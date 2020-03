Pyhäjärvellä varaudutaan koronaan

Uutista päivitetty 13.3.2020 klo 20.00 Ppky Selänteen ohjeistuksen osalta ja tarkennettu koulujen ja varhaiskasvatuksen ohjeistusta.

Uutista täydennetty 13.3.2020 klo 22.00 Jokilaaksojen musiikkiopiston ja Jokilatvan opiston osalta.

Kokosimme lukijoillemme eri tahoilta saatuja tietoja WHO:n 11. maaliskuuta pandemiaksi julistaman koronaviruksen vaikutuksista.

Suomen hallitus antoi torstaina uudet suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää. Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Hallitus suositteli torstaina, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Hallituksen antaman suosituksen pohjalta Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on päätöksellään 13.3.2020 kieltänyt toimialueellaan kaikki yli 500 hengen sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet 12.4.2020 saakka.

Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

Muuttuneista suosituksista johtuen, eri tahot Pyhäjärvellä ovat tiedottaneet muutoksista toiminnassaan:

Ppky Selänne:

– Kiireettömiä vastaanottoja ja terveystarkastuksia perutaan. Asiakkaille ilmoitetaan asiasta tarkemmin. Jos epidemia laajenee, niin Haapajärvelle perustetaan kuntayhtymän pandemiavastaanotto, jonne potilaiden tutkiminen ja hoito keskitetään. Tästä tiedotetaan tarkemmin kuntayhtymän nettisivuilla.

– Ottakaa yhteyttä aina puhelimitse, mikäli tarvitsette arviota voinnistanne. Puhelun perusteella päätetään jatkohoidon tarpeesta. Puhelinnumero arkisin klo 8-16 on 044 770 0701 (voimassa 16.3.2020 lähtien). Puhelinnumerot arkisin klo 16-8 ja viikonloppuisin 08- 315 2655 tai 08- 315 7840 (voimassa heti).

– Vierailuja vuodeosastoille, palveluasumiseen ja hoivakoteihin kehotetaan välttämään.

– Ulkomaille matkustamista kehotetaan välttämään.

– Kaikkia lieviä hengitystieinfektioita sairastavia suositellaan hoitamaan itsensä terveeksi kotona ennen töihin tai kouluun paluuta.

– Yleisötilaisuuksia kehotetaan välttämään.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Ppky Selänteen alueella ei ole todettuja koronavirustartuntoja.

– THL on avannut valtakunnallisen puhelinneuvontanumeron johon voit soittaa, kun kaipaat yleistä neuvontaa koronaviruksesta. Numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivinä klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Neuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Pyhäjärven kaupunki:

Aluehallintovirasto on vahvistanut suosituksen määräykseksi tänään 13.3.2020.

– Koronavirukseen liittyvä ajantasainen tieto ja ohjeet on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla (thl.fi) ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen sivuilla.

– Kaupungin asukkaita kehotetaan välttämään ei-välttämätöntä matkustelua ja noudattamaan erityistä varovaisuutta ja hyvää käsihygieniaa.

– Huomioithan, että sairaana ei mennä töihin, tehdä vierailuja eikä osallistuta ei-välttämättömiin tilaisuuksiin tai harrastustoimintaan.

– Kulttuuritapahtumat perutaan toistaiseksi.

– Hyvinvointitapahtumat perutaan.

– Ikäihmisten ja työikäisten ryhmäliikunnat perutaan toistaiseksi.

– Leirikoulut ja luokkaretket Pyhäjärven ulkopuolelle perutaan toistaiseksi.

– Suositellaan arvioimaan huolellisesti osallistumista ryhmäharrastuksiin.

– Kuntosali uimahallin alakerrassa suljetaan toistaiseksi.

Koulut ja varhaiskasvatus:

– Koulut ja varhaiskasvatus toimivat niin kauan kun tartuntatautitapauksia ei ole.

– Kaikki loppukevään leirikoulut ja muut Pyhäjärven ulkopuolelle suuntautuvat matkat on peruttu.

– Liikuntatoimen lasten ja nuorten ryhmät toimivat niin kauan kun koululla tai varhaiskasvatuksessa ei ole tartuntoja (huom. muut ryhmät peruttu)

– Flunssaan sairastuneiden oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten tulee jäädä vähäisilläkin oireilla kotiin. Flunssasta ja korona-epäilyistä pyydetään kertomaan koululle.

– Ulkomaanmatkan jälkeen kahden viikon karanteeni matkakohteesta riippumatta.

– Jos on ollut yhteydessä koronavirukseen sairastuneen kanssa, karanteeni kaksi viikkoa.

Lisäohjeita Salmen koulun oppilaille ja Pyhäjärven lukiolaisille:

– Kouluilla varaudutaan mahdollisiin karanteeneihin tai koulujen sulkemisiin ottamalla kaikki koulukirjat (lukiolaisilla myös läppärit) kotiin. Kouluun otetaan mukaan lukujärjestyksen mukaiset oppikirjat.

– Huoltajia (ja lukion oppilaita) pyydetään seuraamaan aktiivisesti Wilmaa. Koulutoimintaan voi tulla muutoksia lyhyellä varoitusajalla ja näistä muutoksista tiedotetaan ensisijaisesti Wilman kautta.

– Karanteenin aikana oppilaat opiskelevat kotona opettajan ohjeiden mukaan. Karanteenin aikana pitää välttää kaikkia kontakteja. Jos karanteenin aikana tulee flunssaoireita, ota yhteyttä Ppky Selänteen ohjeistuksen mukaisiin puhelinnumeroihin.

