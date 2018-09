Muurin nuorista noussut huoli – nuorten päihteidenkäyttöön tullaan puuttumaan

S-Marketin ja Osuuspankin takana kulkevalla muurilla viettää aikaansa nuorisoa, Sherwoodin metsänä tunnetulla läheisellä viheralueella päihteiden suurkuluttajia. Tämä on kombinaatio, johon halutaan puuttua rivakalla otteella.

Pyhäjärvisten nuorten hyvinvoinnista on kesän aikana noussut laaja huoli. Vyyhteä purettiin viime viikolla Salmen koulun yhteisessä vanhempainillassa.

– Kesän aikana on nuorten keskuudessa lisääntynyt ilmiö, johon liittyy muun muassa päihteiden käyttö. Se herättää huolta, avasi keskustelua Salmen koulun rehtori Anja Nilivaara.

Nilivaara huomautti että parveilu kuuluu nuorten elämään, etenkin nyt lämpimänä kesänä. Huolestuttavaa on, että nuoret parveilevat Sherwoodin metsän läheisyydessä, jossa taas oleskelee elämäntavoiltaan kyseenalaista aikuisväestöä, kuten alkoholin suurkuluttajia, huumeidenkäyttäjiä ja väkivaltarikoksista tuomittuja. Sherwoodin väki välittää osaltaan päihteitä ja tupakkaa nuorille.

Yleisön havaintojen mukaan nuoret ovat hyvinkin sinisilmäisiä ja tuttavallisissa väleissä Sherwoodin väen kanssa.

– Osa porukasta on sellaista, ettei heitä saa terveydenhuollon henkilöstökään tavata yksin, mutta nuoret halailevat heidän kanssaan, yleisöstä pohdittiin.

– Muutos nuorten käytöksessä verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna on raju, eikä se tietenkään koske kaikkia nuoria, vaan pientä osaa. Koululla on pieni porukka, joka käyttäytyy levottomasti eikä piittaa säännöistä. Tupakoidaan näkyvästi ja häpeilemättä, poistutaan koulualueelta koulupäivän aikana ja sitten on tämä päihteidenkäyttö vapaa-ajalla, Nilivaara kertoi.

Koulukuraattori Pentti Miettinen muistutti, että suurimmalle osalle nuoria riittää onnellisuuteen se, että heillä on kunnollinen kännykkä, ruokaa, mukavia harrastuksia, kavereita ja luottamuksellinen suhde vanhempiin. Valtaosa nuorista voi hyvin, mutta pieni osa voi hyvin huonosti.

Huoli nuorten päihteidenkäytöstä on myös poliisilla. Ongelmaa on puitu pohjoisen nuorten palveluverkoston kokouksessa ja sitä ratkomassa on ollut koulun henkilökunnan ja poliisin ohella muun muassa nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, seurakunnan, Namon ja mielenvireyskeskuksen henkilöstöä. Ilmiöön ollaan tarttumassa kovalla otteella ja siihen on reagoitu kaupungin ylintä johtoa myöten.

Vastaava vapaa-ajanohjaaja Juha Aho kertoi, että ongelmasta on keskusteltu kaupungin johtoryhmässä ja poliisi on lähettänyt kirjelmän kaupungille, jossa avataan virkavallan näkemyksiä muurin alueen toiminnasta.

Tavoitteena on saada alueen vartiointia tehostettua tiettyinä kellonaikoina.

– Huoli on nuorista kova ylintä johtoa myöten. Kyllä nuoret reagoivat voimakkaammin mitä aiempina vuosina ja siihen on monia syitä. Toivon että asiaa voitaisiin lähteä ratkomaan yhdessä eteenpäin, koko kylän voimin, Aho mietti.

Myös Jokilaaksojen poliisilaitokselta oli vanhempainillassa edustus. Poliisista kerrottiin, että heilläkin on herännyt huoli pyhäjärvisten nuorten päihteidenkäytöstä ja valvontaa on täällä lisätty. Muurilla olevista nuorista tulee heille paljon ilmoituksia, ja poliisista kannustetaankin, että hätänumeroon saa aina soittaa, jos huolta ilmenee.

Poliisin taholta kommentoitiin, että Pyhäjärvellä on katukuvassa huomattavasti enemmän päihtyneitä aikuisia kuin esimerkiksi Haapajärveltä. Päihtyneeltä aikuiselta nuoren on helppo mennä kerjäämään tupakkaa tai päihteitä.

– Jotkut vanhemmatkin ostavat lapsilleen pari kaljaa perustellen, ettei lapsi sitten varasta kaljaa mistään, mutta se on väärä ajattelutapa. Kaljaa on aina helppo kinuta lisää, sanoi rikosylikonstaapeli Essi Olkkonen Jokilaaksojen poliisista.

– Tärkeää olisi, että vanhemmat olisivat lasten tukena ja kiinnostuneita heidän tekemisistään ja kavereistaan. Tarvittaessa nuoren kännykänkin saa tutkia tai repun penkoa, liian sinisilmäinen ei kannata olla.

Takavuosina täällä oli Saapas-toimintaa, mutta yleisön kokemusten mukaan nuorisoporukka liikkui aina heidän edellään, pois aikuisten luota. Toisaalta koettiin, että aikuisia olisi kuitenkin nytkin hyvä olla näkyvillä ja saapuvilla viikonloppuiltaisin.

Yleisöstä toivottiin yhteisöllisyyttä ja koko kylän puuttumista nuorten käytökseen. Nuorten vanhemmille olisi uskallettava soittaa, vaikka vastaus langan toisesta päästä ei miellyttävä olisikaan.

Nuorisotyönohjaaja Tiina Haapapuro Pyhäjärven seurakunnasta kertoi nuorten palveluverkoston ja ohjausverkoston kokouksessa pohditun keinoja nuorten levottomaan käytökseen, päihteidenkäyttöön ja ilkivaltaan.

Ajatuksena nousi esille vanhempien katupartiotoiminta. Vanhempia tullaan kutsumaan koolle nuokkarille katupartiotoiminnan käynnistämiseksi. Nuorisopuolelta ja koululta kannustettiin vanhempia olemaan rohkeasti yhteydessä heidän suuntaansa, jos omat neuvot eivät enää lapsen kasvatuksessa riitä.

Mirka Kauranen