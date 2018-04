Sydänviikolla starttasi nimikilpailu: Mikä nimeksi Viva-hankkeen kohtaamispaikalle?

Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen toimitilan ovet avattiin ensi kertaa maanantaina sydänviikon alkajaisiksi. Sydänyhdistyksen Sydänkerho pääsi tutustumaan uusiin tiloihin Potilaspolku 2:ssa. Teuvo ja Helena Takalon vierailu veti kerhoon väkeä niin, että tuoleja piti kantaa lisää paikalle. Vaikka tilojen kalustus on vielä osittain kesken, löytyi kaikille paikka. Se on tarkoitus myös tulevaisuudessa.

Hankkeen projektipäällikkö Jenni Kumpumäki kertoo, että Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen suunnitelmaan kuuluu matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka on samalla vapaaehtoistyön tukipiste. Tavoitteena on tarjota ikäihmisille toimintaa, johon jokainen on tervetullut mukaan. Toimitiloissa järjestetään viikoittaisia säännöllisiä toimintahetkiä ja yksittäisiä tapahtumia toiveiden mukaan. Jenni on kiertänyt esittelemässä hanketta suunnitteluvaiheessa yhteistyöhön sitoutuneille järjestöille ja toiveita toiminnan sisällöstä on kuunneltu. Esiin on jo noussut hyviä ideoita, joita lähdetään kehittämään eteenpäin. Paikalle saa toki tulla myös vain oleskelemaan ja juttelemaan. Tarkoitus on pitää ovet auki arkisin ja myöhemmin mahdollisesti myös viikonloppuisin.

Kolmivuotinen hanke on STEA:n eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama. Sen suunnitteluun ovat osallistuneet tiiviissä yhteistyössä kaupunki, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, järjestöt ja yhdistykset. Jenni selittää, että hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia, sosiaalista elämää ja turvallisuutta Pyhäjärven keskustassa ja eri kylillä. Yhteistyötä tehdään siis järjestöjen ja kylien kanssa; hankkeen tiimoilta toimintaa viedään Pyhäjärven kylille tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Kuten nimikin paljastaa, hanketyöntekijän lisäksi tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoistoimijat. Kohtaamispaikan aukioloaikoina on paikalla aina joko vapaaehtoinen tai hanketyöntekijä, jonka kanssa voi jutustella. Projektipäällikkö vastaa toiminnan koordinoinnista, mutta avainasemassa matalan kynnyksen kohtaamistilanteissa ja toimintaryhmien vetämisessä ovat vapaaehtoistyöntekijät. Kohtaamispaikka pyritään avaamaan pienimuotoisesti jo kesällä ja laajemmin syksyllä. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hanketyöntekijään jo nyt.

Nyt on menossa nimikilpailu, jossa voittajaehdotus palkitaan ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkinto. Oman ehdotuksensa voi antaa huhtikuun loppuun mennessä. Sen voi jättää hankkeen toimitiloissa vieraillessa, lähettää sähköpostilla tai pudottaa hankkeen postilaatikkoon Potilaspolulla. Lisätietoa nimikilpailusta löytyy ilmoituksesta 18.4. Pyhäjärven Sanomissa.

Elina Vanha-aho

Kuvassa Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen projektipäällikkö Jenni Kumpumäki esittelemässä uusia toimitiloja.