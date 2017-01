Rinnevaara-asioissa syyte ja syyttämättäjättämispäätöksiä

Syyte nostettu virka-aseman väärinkäyttämisestä liittyen Pyhäjärven kaupunginjohtajan irtisanomismenettelyyn

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto on nostanut syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä liittyen Pyhäjärven kaupunginjohtajan Tita Rinnevaaran irtisanomismenettelyyn koskien vuoden 2013 tapahtumia. Vastaajina on tuolloisia kaupunginhallituksen jäseniä ja osin asian esittelystä vastannut virkamies. Asian esitutkinta on ulottunut myöhempiinkin tapahtumiin, joilta osin asiassa on tehty syyttämättäjättämispäätöksiä.

Haastehakemus on toimitettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle, ja sieltä saatujen tietojen mukaan vireille on tullut asia, jossa asianimikkeenä on virka-aseman väärinkäyttäminen. Asianomistajana on Tita Rinnevaara ja vastaajina Katja Erkkilä, Marita Kärkkäinen- Rytkönen, Jorma Leskinen, Paavo Leskinen, Taimi Piippo, Jukka Tikanmäki, Kauko Tikkanen ja Veikko Tikkanen, eli vt. kaupunginjohtajan lisäksi koko silloinen kaupunginhallitus Tyyne Tuikkaa vaille.

Toimituksen saamien tietojen mukaan syyttäjälle edennyt asia koskee vuoden 2013 tapahtumia. Sen sijaan syyttämättäjättämispäätös tehtiin ainakin vuoden 2014 vyyhdestä, jossa Rinnevaaran epäselvän irtisanoutumis-virkavapausasian myötä Veikko Tikkanen oli määrätty hoitamaan kaupunginjohtajan virkaa. Syyttäjän arvion mukaan epäselvässä tilanteessa päätöksentekijät ovat voineet käyttää harkintavaltaa eikä säännöksiä ole rikottu. (MN)

Kuva: Laila Malila (oik.) otti Tita Rinnevaaran lämpimästi vastaan hänen palattuaan Pyhäjärven kaupungin johtoon kesällä 2015.