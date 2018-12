Pohdille uusi kunniapuheenjohtaja

Kimmo Sarkkinen on Pyhäjärven Pohdin tietojen mukaan seuran kolmas kunniapuheenjohtaja – aiemmin titteliä ovat kantaneet Eino Huttunen ja Hugo Lehtinen.

– Kyllä sitä on tullut oltua Pohdin kanssa tekemisissä, yhteensä 54 vuotta. Vuonna 1964 tulin opettajaksi sivukylälle. Tärkeimmästä päästä minulle on, miten Pohti jaksaa, pohdiskeli Kimmo.

Sekä puheenjohtajana että vara-puheenjohtajana Pohdissa toiminut Sarkkinen on nähnyt vuosien mittaan ylä- ja alamäkiä.

– Aaltoliikettä on ollut; välillä mennyt paremmin ja välillä huonommin. Pohti on pystynyt hoitamaan talousasiat hyvin ja on täysin velaton, pitkälti bingon ja tangon takia, iloitsi kunniapuheenjohtaja.

Reilun 50 vuoden aikana myös urheilupuolella on tapahtunut unohtumattomia asioita.

– Paini oli 60–70-luvuilla seuran erikoisala, oli huippupainijoita. Pohti järjesti tuolloin myös painin Pohjoismaiden mestaruuskisat. Myös hiihto ja Helena Takalon menestys sekä hyvin menneet maakuntaviestit ovat jääneet mieleen. Yleisurheilupuoli on ollut myös erittäin hyvä, mietti Kimmo Pohti-ajastaan esiin nousevia muistoja.

Vaikka Kimmo nyt jäikin pois Pohdin johtokunnasta, on hän käytettävissä, jos tarvetta tulee.

– Tämä ei tarkoita, että vetäydyn kokonaan pois. Minulla on velvollisuus auttaa kaikessa Pohdin hyvinvointiin liittyvässä, missä vain on mahdollista. Aina kun on tarpeen, niin jotain voin tehdä.

Torstaina järjestetyssä Pyhäjärven Pohdin syyskokouksessa oli kunniapuheenjohtajan nimeämisen lisäksi läsnä muutakin historian havinaa.

Viranomaisten asettama Pohdin talon käyttökielto astuu voimaan vuoden 2019 alussa. Niinpä, pitkään palvelleessa talossa kokoustettiin yleiskokous viimeistä kertaa. Talossa järjestetään kuitenkin vielä vuoden 2018 loppuun asti lauantaisin tanssit ja sunnuntaisin bingo.

Iloisena asiana kokouksessa kuitenkin kerrottiin, että suursuosiota kantava bingo jatkuu keskeytyksettä myös vuodenvaihteen jälkeen.

– Lamminahon Hiisitupa on bingon uusi paikka. Hiisituvalle mahtuu 130 ihmistä, avasi kokouksessa Pohdin puheenjohtaja Reijo Pennanen.

Yleiskokouksessa päätettiin, että nykyinen puheenjohtaja Reijo Pennanen jatkaa tehtävässään myös ensi vuonna.

Ossi Savolainen