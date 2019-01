Talvimyrsky on kaatanut puita ja katkonut sähköjä

Talvimyrsky on tuiskuttanut illan ja yön aikana lunta teille ja kaatanut muutamia puita. Elenian sähkökatkokartan mukaan lähes 70 taloutta Pyhäjärven eteläpäässä on ollut iltakymmenestä asti vailla sähköä. Myös Kuonan suunnalla sähköt katkesivat muutamassa taloudessa puolenyön jälkeen. Vikakatkojen arvioitu päättymisaika on Elenian vikakartan mukaan kello neljän aikaan aamuyöllä. Osassa talouksista sähkövian korjaaminen saattaa kestää aamukahdeksaan saakka.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan suuremmilta myrskyvahingoilta ollaan kuitenkin vältytty ainakin alkuyöhön mennessä.

– Myrsky on aiheuttanut odotettua vähemmän vahingontorjuntatehtäviä. Yöllä puoli yhteen menessä tehtäviä oli vain kolme kappaletta koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella ja ne johtuivat puiden kaatumisista, päivystävä palomestari Tapani Lehtelä kertoi puoli yhden aikaan antamassaan tiedotteessa.

Ilmatieteenlaitos on antoi puoliltaöin tuulivaroituksen Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin. Pohjoistuuli on voimakasta, tuulennopeuden ollessa puuskissa 20 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa 2.1. keskiyöstä kahteen päivällä. Vaikka liikennesäästä ei ole erillistä varoitusta annettu, tuiskuttava lumi pitää ajokelin haastavana.

