Tangokuningas pitää jalat maassa

Uudet tangokuninkaalliset vierailivat Pyhäsalmen Suurlavalla viime viikon tiistaina. Tangokuningas Johannes Vatjus, Haapaveden poikia, ja tangokuningatar Pirita Niemenmaa Seinäjoelta esiintyivät Kaiho-orkesterin solisteina naistentansseissa. Johannes Vatjukselle tanssipaikkojen maailma on uutta. Hänen taustansa on vanhoillislestadiolaisuudessa, jossa tanssia ei harrasteta eikä tanssimusiikkiakaan.

– Tanssilavakulttuuri on minulle vierasta, mutta aika nopeasti olen alkanut omaksumaan sitä ja kyselen neuvoja. Suomalaisista elokuvista, kirjallisuudesta ja erilaisista dokumenteista olen tutustunut aiheeseen aiemmin.

– Ei minun tarvitsekaan osata tanssia. Tangon perusaskeleet opetettiin Seinäjoella ja se riittää. Pääpaino minulla on laulussa. Vaikka en tanssi, tykkään olla lavoilla yleisön parissa ja juttelen mielelläni ihmisten kanssa.



Tähtikultti ei tanssilavoilla pelitä, liian suuret tähdet putoavat nopeasti nokilleen. Pyhäsalmen lavalla uudet kuninkaalliset olivat vapaasti yleisön seassa ja kahviossa. Johannes ja Pirita ovat kumpikin jalat maassa -tyyppejä ilman diivailua.

– Olen maanläheinen, luonnollinen, jalat maassa tavallinen kaveri. Perinnemusiikki sopii elämääni, Johannes Vatjus kertoo.

Hän opettelee nyt uutta ammattia laulajana. Tähän asti hän on ollut myyntimies ja yrittäjä, Pyhännän Salvoksen tehtaan edustaja.

– Olen opiskellut laulua harrastuksena nyt intensiivisemmin viisi vuotta. Olen käynyt sekä suomalaisilla että italialaisilla laulunopettajilla. Tangomarkkinat oli ensimmäinen laulukilpailuni, ja olihan se yllätys, että voitin.



Uuden tangokuninkaan ääni taipuu monenlaiseen musiikkiin ja erilaisiin ohjelmistoihin. Nyt on tanssimusiikin aika.

– Tanssi-illoissa tanssi on pääosassa. Konserteissa artisti esittäytyy ja esittelee ääntään, ei niinkään tanssilavoilla. Nyt tanssiohjelmistossani on perinteiset lajit tango, valssi, foksi, humppa, jenkka, hidas valssi ja slowari. Uutta tulee noin yksi laji viikossa, tulossa ovat ainakin twist, cha-cha ja rumba.

– Perinnelaulajalta odotetaan tietysti vahvoja tangoja. Orkesteri sitten täydentää eri tanssirytmejä.



Tangokuningatar Pirita Niemenmaa on kokeneempi tanssiesiintyjänä. Hän on keikkaillut vuodesta 2004 lähtien ja on osallistunut Tangomarkkinoiden laulukilpailuun aiemminkin.

– Olen kasvanut tanssimusiikkiin, se on minulle ominta juttua. Olen laulanut perustanssimusiikkia keikoillani.

Piritan ja Johanneksen keikkakalenteri on täynnä loppuvuoden. Jouluun asti he esiintyvät yhdessä, sitten tiet erkanevat. Tangovuoden jälkeen artistit ovat sitten omillaan ja yleisö päättää, miten ura jatkuu.

Pyhäsalmen naistentansseissa oli bussilastillinen haapavetisiä kannustamassa omaa tangokuningastaan. Johannes kertoi saaneensa tukea joka puolelta, myös uskonyhteisön suunnalta.

Kirsi Haapea