Tansseissa saa fuskata

Jaa Facebookissa »

Ikosen koulullavietettiin tanssin täyteistä viikonloppua, kun iloinen joukko lavatanssista kiinnostuneita pyhäjärvisiä osallistui Jokilatvan opiston järjestämään kaksipäiväiseen lavatanssikurssiin.

Kurssia vetävä Jukka Suorsa tulee Pihtiputaalta ja on toiminut tanssinopettajana vuodesta 1996 saakka. Tammikuussa vietetty paritanssiviikonloppu on saanut osan pareista lähtemään myös tälle lavatanssikurssille.

– Ensi syksyksi ja talveksi on tavoitteena saada pidempi tanssikurssi, jos kurssista kiinnostuneita löytyy riittävästi, kertoo Jukka.

Tanssilavakulttuuri on muuttunut hurjasti vuosikymmenien aikana ja tanssilavoille perinteisten valssin, humpan ja tangon lisäksi on tullut paljon uusia avoimen otteen tansseja, josta yleisimpinä fusku ja bugg. Nämä vauhdikkaammat ja liikunnallisemmat tanssikuviot erilaisine variaatioineen vetävät ihmisiä mukaan tanssikursseille tuoden samalla uutta väkeä lavatanssien pariin.

Ihan alkeista lähdetään liikkeelle ja edetään taitojen mukaan. Lauantaina harjoiteltiin fuskun kuvioita ja hidasta valssia.

– Nyt aamupäivä on menty fuskun perusaskelia vastakkain tai pyörimällä, paikanvaihtoa, kädenalitusta, oikeaa käännöstä ja vierelle vientiä. Tänään opetellaan vielä hidas valssi, joka on sellaista lavahidasta valssia. Siinä askel on pitkä ja liikkuva. Se toimii lavatanssiympäristössä hyvin, koska tungoksessa liikkuminen on helpompaa kuin paikallaan pysyvämmällä askeleella, kertoilee opettaja Jukka Suorsa.

Opettaja näyttää askeleet ja sitten harjoitellaan piirissä aina merkistä paria vaihtaen, jolloin kaikki pääsevät tanssimaan ja saavat kokemusta myös eri ihmisten kanssa tanssimisesta. Kurssille mukaan on lähtenyt mukavasti niin pariskuntia kuin itsekseenkin tanssin saloihin perehtyviä tanssiharrastajia. Omaa paria ei siis tarvita. Riittää, että on iloinen ja ennakkoluuloton asenne uuden opetteluun.

– Hidas valssi on mahdottoman mukavaa, kun sitä malttaa mennä. Ei saa kiirehtiä, pitää malttaa kuunnella rytmiä, Jukka sanoo.

– Tanssi on illuusio. Tässä saa luvan fiilistellä. Jättäkää vakavuus pois ja antakaa musiikin viedä, Jukka avaa tanssin sisintä olemusta samalla, kun näyttää hitaan valssin askeleita.

Pyhäjärviset Pirjo Syrjä ja Ahti Pasanen ovat lähteneet kurssille opettelemaan uusia kuvioita. Pirjo on tanssinut viisitoistakesäisestä asti ja Ahdin nuoruuden harrastukseen tuli aikuisiällä taukoa, mutta nyt on tullut aktiivisesti tanssittua kymmenisen vuotta.

– Kyllähän lavatanssit oli meidän nuoruuden juttu, mutta ei 70-luvulla ollut buggia ja fuskua, toteaa Ahti.

– Yhdessä on tanssittu neljä vuotta. Tansseissahan me on tavattukin, naurahtavat Ahti ja Pirjo.

– Tansseissa käydään tässä lähellä noin tunnin ajomatkan päässä. Urjanlinnassa, Runnilla, Nivalassa ja tietysti kesällä meidän Suurlavalla, Pirjo kertoilee suosikkitanssipaikostaan.

– Lomareissulla voi käydä sitten jossain kauempanakin, jos sattuu sopivasti matkan varrelle, jatkaa Ahti.

– Tanssiessa on tärkeää, että nainen osaa seurata. Minulle on oltava mieheltä selkeät ja sovitut merkit, miten mennään. Silloin on helppo seurata ja tanssi sujuu, Pirjo kertoo ja katsoo Ahtia, joka komppaa, että miehen on osattava viedä.

– Ihmisessä on paljon liikkuvia osia, tänään olen sen huomannut, naurahtaa Pirjo ja jatkaa ettei vielä ehdi tanssiessa paljon jutella, kun pitää miettiä näitä uusia askelia.

– Tällä kurssilla on ollut mukavinta samanhenkisessä porukassa musiikin tahdissa liikkuminen ja uusien kuvioiden opettelu. Liian vakavaa ei saa olla, toteaa Ahti pilke silmäkulmassa.

– Lavatansseissa tärkeintä on tanssi ja musiikki. Lavalle laittautuminen luo odotuksen tunnelmaa, joka kohoaa sitten paikan päällä olevassa tunnelmassa. Ei sitä oikein toiset ymmärrä, jotka ei tanssimista harrasta. Olenkin todennut, että lumous pitää särkeä, kun lähtee tansseista kotiin, Pirjo kertoo tanssiharrastuksen viehätyksestä.

– Lavoilla ei nykyään ole humalaisia, vaan tanssista kiinnostuneet samanhenkiset ihmiset kohtaavat. Tanssi on oikein mukavaa liikuntaa ja yhdessäoloa. Ei muuta kuin mukaan vaan kehottavat Pirjo ja Ahti.

Tuija Kartimo