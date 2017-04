Veteraanit saivat Suomi 100 -juhlavuoden villasukat

Veteraaneille, lotille, sekä veteraanien leskille ja puolisoille jaettiin Suomi 100 –juhlavuoden kunniaksi sinivalkoraitaiset villasukat.

Idea sai alkunsa valtakunnallisen ”Villasukat veteraaneille, Suomi 100 vuotta” -Facebook ryhmän tavoitteesta neuloa sotiemme veteraaneille juhlavuoden kunniaksi villasukat. Juhlavuoden sukkamallin ohje on ollut jaossa ryhmässä ja sen kautta toimitettiin sukkia veteraaneille noin 20 paria.

– Ryhmän tarkoituksena oli, että sukat luovutetaan vain rintamaveteraaneille ja lotille. Pyhäjärvellä aktiiviset naiset ennättivät kutoa niin paljon sukkia, että niitä päätettiin lahjoittaa myös leskille ja puolisoille, Pyhäjärven Sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtaja Paavo Leskinen kertoo.

Tavallisesti kampanja on toteutettu siten, että paikallinen veteraaniyhdistys toimittaa sukat veteraaneille.

– Sovimme LC Pyhäjärven ja seurakunnan kanssa, että laajennamme leijonien veteraanikahvit juhlaksi, jossa sukkia voidaan luovuttaa. Niille, jotka eivät päässeet paikalle, sukat toimitetaan kotiin, Leskinen jatkaa.

LC Pyhäjärvi järjestää kerran kuussa kahvituksen veteraaneille.

– Veteraanikahvituksia on järjestetty vuodesta 2006 alkaen aina kuun viimeisenä torstaina. Ulkoilutamme myös Köpsinrinteen asukkaita joka kuun toiseksi viimeisenä torstaina. Vetovastuu on jaettu hallituksen jäsenille, LC Pyhäjärven puheenjohtaja Markku Liuska kertoo.

– Veteraanikahvituksissa on hartaus seurakunnan puolesta ja seurakunnan keittiön väki avustaa leijonia kahvituksen järjestämisessä, kirkkoherra Mirva Ahola kertoo.

Tällä kertaa paikalla on tavallista enemmän väkeä, juhlavissa tunnelmissa.

– Suomi 100 sukat ovat rakastavilla käsillä kudottuja ja lämmöllä tehtyjä. Ne muistuttavat lähimmäisenrakkaudesta ja palvelumielestä, kirkkoherra Ahola sanoo puheessaan.

– Tietojeni mukaan, rintamamiestunnuksen omaavia veteraaneja ja lottia on Pyhäjärvellä elossa yhteensä 21, Leskinen kertoo.

Heistä juhlaan saapuivat Aune Komu, Liisa Ryymin, Lyyli Oksanen, Jouko Heinonen, Heimo Tikkanen, Eino Uhlgren ja Heino Väätti. Lisäksi paikalla on puolisoita, leskiä ja saattajia.

Sukkia kutoneet Anna-Liisa Kamula, Kaija Aarniolehto, Kaarina Remes ja Helena Heikkinen jakavat sukkia veteraaneille.

– Kerjäsin lankoja kaupoista ja jaoin niitä kutojille. Osalla oli omat langat. Yhteensä 27 paria pyhäjärvisten kutomia sukkia lahjoitetaan tänään. Jos sattuu, että joku koko vielä uupuu, niin tehdään vielä lisää, Anna-Liisa Kamula lupaa.

Heino Väätti on yksi sukkien saajista.

– Hyvältä ja mukavalta tuntuu, että ne muistaa meitä veteraaneja. Pidän lippua korkealla, että ei ole meitä unneutettu, Heino Väätti sanoo.

Heinon perheestä oli viimeisessä sodassa 5 veljestä ja hevonen.

– Äitimuori kutoi sukkia ja lähetti rintamalle.

Lyyli Oksanen oli lottana Seinäjoella, Alavudella ja Kemijärvellä.

– Työskentelin apteekissa ja kotirintamalla, hoidin esimerkiksi rintamalla olevien lapsia, jos äiti oli hakemassa uutta lasta. Iän puolesta en voinut mennä lähelle rintamaa. Kotirintamallakin oli yllin kyllin tehtävää. Se oli sen aikaista elämänkohtaloa. Ei voinut muuta kuin käydä läpi.

Jaana Salo