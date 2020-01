Yhdessä aamupuurolle

Pyhäjärven seurakunnan Lähimmäisen kammarissa tarjoillaan torstaina aamupuuroa. Puuroaamuista on tarkoitus tehdä säännöllinen tapahtuma.

– Tässä on sellainen ”yhteinen ateria” -ideologia takana. Aika paljon puhutaan, kuinka tärkeää olisi, että ihmiset kokoontuisivat syömään yhdessä. Se tekee hyvää mielenterveydelle, jaksamiselle ja kaikelle muullekin, diakoni Minna Heinonen kertoo.

Idea saatiin Pihtiputaan seurakunnasta.

– Kävimme siellä työntekijöiden virkistysreissulla syömässä aamiaista. Heräsi ajatus, että tämmöinen voisi olla hyvä meillekin.

Alkuun aamupuuroa tarjoillaan kerran kuukaudessa, kuukauden neljäntenä torstaina. Tarjolla on ainakin puuroa ja kahvia. Kerrasta riippuen puuron kanssa voi olla muutakin lisukkeena, kuten voileipää. Erikoisruokavalioiden takia tarjolla on pääsääntöisesti vesipohjaisia puuroja.

– Tämä saattaa lähteä tästä kehittymään vielä, kunhan saadaan käyntiin. Riippuu suosiosta, miten usein näitä alkaa olemaan. Jännityksellä odotamme kuinka käy, Minna sanoo nauraen.

Puurotarjoilu kestää vajaan tunnin.

– Torstaina täällä kokoontuu käsityöpiiri. Siihen on hyvä puuron jälkeen jäädä, jos tahtoo.

Kuka tahansa voi tulla syömään. Ei tarvitse olla esimerkiksi vähävarainen.

– Pihtiputaallakin esimerkiksi rakennusmiehet kävivät kahvitauolla syömässä puuroa. Ajatus on vain, että voidaan ruokailla yhdessä. Puuro on terveellistä ja ihan hyvää ruokaa. On paljon ihmisiä, joilla ei tule sitä yksin keitettyä, Minna pohtii.

Varsinaista ohjelmaa aamupuurolla ei ole, mutta seurakunnan työntekijöitä voi siellä kohdata ja jututtaa.

– Päiväksi valikoitui tors-tai. Se on sellainen päivä, jolloin suurin osa meistä on töissä. Minun on tarkoitus olla puuroa keittämässä ja työntekijöitä on vuorollaan jututtamassa ihmisiä, että mekin tulisimme tutummaksi. Työntekijöitä onkin toivottu enemmän tälle puolelle käymään, Minna pohtii.

Jaana Salo