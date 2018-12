Irja tekee käsillään hyvää

Irja Haavisto harrastaa käsitöiden tekemistä hyväntekeväisyyteen. Facebookin kautta on löytynyt monta hyvää kanavaa, joiden kautta ahkeran käsityöharrastajan käsissä syntyviä sukkia ja muita käsitöitä saadaan ilahduttamaan tarvitsevia ympäri Suomen.

Irja Haaviston käsityöharrastus on saanut viime aikoina uusia ulottuvuuksia. Neulepuikkojen tahti on kiihtynyt, kun neulomuksille on löytynyt erilaisia hyväntekeväisyyskohteita.

– Neulominen hyväntekeväisyyteen on ollut minulla pitkään haaveena, mutta kohteet ovat olleet hukassa. Tämän vuoden alussa löysin Neulomuksia sydämestä -ryhmän Facebookista ja hyväntekeväisyysneulominen pääsi vauhtiin. Sitä kautta olen neulonut muun muassa sukkia Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyölle ja Huvimäen eläinsuojelutilan hyväksi. Ryhmässä tuli myös tilaus ambulanssipipoille, Irja kertoo.

Kun synnytyssairaaloita suljetaan, yhä useampi vauva syntyy tien päällä. Ambulanssipipoja on alettu neuloa ympäri Suomea lämmikkeeksi ambulanssissa syntyville vauvoille.

– Jossain villasukkaryhmässä kerrottiin myös, että sukkia ja lapasia toivotaan lastensairaalaan. Teho-osastolla tarvitaan lapasia, jotta lapset eivät revi piuhoja irti, Irja kuvailee.

Irja kutoo sukkia myös keskosille Facebookin Untuvapakkaus-ryhmän kautta.

– Keskosvauvan villasukan terän pituus on 5–8 senttiä. Ne ovat niin kuin nuken sukkia. Untuvapakkausryhmästä annettiin ohjeet materiaaleista ja siitä minkä kokoisia sukkien täytyy keskosille olla. Muuten voi vapaasti käyttää mielikuvitusta.

Untuvapakkausryhmässä tarvitaan myös pieniä lastenvaatteita. Keskoset ovat niin pieniä, ettei heille löydy kaupoista tarpeeksi pieniä vaatteita.

– Jos saisin jostain pieniä kaavoja ja sopivia kankaita, niin voisin ommella vaatteitakin Untuvapakkausryhmän hyväksi, Irja pohtii.

Untuvapakkausryhmä jakaa neulojille lahjoittajilta saatuja lankoja.

– Vauvalankaa onkin täällä huonosti saatavilla. Ei haittaisi, jos muidenkin hyväntekeväisyysneulomuksien materiaaleihin löytyisi sponsoreita, Irja tuumaa.

Untuvapakkausryhmästä saatavia lankoja lukuun ottamatta Irja on ostanut tähän asti kaikki langat itse.

Joulun alla Irjalta lähti monta pakettia neulomuksia eri kohteisiin. Irja kertoo, ettei hän osaa olla jouten. Aina on neulomus käsissä, joten on hyvä, että on löytynyt sopivia kohteita niiden lahjoittamiseen.

Irjan mieluisimpia käsitöitä ovat pitsinnypläys, virkkaus, neulominen ja ompeleminen.

– Kaksi tätiä opetti minut neulomaan sukkia ja lapasia kymmenvuotiaana. Pienen ikäni olen tehnyt käsitöitä. Sukkia syntyy vaikka silmät ummessa tai televisiota katsellessa, kaksi oikein kaksi nurin. Kantapäätä tehdessä pitää vähän katsoa, ettei tule kahta kantapäätä neulottua samaan sukkaan, Irja nauraa.

Ensimmäiset sukat hyväntekeväisyyteen Irja teki jo 2000-luvun alussa Ruukissa asuessaan. Silloin seurakunta toimitti villasukkia venäläisten lastenkotien lasten joulupaketteihin. Facebookin kautta on nyt löytynyt uusia kanavia. Esimerkiksi Neulomuksia Sydämestä -ryhmän kohteet vaihtuvat vuosittain ja sitä kautta löytyy taas lisää uusia kohteita.

– Mielenkiinnolla odotan seuraavan vuoden keräyskohteita. Toivottavasti joku muukin Pyhäjärvellä innostuu tällaisesta harrastuksesta, Irja vinkkaa.

Jaana Salo