Unelmatyö-messut – koulutus- ja ammattialat esillä Pyhiksessä

Pyhäjärvellä puuhataan muun muassa Pyhäjärven yrittäjät ry:n, Salmen koulun, Pyhäjärven lukion, Pyhäjärven Kehitys Oy:n, Nihak ry:n, työllisyyskoordinaattorin ja Pyhäjärven Sanomien yhteistyönä helmikuun kuudennelle päivälle messutapahtumaa, joka tuo koulutus- ja ammattialat esille.

Tapahtuma on suunnattu paitsi nuorille, niin myös varttuneillekin, joiden tavoitteena on löytää oma paikka elämässä.

Viime vuonna alueella kiertänyt Match & Rekry -tapahtuma on toiminut messujen innoittajana. Uusi tapahtuma järjestetään kuitenkin nyt Pyhäjärven omasta näkökulmasta. Oppilaitokset ja koulutusalat halutaan tuoda tällä kertaa vahvemmin esille ja näytteilleasettajia pyydetään mukaan Pyhäjärven kannalta tärkeiltä aloilta.

Pyhäjärvellä ja lähialueella on tarjolla paljon erilaisia koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Tapahtumassa tuodaan esille ammattialoittain sekä koulutusmahdollisuuksia, että työnantajia ja ammatteja, joihin eri koulutuspolkujen kautta olisi mahdollista työllistyä.

Hoiva-ala on ollut viime aikoina murroksessa Pyhäjärvellä. Paikkakunnalla on Ppky Selänteen lisäksi lukuisia yksityisiä toimijoita tuottamassa sosiaali- ja terveysalan palveluita. Kaikki palveluntuottajat eivät ole etenkään nuorille tuttuja. Hoiva-alaa vaivaava työvoimapula tarjoaa työllistymismahdollisuuksia paitsi Pyhäjärvellä, niin myös lähiseudulla. Erikoisteemaksi on sen vuoksi haluttu nostaa hoiva-ala, mutta moni muukin ala on tapahtumassa edustettuna.

Tapahtumaan on tulossa mukaan muun muassa Pyhäjärvellä kuvattavaa televisiosarjaa tuottava Moskito Television Oy, joka yhdessä Pyhäjärven Sanomien kanssa edustaa media-alaa. Oppilaitoksista on jo ilmoittautunut mukaan jo ainakin YSAO eli Ylä-Savon ammattiopisto, joka tuo esille monipuolista koulutustarjontaansa. Henkilöstövuokrausyritykset, kuten Go On, ovat mukana tapahtumassa siitä näkökulmasta, että ne voivat olla nuorille hyvä kanava päästä näyttämään osaamistaan eri työnantajille. Mukaan on tulossa monia pyhäjärvisiä yrittäjiä ja työnantajia. Tapahtuma on oiva tilaisuus verkostoitumiseen. Esimerkiksi nuorten näkökulmasta tapahtuman kautta voi löytyä kesätyö- tai TET-paikka.

– Esimerkiksi minä löysin viime vuoden messuilta kaikki kesätyöntekijät Palvelukoti Jaatiselle, Virpi Jaatinen vahvistaa.

Työ- ja koulutusaloilta kuullaan tapahtumassa lyhyitä tietoiskuja. Messuilla jaetaan myös tietoa kaupungin kesätyösetelistä. Koulutus- ja ammattialojen lisäksi messuille on pyydetty mukaan myös viranomaispalveluja, joista ainakin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on jo vahvistanut osallistumisensa.

– Puolet näyttelypaikoista on jo varattu, ilmoittautumisia vastaanottava Jaatinen kertoo.

Jaana Salo