Yo-kirjoitukset alkoivat äidinkielellä

Ylioppilaskirjoitukset kevään 2020 osalta alkoivat eilen tiistaina äidinkielen lukutaidon kokeella. Ylioppilastutkinnon valmistumisehto tuo muutoksia kirjoituksiin.

Pyhäjärven lukiossa kirjoittaa tänä keväänä 22 nuorta, joiden tavoitteena on saada valkolakki lukuvuoden päätteeksi.

– Näiden henkilöiden lisäksi kevään yo-kokeisiin osallistuu toisen vuoden lukiolaisia, jotka aloittavat kirjoitusurakkansa jo nyt, sekä muutamia takavuosien ylioppilaita, jotka pyrkivät korottamaan arvosanojaan, kertoi lukion rehtori Tuija Vanha-aho.

Jokaisen ylioppilaskokelaan tulee kirjoittaa äidinkieli. Tämän vuoden Pyhäjärven lukion abiturienteista jokainen on valinnut kirjoitettavakseen pitkän englannin – yli puolet kokelaista kirjoittaa ruotsin ja lyhyt saksakin on edustettuna. Kevään suosituin reaaliaine on fysiikka, johon osallistuu 10 abia.

Ylioppilastutkinnon valmistumisehto muuttui 1.8.2019. Pääosiltaan ylioppilaaksi valmistuminen on pysynyt samana. Jos kokelas suorittaa neljä pakollista koetta hyväksytysti 1-3 tutkintokerralla ja saa tehtyä lukiokurssit ajallaan, valmistuu hän ylioppilaaksi.

­–­ Muutoksen myötä kokelas voi uusia hylättyä arvosanaa kolme kertaa aiemman kahden uusintakerran sijaan. Tämän lisäksi hyväksyttyä koearvosanaa voi korottaa niin usein kuin haluaa, Vanha-aho selvensi.

Selkeä muutos uudistuksen myötä on se, että kokelas voi lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja käyttämättä. Tällä tavoin on mahdollista kerryttää lisää kompensaatiopisteitä.

– Tämä helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, jotka saavat hylätyn arvosanan pakollisesta kokeesta, mutta joilla olisi vielä tutkintokertoja jäljellä. Lukiossamme muutama kokelas onkin lisännyt tutkintoonsa lisää aineita.

Keväällä 2022 ylioppilaskirjoitukset kokevat lisää muutoksia. Sinä keväänä aloittavat kokelaat tulevat kirjoittamaan viisi ainetta, joita ei enää määritellä pakollisiksi tai ylimääräisiksi.

– Kaikki kirjoittavat äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen ja sen lisäksi kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Sen lisäksi kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen tai toisen vieraan kielen kokeen.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yleissivistystä.

– Joku voisi nähdä uhkana, että pitää kirjoittaa viisi ainetta entisen neljän sijaan, mutta nykyäänkin suurin osa kokelaista sisällyttää tutkintoonsa enemmän kuin neljä pakollista ainetta, rehtori muistuttaa.

– Toki opiskelijan kannalta näin on plakkarissa myös useampia yo-arvosanoja, joista voi olla hyötyä korkeakouluhaussa.

Keväästä 2020 eteenpäin opiskelijat valitaan korkeakouluihin ylioppilaskirjoitusten todistusvalinnalla. Julkisuudessa onkin kohistu muun muassa siitä, että onko pitkää matematiikkaa pakollista lukea saadakseen jatko-opiskelupaikan.

– Opiskelijan kannattaa aina valita itselleen kiinnostavimmat aineet niin opiskeltavaksi kuin kirjoitettavaksi, koska niihin riittää voimat ja motivaatio. Opiskelupaikkoja riittää jatkossakin, eikä kaikilla aloilla tarvitse olla ”ällän paperit” opiskelupaikan saadakseen. Opintojen ohjauksella on entistä tärkeämpi rooli, jotta opiskelija osaa valita itselleen parhaan opintokokonaisuuden muun muassa jatko-opiskelun näkökulmasta.

Hyvillä fiiliksillä kevään kirjoitusurakkansa starttasivat myös abiturientit Johannes Kangasharju ja Aino Ruuska. Johannekselle tiistain äidinkielen lukutaidon koe oli ensimmäinen virallinen kirjoitustilanne.

– Kirjoitan kevään aikana äidinkielen, englannin, pitkän matematiikan, fysiikan ja uskonnon. Rennolla asenteella mennään – en stressaa liikaa.

Aino aikoo kirjoittaa kahdeksan ainetta.

– Kirjoitin viime keväänä biologian arvosanalla M. Syksyllä onnistuin saamaan englannista E:n, kemiasta C:n ja psykologiasta M:n. Minulla on vielä kirjoittamatta äidinkieli, pitkä matematiikka, ruotsi sekä fysiikka. Aion myös yrittää nostaa englannin älläksi, kertoi Aino.

Ainolla on suunnitelmissa hakea opiskelemaan lääketiedettä Kuopioon.

– Toisena vaihtoehtona minulla on biolääketiede.

Vanha-aho korostaa lähipiirin merkitystä kirjoitusten aikana.

– Yo-kokelaiden lähipiirillä on oma tehtävänsä tukijoukkona. Kavereiden ja perheen kannustus ja ymmärrys voi olla ratkaiseva tekijä, kun tulevat ylioppilaat valmistautuvat kokeisiinsa. Vaikka varsinainen työ on lukion aikana jo tehty, vielä ehtii katsoa vanhoja yo-tehtäviä vinkiksi ja kertailla kurssikirjoja. Ahkeruus palkitaan ja hyvällä asenteella ja yritteliäisyydelläkin selvitään pitkälle!

Joonas Kärkkäinen