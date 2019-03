Viikonloppuna: SM Snowdrag -kisat Emolahdella

Jaa Facebookissa »

Vielä viime lauantain aamuna oli hämärän peitossa, kyetäänkö Pyhäjärven Emolahdella kilpailemaan ensi viikonloppuna moottorikelkkojen kiihdytyskisojen kaksi SM-osakilpailua. Viikonlopun aikana Pyhäjärven Moottorikerho ry:n talkoolaiset tekivät suuren työn, ja lunta saatiin riittävästi Emolahden jäälle.

Jäälle tarvitaan vähintään 20 sentin tampattu lumikerros, jotta moottorikelkoilla pystytään kilpailemaan.

– Teetti työtä, sillä säiden kanssa on arpaa. Keräsimme ranta-alueelta lunta ja saimme luonnonlunta riittävästi kasaan, myhäili tyytyväisenä Pyhäjärven Moottorikerhon Petja Pentti.

Kilpasuoralle on varattava pituutta 500 metriä, vaikka kelkat ajavat kisassa vain 201,17 metrin eli 660 jalan matkan. Viimeiset 300 metriä on varattu jarrutusmatkaksi.

– Turvallisuus on tärkein asia. Top fuel -kuninkuusluokan kelkat kulkevat yli 200 kilometriä tunnissa, nosti Petja esimerkiksi jarrutusmatkan pituudesta.

Radan pitäisi olla valmis perjantaina.

– Rata käydään tarkasti läpi, laitetaan lähtömatot ja mittauskennot. Talkooporukan ydinryhmässä on kymmenisen ihmistä. Kisojen aikana talkoolaiset lakaisevat lähtömattoja, täyttävät radan uria ja ovat mukana esilämmittämässä kelkkoja.

Emolahdessa on viikonlopuna SM-ajojen ohella oheisohjelmaa koko perheelle. Tarjolla on ainakin poniratsastusta ja ruokabuffetia.

Lauantaina Emolahdessa ajetaan SM-sarjan kolmas osakilpailu. Sunnuntaina vuorossa on SM-sarjan päätösosakilpailu, jonka päätteeksi jaetaan SM-tittelit.

– Vakiokelkoille on neljä luokkaa, kaksi matto- ja kaksi lumiluokkaa. Viritetyille kelkoille on kaksi mattoluokkaa ja yksi lumiluokka, opasti Petja.

Osallistujat ajavat lauantaina ensiksi kaksi aika-ajosuoritusta, joista nopeampi aika jää voimaan. Sen jälkeen kilpailijat jaetaan pareiksi, jolloin ajetaan mies miestä vastaan pudotusajoissa. Voittaja jatkaa seuraavalle kierrokselle, kunnes jäljellä on kaksi voittamatonta kuskia, jotka ratkaisevat osakilpailun voiton.

– Sunnuntaina kilpailee jokaisessa luokassa 1–8 -sijoilla SM-pisteissä olevat suoraan pudotusajoissa, Petja kertasi.

Kilpailujen seitsemään luokkaan on ilmoittanut kuutisenkymmentä osallistujaa. Paikallisia ajajia mukana on ainoastaan kaksi: Pentti ja Tomi Savolainen. Suomalaisten lisäksi mukana on myös ruotsalaisia ja norjalaisia kuskeja.

– Suomen Snowdrag -liitolla on sopimus Pohjoismaiden kanssa, että he voivat kisata täällä ja me voimme käydä siellä, Petja Pentti kertoi.

Aiemmat kaksi SM-osakilpailua ajettiin Vaasassa ja Nivalassa. SM-titteleiden suhteen kaikki on vielä täysin avoinna jokaisessa luokassa.

Petja Pentti on tällä hetkellä kolmantena Trail unlimited -luokassa. Luokkaa johtaa Fredrik Herrgård pisteen erolla Janne Sääskilahteen. Pentillä matkaa ykkössijaan on viisi pistettä.

Täksi kaudeksi vakioluokasta viritettyjen kelkkojen pariin siirtynyt Petja on ollut tyytyväinen tämän kauden suorituksiinsa.

– Säädöt ja kaikki on erilaista. Minulla on reittikelkka, joka on jo tehtaalta tullessa turboahdettu. Se on ohjelmoitu, sen pakoputki on muokattu ja alusta jäykistetty. Kelkassa on 280 hevosvoimaa ja se kulkee noin 170 kilometriä tunnissa, luonnehti Pentti kisakonettaan.

Jotta SM-mitali, jopa SM-mestaruus jäisi Pyhäjärvelle, täytyy Petja Pentin saada omien sanojensa mukaan parannettua lähtöään.

– Peli on ihan auki. Lähtöni on liian hidas, mutta nopeutta muulle matkalle löytyy.

Pentin haasteena on ollut saada lähtöön oikea määrä voimaa. Liiallinen voima pistää moottorikelkan sutimaan, joten oikea balanssi on ensiarvoisen tärkeä.

– Ensimmäiset 60 jalkaa ovat tosi tärkeät, toisen pystyy voittamaan tuolla matkalla.