Lukio:

– Ylioppilastutkintolautakunta on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päättänyt aikaistaa kevään 2020 kolmannelle tutkintoviikolle sijoitetut reaaliaineiden koepäivät niin, että reaaliaineiden kokeet kirjoitetaan jo toisella tutkintoviikolla tiistaina 17.3. ja torstaina 19.3. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua koronavirustilanteen laajetessa. Tutkinnon aikataulua tiivistetään siten, että tutkinto järjestetään 20.3. mennessä saamen äidinkielen kielen koetta lukuun ottamatta.

Pyhäjärven seurakunta:

– Kirkkohallitus on suosittanut seurakunnille, että ne toistaiseksi luopuvat kaikista sellaisista kokoontumisista, jotka eivät kuulu lakisääteisten tehtävien hoitoon. Niinpä Pyhäjärven seurakunnassakin on tehty päätös, että jumalanpalvelukset pidetään ja kirkolliset toimitukset hoidetaan, mutta muu aiemmin suunniteltu toiminta joudutaan perumaan. Jumalanpalvelukset ovat sanajumalanpalveluksia kiirastorstaihin asti.

– Myös Lähimmäisen kammari ja Löytösoppi jäävät tällä erää tauolle. Seurakunnan työntekijät ovat kuitenkin seurakuntalaisten tavoitettavissa puhelimitse ja myös sähköisten kanavien kautta. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan nettisivuilta.

– Kirkkoherranvirasto palvelee maanantaista torstaihin klo 9-12.

Pyhäjärven Sanomat:

– Pyhäjärven Sanomat sulkee toistaiseksi toimiston asiakkailta. Varaudumme mahdollisuuteen tehdä etätyötä epidemia-aikana. Palvelemme asiakkaita tavalliseen tapaan puhelimitse ja sähköpostilla.

– Unboxing -haasteeseen tuotteita tuovat voivat sopia tuotteiden toimituksesta päätoimittaja Mirka Kaurasen kanssa 040 1697 350.

Tapahtumat:

– Hiihdon Suomen Cup: Tilannetta selvitetään ja päätökset tehdään lähiaikoina.

– Helenan hiihto: AVI:n antamaan määräykseen perustuen Pyhäjärven Pohti Ry peruuttaa Helenan Hiihto tapahtuman 22.3.2020, jonka yhteydessä hiihdettäisiin myös Kalevan Kierros 2020 osakilpailu. Helenan Hiihto palauttaa ennakkoilmoittautuneiden hiihtäjien maksaman osallistumismaksun täysimääräisenä. Osallistumismaksun maksaneisiin ollaan lähipäivinä yhteydessä.

– SM Snowdrag 2020: Viikonvaihteen kisat järjestetään, koska arvioitu katsojamäärä on noin 150 henkeä ja kyseessä on ulkotapahtuma, jossa lähikontakteja on helppo välttää.

– Pyhäsalmen VPK elokuvat: Elokuvien levittäjät ovat tänään peruneet/ siirtäneet lähiviikkojen ensi- iltoja, joudumme mekin täten siirtämään näiden näytösaikoja joillakin viikoilla. Tämän viikonlopun näytökset vielä pidetään aikataulun mukaisesti ja suljemme teatterin toistaiseksi 16.3.2020 alkaen THL:n suosituksen mukaisesti. Tämä koskee myös salin vuokraajia.

Yhdistykset, kerhot, harrastusryhmät:

– Yläympyrän tupa: Ennaltaehkäisevänä toimintana Yläympyrän tuvan kaikki tuokiot jäävät toistaiseksi tauolle.

– Pyhäjärven Naisvoimistelijat: Harrastusryhmät tauolla.

– Muistiluotsi: Muistiluotsin toiminnassa suuri osa on ikäihmisiä eli riskiryhmään kuuluvia. Näin ollen Keski-Pohjanmaan Muistiluotsin ryhmätoiminnat, kurssit ja tapahtumat jäävät toistaiseksi tauolle.

– Pyhäjärven Eläkeläiset ry on perunut kaikki normaalit toiminnat toistaiseksi.

– Jokilaaksojen musiikkiopiston kaikki ryhmätunnit (musiikin hahmotusaineet, varhaisiän musiikkikasvatus, orkesterit, yhtyeet) perutaan ajalla 16.- 27.3. Kevään valintakokeet siirretään pidettäväksi elokuussa 2020.

– Jokilatvan opiston yleisötapahtumat (konsertit, teatteriesitykset ja työnäyttelyt) perutaan toistaiseksi.

Hoivakodit ja vuodeosasto:

– Attendo Järvenhelmi kehoittaa välttämään vierailuja varmistaakseen asukkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden. Vierailun sijaan suositellaan soittamaan omaisille. Jos omaisella ei ole omaa puhelinta, voi soittaa hoivakodin numeroon.

– Ppky Selänne: Potilaiden suojaamiseksi vierailulle ei saa tulla, mikäli on hengitystieinfektion oireita (nuha, yskä, kurkkukipu, kuume). Myös lievät oireet estävät vierailun. Mikäli olet ollut ulkomailla, ethän tule vierailemaan kahteen viikkoon.

– Esperi Hoivakoti Jaatinen: Esperi Care on tiukentanut vierailuohjeita. Flunssaisena ei suositella tulemaan tapaamaan omaisia. Sen sijaan voi olla yhteydessä puhelimitse.

– Suomenselän muisti/ Karpalokoti: Suositellaan välttämään vierailuja. Omaiseen voi olla yhteydessä Karpalokodin hoitajien puhelimen kautta.

Jaana Salo, Mirka Kauranen