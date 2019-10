Kodikkuus yllättää – Järvenhelmi avaa ovet yleisölle

Jaa Facebookissa »

Ensi viikon tiistaina yleisö pääsee tutustumaan Attendo Järvenhelmen tiloihin.

– Tervetuloa kakkukahveille 15. lokakuuta. Omaisille järjestetään oma tutustumispäivä jo aikaisemmin. Saa tänne toki tulla muulloinkin tutustumaan, hoivakodin johtaja Anne Niiranen rohkaisee.

Asukkaat muuttavat tiloihin loppukuusta. Avoimien ovien päivä halutaan järjestää ennen sitä, koska kyseessä on kuitenkin ihmisten koti ja asumisrauhaa täytyy olla.

– Muuttofirma tulee muuttamaan tavarat. Omaisille on lähetetty kirjeet. Olisi kiva, jos omaiset pystyvät olemaan vastaanottamassa täällä ja laittamassa huoneita omannäköisiksi. Kaikilla ei ole omaisia, silloin hoitajat auttavat siinä. Vapaaehtoiset toimijat ovat myös tervetulleita avustamaan muutossa ja jatkossa järjestämään villasukkatansseja, vohvelinpaistoa, ulkoilutusta ja muuta ohjelmaa entiseen tapaan, Niiranen tuumaa.

Uudessa rakennuksessa on puolet vähemmän neliöitä kuin Köpsinrinteellä. Silti asukkaiden huoneet ovat suurempia ja kaikissa huoneissa on oma wc ja suihku.

– Se on iso juttu, että jatkossa jokaisella on oma wc. Köpsillä on paljon käytävä- ja varastotilaa. Tähän rakennukseen on suunniteltu kompakti ratkaisu. Hukkatilaa ei ole. Konseptilla on oma sisustussuunnittelija. Tiloista on saatu kodikkaat, eikä ole enää laitosmaista. Kaikki Attendon hoivakodit suunnitellaan samalla sapluunalla, Niiranen kuvailee.

Huoneita on 63. Pienimmät ovat kooltaan 21,2 neliötä ja suurimmat 32,3 neliötä. Asukkaita rakennukseen mahtuu yhteensä 66, jos joukossa on pariskuntia. Tällä hetkellä Köpsinrinteellä asukkaita on 59.

– Osassa asunnoista on minikeittiö ja makuualkovi. Ensisijaisesti isompiin asuntoihin ohjataan pariskuntia.

Kaikki asunnot on tarkoitettu tehostettua palveluasumista varten.

– Huoneissa on valmiina sänky, verhot ja ripustuskisko yhdellä seinällä. Muuten asukas saa sisustaa niin kuin tahtoo, Anne kertoo.

Ruokailu- ja oleskelutiloja on sekä alhaalla että ylhäällä. Alakerran suurempaa tilaa tultaneen käyttämään Köpsinrinteen juhlasalin tapaan. Sen yhteydessä on myös terassi. Yleinen sauna sijaitsee yläkerrassa. Sen yhteydessä on myös takkahuone ja parveke.

– Kylpytiloissa on sopivasti avaruutta. Suihkupaarikin mahtuu saunaan, Niiranen iloitsee.

Hoivakodin nimen lisäksi paikallisuus näkyy myös muussa nimistössä.

– Neljä ryhmäkotia on nimetty Pyhäjärven saarten mukaan, eli nimet ovat Honkasaari, Pirttisaari, Luotosaari ja Niittysaari.

Köpsinrinteellä ryhmäkoteja oli kuusi. Täällä hoitajat ja asukkaat järjestellään uudelleen. Anne kertoo, että osa asukkaista odottaa muuttoa innolla ja on esittänyt toiveita huoneen sijainnista.

– Joku halusi yläkertaan, joku sellaisen ikkunan luokse, josta näkee paljon liikettä. Toiveita on pyritty huomioimaan.

Paikallisuus näkyy myös sisustuksessa. Alakerran suurimman ruokailu- ja oleskelutilan seinässä on valokuvatapetti, jossa on näkymä Jänisniemestä.

– Tämä on kiva, että sisustuksessa on käytetty pyhäjärvisyyttä. Osassa sisustustauluista on myös paikallisia maisemia.

Jaana Salo