla olevan sarjan kaivostunneleihin sijoittuvia kohtauksia kuvataan Pyhäjärvellä 700 metrin syvyydessä.

Kaivosinsinööri Lars Rapp tiimeineen johtaa valtavan paineen alla työtä pienessä kaivosyhteisössä Pohjois-Ruotsissa, kun rakennetaan maailman suurinta ydinjätteiden loppuvarastoa hylättyyn kaivokseen. Projekti on pahasti myöhässä, ja aktivistit tekevät kaikkensa estääkseen laitoksen avaamisen.

Larsin perhe Tukholmassa odottaa häntä avajaisten jälkeen kotiin, mutta Larsin ja hänen lähimmän työtoverinsa Helenin välille on samaan aikaan kasvanut vahva vetovoima. Mitä heille tapahtuu, kun työ on valmis?

Vain muutama viikko ennen avajaisia jokin epäonnistuu kohtalokkaasti tunnelin räjäytyksessä. Kolme työntekijää kuolee syvällä kaivoskuilussa. Onnettomuus salataan, mutta huhuilta ei vältytä. Maan alla havaitaan kummallinen tunnistamaton löydös. Kukaan tiimiläisistä ei tiedä, mikä se on tai mistä se koostuu. Voiko alhaalla kaivoksessa olevalla tunnistamattomalla löydöksellä olla suurempi merkitys kuin kukaan osaa aavistaa? Kuinka korkea on hinta vastauksista, joita he etsivät kysymyksiinsä?

Yle Draaman päällikkö Jarmo Lampela kertoo sarjasta innoissaan:

– Aina silloin tällöin luettavaksi tulee hanke, joka sävähdyttää ja laittaa mielikuvituksen laukkaamaan. Aleksi Salmenperän ideasta liikkeelle lähtenyt The White Wall on omaperäinen ja ainutlaatuinen tarina, jonka eteenpäin viemisessä Yle Draama on ollut innolla ja uteliaana mukana yhdessä SVT:n kanssa. The White Wall on hieno osoitus suomalaisten draamatekijöiden sisältöosaamisesta ja kyvystä rakentaa kansainvälinen yhteistuotanto.

Pääosissa nähdään muun muassa Vera Vitali, joka on viimeksi tähdittänyt Bonusperhe-ohjelmaa, Aksel Hennie, joka on kansainvälisesti tunnustettu ja moninkertaisesti palkittu norjalainen näyttelijä, Mattias Nordkvist, joka näyttelee isoveli Gustafia suositussa Aika on meidän -sarjassa sekä Eero Milonoff, jolla oli yksi päärooleista Cannes-palkitussa Raja-elokuvassa.

The White Wall on Aleksi Salmenperän, Mikko Pöllän ja Roope Lehtisen luomus. Käsikirjoituksesta vastaavat pääkäsikirjoittaja Mikko Pöllän lisäksi muun muassa käsikirjoittajat Aleksi Salmenperä, Lisa Ambjörn ja Björn Paqualin. Ohjaajana toimivat Aleksi Salmenperä ja Anna Zackrisson.

– The White Wall on tarina siitä, kun ihminen kohtaa ilmiön, joka on aikaisemmin tuntematon ja valtava. Pystyykö hän hyväksymään, ettei tiedäkään kaikkea, eikä tiedä, mitä salaisuuksia universumi pitää sisällään. Ja mistä hän hakee vastauksia ja ratkaisuja; tieteestä, uskonnosta vai suorasta toiminnasta?, luonnehtii syntymässä olevaa sarjaa Fire Monkeyn vastaava tuottaja Roope Lehtinen.

Ohjaaja Aleksi Salmenperä kuvailee tulevaa näin:

– The White Wallin tarinaa ohjailevat sekä suuret ihmisyyden peruskysymykset että luontainen tarpeemme etsiä rakkautta ja hyväksyntää. Keskiössä on ristiriita sarjan luonnollisten henkilöhahmojen ja mahdollisen selittämättömän välillä.

Suomalainen Fire Monkey Oy ja ruotsalainen Nice Drama Ab tuottavat sarjan kahdeksan jaksoa SVT:lle ja Ylelle. Sarjan suunniteltu ensi-ilta on syksyllä 2020.

Lähde: Yle ohjelmatiedotus

Kuva: Sarjassa näyttelee Eero Milonoff. Kuvaaja: Fire Monkey