Tänään: Kärpät ja TPS kohtaavat Inmet-Areenalla

Oulun Kärpät ja Turun Palloseura kohtaavat kautta aikain ensimmäisen kerran täyspitkässä harjoitusottelussa perjantaina Pyhäjärven Inmet-Areenalla. Ottelu on myös ensimmäinen liiga-joukkueiden vierailu jäähallissa.

Oulun Kärpät ja Turun Palloseura jatkavat valmistautumista alkavaan kiekkokauteen. Joukkueet kohtaavat perjantaina Pyhäjärven Inmet-Areenalla Marjoniemi Camping Challenge -nimeä kantavassa harjoitusottelussa.

Ottelu on turkulaisille osa viiden päivän leiriä, joka alkoi tiistaina Pedersörestä. Torstaina joukkue saapuu Pyhäjärvelle ja pitää majaansa kahden yön ajan Marjoniemi Campingissa.

– Tiistaina menemme Pedersöreen ja olemme kaksi yötä. Pelaamme keskiviikkona harjoitusottelun Vaasan Sportia vastaan, valottaa TPS:n maalivahtivalmentaja ja ottelun yhteyshenkilö Fredrik Norrena.

Liigakauden TPS avaa 14. syyskuuta kotimatsilla Porin Ässiä vastaan.

Pyhäjärven jälkeen joukkue pelaa vielä viisi harjoitusottelua, ennen kuin kiekko putoaa jäähän Ässät-kamppailussa.

– Leirillä ollaan enemmän yhdessä ja se kasvattaa joukkuehenkeä. Treenimatsit ovat tärkeitä valmistavia pelejä kautta varten. Pelaajat kilpailevat pelipaikoista, mutta myös joukkuepeli kehittyy. Pelit antavat vastauksia, missä mennään, Norrena muotoilee leirin ja harjoituspelien antia joukkueelle.

Perjantaisen harjoitusottelun lisäksi TPS:n joukkueen voi nähdä perjantaina kello 11 alkaen aamujäillä Inmet-Areenalla. Harjoitus on avoin katsojille.

– Käymme Pyhäjärvellä parin tunnin risteilyllä torstaina, Norrena toteaa joukkueen jäähallin ulkopuolisesta ohjelmasta.

Kärpille Marjoniemi Camping Challenge on kauden toinen ja samalla toiseksi viimeinen harjoitusottelu. Vielä ennen Champions Hockey Leaguen eli CHL:n alkua oululaiset ottavat mittaa ruotsalaisesta Luleå HF:stä tiistaina 20. elokuuta.

– Suunnitelmana on saapua Pyhäjärvelle perjantaina ja lähteä pelin jälkeen takaisin Ouluun. Vedämme aamutreenit Oulussa. Koen, että meillä on ottelussa pieni kotikenttäetu, mietiskelee Kärppien ottelun yhteyshenkilönä toimiva yhteyspäällikkö Ilkka Mikkola.

CHL-kausi starttaa 30.8. kotiottelulla ranskalaista Grenoblea vastaan.

Liigassa joukkue on tulessa ensimmäistä kertaa 12. syyskuuta, jolloin vastaan asettuu viime kauden finaalipari HPK.

– Harjoituspelit ennen alkua ovat meille tärkeitä ja hyviä valmistavia tapahtumia ennen CHL-kauden alkua. Pyhäjärvi on kovaa Kärppien kannatusaluetta. Kannattajat pääsevät näkemään, millainen joukkue on kasassa, Mikkola korostaa.

Molempien joukkueiden kokoonpanot ovat kokeneet muutoksia viime kauteen nähden, koska sekä Kärppien että TPS:n edelliskauden kärkimiehiä on vaihtanut kosolti maisemaa.

Kärppien maalinsuulla viime kaudella torjuntavastuuta jakaneet Veini Vehviläinen ja Jussi Rynnäs ovat molemmat lähteneet. Tilalle joukkue hankki slovakialaisen Patrik Rybarin, jonka kanssa peliajasta kilpailee nuori Justus Annunen.

Puolustuspäästä poistui viime kevään maailmanmestari Jani Hakanpää. Atte Ohtamaan tilanne on toistaiseksi epäselvä. Huhuissa häntä on viety takaisin KHL:ään. Paikkaajaksi on hommattu ainakin Yhdysvalloista saapuva Ludwig Byström sekä Lukossa viime kaudella kiekkoillut Jakub Krejcik. Kokenut Lasse Kukkonen jatkaa, ja on joukkueelle tärkeä henkinen johtaja.

Viime kauden tehomiehistä seuran jättivät Aleksi Heponiemi, Rasmus Kupari, Nicklas Lasu, Ville Leskinen sekä Oskar Osala. Heidän pistetehtailuaan ei ole helppoa korvata. Joukkueessa jatkavat kuitenkin Radek Koblizek, Jussi Jokinen ja Mika Pyörälä, jotka kykenevät tekemään eron kentällä voiton ja tappion välillä. Myös kokeneen Janne Pesosen paluu kärppä-nuttuun on tärkeä asia. NHL-kokemusta tuo 23-vuotias Juho Lammikko.

Turkulaiset menettivät odotetusti Kaapo Kakon NHL:ään. Lisäksi runkosarjassa 51 pistettä nakuttanut Oula Palve lähti kokeilemaan siipiään Pittsburg Penguinsin organisaatioon. Iso menetys on myös kokenut Ilkka Heikkinen, joka sijoittui puolustajien pistepörssin kolmoseksi.

Vahvistuksia TPS on hakenut erityisesti Pohjanlahden länsipuolelta – ruotsalaiset Henrik Larsson, Filip Windlert sekä Anton Holm saapuivat Ruotsin toiseksi korkeimmalta sarjatasolta. Paluun joukkueeseen tekee viime kauden alun TPS:ää edustanut Petteri Wirtanen, joka siirtyi marraskuussa 2018 Djurgårdeniin.

Norjalaisen maalivahdin Henrik Haukelandin vaihdettua maisemaa nousee Rasmus Tirrosen kanssa peliajasta tappelemaan Mestiksen TuTo:ssa vahvasti torjunut Julius Pohjanoksa.

Molemmat joukkueet pääsevät Marjoniemi Camping Challengeen vahvoilla kokoonpanoilla. TPS:llä ei Norrenan mukaan ole pitkäaikaisloukkaantuneita.

– Jotain kolhuja on, mutta poissaolijoita ei pysty varmaksi sanomaan. Pari–kolme kysymysmerkkiä on, mutta parhaalla kokoonpanolla tulemme peliin.

Oululaisten kokoonpanosta puuttuu kokenut Mika Pyörälä, joka kuntoutuu askel askeleelta kohti pelikuntoa viime helmikuussa sattuneen loukkaantumisen jälkeen. Poissa ovat myös loukkaantuneena olevat puolustaja Taneli Ronkainen ja hyökkääjä Jasper Lindsten.

Inmet-Areenan toimitusjohtajan Jani Komulaisen mukaan Pyhäjärven jäähalliin tehtiin jäätä viime perjantaina.

– Sunnuntaina pyörähtää kausi käyntiin jäiden osalta, Komulainen kertoo.

Perjantaiseen ottelun lipunmyynti on edennyt varsin hyvin – kaikki istumapaikat on myyty loppuun jo muutama kuukausi takaperin. Seisomapaikkoja on kuitenkin vielä jäljellä.

Mikäli otteluun ei pääse paikan päälle, voi kenttätapahtumia seurata suorana ainakin SolidSportin striimauspalvelussa.