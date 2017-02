Valepalotarkastajia liikkeellä

Jaa Facebookissa »

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle on tullut tietoon, että alueella on liikkunut epämääräisiä henkilöitä, jotka ovat esittäytyneet palotarkastajana ja ovat tulleet kohteeseen palotarkastukselle. Erityisesti kohteena ovat olleet ikääntyneiden ihmisten kodit, joissa heille on kaupattu tarkastuksen jälkeen tuotteita. Tällaisia tapauksia on esiintynyt tällä viikolla Siikajoella ja aikaisemmin mm. Haapavedellä.

Pelastuslaitos muistuttaa, että pelastusviranomaiset eivät saa kaupata mitään tuotteita palotarkastuksen yhteydessä. Lisäksi jokaisella viranomaisella tulee olla mukana viranomaiskortti, joka on pyynnöstä esitettävä. Palotarkastusta tekevä pelastusviranomainen käyttää myös virkapukua, sekä on liikkeellä pelastuslaitoksen ajoneuvolla.