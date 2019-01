SVT julkaisi The White Wall -sarjan roolitukset

Jaa Facebookissa »

Pyhäjärvellä parhaillaan kuvattavan The White Wall -trillerin naispääosaa esittää ruotsalainen näyttelijä Vera Vitali ja miespääosaa norjalainen Aksel Hennie. Muissa rooleissa nähdään muun muassa ruotsalaisnäyttelijät Mattias Nordkvist ja Ardalan Esmaili, joka on kotoisin Teheranista. Suomesta sarjan merkittävässä roolissa nähdään näyttelijä Eero Milonoff, joka on esiintynyt muun muassa elokuvissa Tyttö sinä olet tähti, Hymyilevä mies, televisiosarjassa Koukussa sekä vuonna 2018 ilmestyneessä ruotsalaiselokuvassa Gräns (Raja), joka voitti Cannesin elokuvajuhlilla Un Certain Regard -sarjan pääpalkinnon.

– The White Wall on uskomattoman jännittävä projekti. Täysin realistisella tyylillä sarja painii sen kysymyksen kanssa, onko tuntematon aina yhtä sen kanssa mitä tiede ei ole vielä tutkinut, SVT:n draamaohjelmapäällikkö Anna Croneman kertoo.

Ruotsin SVT:n ja YLE:n yhteistuotantona toteutettava sarja saa ensi-iltansa molemmissa maissa syksyllä 2020.

Kahdeksanosaista sarjaa ohjaavat ruotsalainen Anna Zackrisson ja suomalainen Aleksi Salmenperä. Zackrisson on aiemmin ohjannut muun muassa sarjaa Vår tid är nu (Aika on meidän), jota on esitetty Yle Femillä ja Yle Areenassa. Aleksi Salmenperä taas on Jussi-palkittu elokuvaohjaaja, jonka ohjaamista elokuvista Lapsia ja apikkukameraikuisia sekä Miehen työ ovat olleet Oscar ehdokkaana. Salmenperän ohjaama Paha Perhe -elokuva voitti pääpalkinnon Cinema Tous Ecrans -elokuvafestivaaleilla Genevessä vuonna 2010.

– Olemme aiemmin toteuttaneet yhteistuotantona sarjan Bron (silta) yhteistuotantona Tanskan DR:n kanssa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme tehneet suuren tuotannon yhdessä suomalaisen YLE:n kanssa, Anna Croneman kertoo ja jatkaa:

– Tulemme näkemään enemmän tällaista yhteistyötä tulevaisuudessa, koska se on tapa, jolla julkinen palvelu pystyy vastaamaan suoratoistopalvelujen kilpailuun.

The White Wall on Aleksi Salmenperän alkuperäisidea, jota hän on kehittänyt Mikko Pöllän ja Roope Lehtisen kanssa. Sarjan pääkäsikirjoittajana toimii Mikko Pöllä yhteistyössä Lisa Ambjörnin, Aleksi Salmenperän ja Björn Paqualinin käsikirjoitustiimin kanssa.

Ensi viikon lehdessä kerromme lisää The White Wall -sarjasta.

Jaana Salo