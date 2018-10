Vielä ehtii ilmoittautua lukijamatkalle Leevi and the Leavings -tunnelmiin

Jaa Facebookissa »

Ilmoittautumisaika Pyhäjärven Sanomien lukijamatkalle päättyy perjantaina 19.10. kello 12.00. Ilmoittautuneita on jo parikymmentä, mutta lisää tarvitaan jotta reissu toteutuu.

Hulvattoman hauska musikaali perustuu pääosin Gösta Sundqvistin ja Leevi and the Leavings-yhtyeen tarinaan. Päähenkilöä, Leeviä, esittää aivan Göstan oloinen ja näköinen mies; A-J Keskinen. A-J on tuttu Voice of Finland -kilpailun finalistina sekä upeana artistina ja muusikkona.

– Kyllä se alkuun jännitti, että miten roolin haltsaa. Vaikka parta on samanlainen, se ei vielä Göstaa tee. Olen kuunnellut bändiä aina ja arvostanut Sundqvistin tapaa kirjoittaa elämän eri aiheista. Sanoitusten kautta on päässyt sisään siihen, miten hän ajatteli elämästä, Keskinen kertoo.

Musikaalissa päästään seuraamaan miten Leevi siirtyy nuoruuden romanttisten progevaiheiden jälkeen tekemään täysin omintakeisia kappaleita suomeksi ja suomalaisista ihmisistä. Musiikkihommien lisäksi Leevi toimii muun muassa talonmiehenä, jalkapallojoukkueen valmentajana ja radio-ohjelmien tekijänä. Elämänsä loppuvaiheessa Leevin valtaa kaukokaipuu suomalaiseen luontoon.

– Musikaalissa on faktaa Sundqvistin uran varrelta. Tässä saa samalla kourallisen historiaa, mitä kaikkea Leevi and the Leavingsin tarinaan kuuluu, Keskinen sanoo.

Leevin parasta kaveria musikaalissa esittää Ilari Hämäläinen, joka on upea Kirkan kappaleiden tulkitsija ja myöskin tuttu Voice of Finland -kilpailusta.

Hämäläinen on esiintynyt musikaaleissa lukioiästä asti, ja jopa säveltänytkin musiikkia musikaaleihin. Roolihenkilö Pauli protestoi Leevin progevillitystä vastaan, ja päättää lähteä heviuralle. Esityksessä Hämäläinen pääsee rokkikukkoilemaan oikein kunnolla, ja tulkitsee muun muassa Kirkan klassikot: Leijat, Hetki lyö, Varrella virran ja Born to be wild.

– Esityksen rokkirypistyksissä ei tarvitse näytellä, vaan elän omaa hevilaulajan unelmaani. Se on vähän kuin Ilari Hämäläisen keikka keskellä musiikkinäytelmää.

Hämäläinen tutustui bändin tuotantoon ja Göstan hahmoon syvemmin vasta musiikkinäytelmän myötä.

– Göstan biisit ovat kaikille tuttuja kansallisaarteita. Moni satunnainen radionkuuntelija luulee, että bändin keulahahmo on nimeltään Leevi, Ilari Hämäläinen nauraa.

– Kyllä Gösta on musikaalinsa ansainnut.

Musikaalissa nähdään lisäksi myös useita Leevi and the Leavings -yhtyeen kappaleiden tragikoomisia hahmoja, joita esittävät Oskari Katajisto, Johanna Helminen ja Erik Kraemer.

Suomen Musiikkiteatterin pääpaikka on Tampereella, mutta se on myös Suomen suurin kiertueteatteri.

– Toteutamme vuoden aikana noin 100 esitystä suurissa konserttitaloissa ympäri maata. Lisäksi toimimme isojen tapahtumien järjestäjänä eri areenoilla. Raparperitaivas on ollut supersuosittu ja useilla paikkakunnilla aivan loppuunmyyty. Esityksessä on kaikki Leevi and the Leavingsin parhaimmat ja rakastetuimmat kappaleet. Lauluissa seikkailevat hullunkuriset hahmot heräävät lavalla henkiin ja nauramatta tätä esitystä ei voi katsoa, Elisa Lairikko Suomen Musiikkiteatterista kertoo.

Musikaalissa kuullaan muun muassa kappaleet: Mitä kuuluu Marja-Leena, Muotitietoinen, Poika nimeltä Päivi, Teuvo, Pohjois-Karjalaan, Raparperitaivas, Onnelliset, Syksyn sävel, Paperitähdet, Rakkauden ammattilainen, Leijat, Hetki lyö, Varrella virran ja Born to be wild.