Malilan valitus lÃ¤pi hallinto-oikeudessa â€“ Kiviniemen valinta laiton

Malilan valitus läpi hallinto-oikeudessa – Kiviniemen valinta laiton

Jaa Facebookissa »

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa tiistaina asiassa, jossa Laila Malila valitti Henrik Kiviniemen valinnasta Pyhäjärven kaupunginjohtajaksi, kun valitus sovintosopimuksesta Rinnevaaran kanssa oli vielä valituksenalainen.

Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.11. 2015 Pyhäjärven kaupungin ja kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaran tekemän sovintosopimuksen noudattamiseen perustuvan menettelysopimuksen ja päätti laittaa sopimuksen täytäntöön välittömästi. Mainitun menettelysopimuksen mukaan sovintosopimuksen puolin ja toisin allekirjoittaminen edellyttää, että kaupunginjohtajan virkasuhde päättyy 31.7.2016.

Kyseisestä päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, eikä päätös ole ollut hallinto-oikeuden mukaan lainvoimainen silloin, kun valtuusto on ottanut kaupunginjohtajan virkasuhteeseen Henrik Kiviniemen. Kiviniemi aloitti työssään lokakuussa 2016. Kaupunginjohtajan virkaa ei ole voitu täyttää vakituisesti tilanteessa, jossa viran avoimeksi tuleminen on vielä ollut epäselvää. Valtuusto on siten näissä oloissa valitessaan kaupunginjohtajan toiminut hallinto-oikeuden mukaan lainvastaisesti ja valtuuston valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asiasta valittaneen Malilan näkemyksen mukaan Pyhäjärvellä oli Kiviniemi valittaessa jo kolme kaupunginjohtajaa, onko tällä hetkellä kaupunginjohtajaa ollenkaan?

– Hallintojohtaja Hannu Haapala hoitaa hallintosäännön mukaisesti kaupunginjohtajan virkaa lomani ajan, mutta poimin työkintaat heinäkuun lopulla siitä, mihin olen ne pudottanut, Henrik Kiviniemi kommentoi.

– Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten selvitämme Kuntaliitosta, tarvitaanko mitään väliaikaispäätöksiä tässä vaiheessa.Odotellaan nyt tilanteen selkiytymistä ja Kuntaliiton kannanottoa.

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Asko Kaurasen mukaan Kiviniemi toimii kaupunginjohtajana kuten ennenkin, vasta mahdollinen korkeimman hallinto-oikeuden päätös voi muuttaa tilannetta. Mikäli päätöksestä valitetaan ja korkein hallinto-oikeus päätyy samaan ratkaisuun kuin hallinto-oikeus, järjestetään uusi virkavaali. Mikäli se asettuu eri kannalle ja näkee Kiviniemen valinnan päteväksi, hän jatkaa virassaan kuten tähänkin asti.

– Seuraavaksi Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontuu päättämään, tekeekö se valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Minun näkemykseni mukaan valitus tehdään, mutta asiasta päättää kaupunginhallitus, Kauranen kertoo.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa asiaa esitellyt jäsen oli valituksen hylkäyksen kannalla, mutta kaksi muuta jäsentä äänestivät valituksen hyväksymisen puolesta.

– Päätöksestä haluan tässä vaiheessa vain todeta, että asiaa esittelevä jäsen, hallinto-oikeustuomari, on esityksessään hylännyt Laila Malilan valituksen. Olen huolissani, onko hallinto-oikeuden kokoonpano esittelevää jäsentä lukuun ottamatta pystynyt tutustumaan laajaan ns. sovintosopimuskokonaisuuteen riittävän syvällisesti päätöstä tehdessään, Kiviniemi pohtii.

Kiviniemen ajatukset tilanteesta ovat vielä hämmentyneet.

– Teen päätökset omasta jatkostani seuraavan parin viikon aikana. Hain 2016 syksyllä toistaiseksi voimassaolevaan kaupunginjohtajan virkaan, siksi nyt joudun tarkastelemaan tilannetta uudelleen, uuden tilanteen vaatimalla tavalla, hän kertoo.

– Olen toisaalta kokenut onnistumisia ja viihtynytkin. Toisaalta toimintaympäristö on erittäin haasteellinen. Mutta on kuitenkin aivan liian aikaista jatkosta mitään vielä sanoa. En ole aktiivisesti täältä pois lähdössä, mutta paljon on mietittävää tullut lyhyessä ajassa.

Kauranen rauhoittelee asiasta noussutta kohua.

– Edetään asiassa järjestyksessä, ei paniikkiin ole tässä vaiheessa aihetta.

Mirka Kauranen

Juttua päivitetty 5.7.2018 klo 14 Kaurasen kommenteilla.

Juttua korjattu 5.7.2018 klo 15.30, poistettu virheelliset viittaukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kun puhuttu hallinto-oikeudesta.

Juttua korjattu 5.7.2018 klo 16, tarkennettu Kiviniemen lausuntoja.

Kuva: Pyhäjärven kaupunginjohtaja-asian vatvominen ei ota päättyäkseen.

Arkistokuva/ Mirka Kauranen