Suunnitteluun

Keväällä valtuuston käsiteltyä ja hyväksyttyä viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kaikille valtuutetuille jaettiin asiaa koskeva asiakirja. Oletan, että jokainen sen aikainen valtuutettu on perehtynyt ja lukenut sekä kiinnostuneena tehnyt johtopäätökset asiakirjan sisällöstä. Minullekin sellainen annettiin tarkastuslautakunnan jäsenyyden perusteella. Tässä ajan kuluessa on minulle luettu tietoja, joiden yleistä tietämystä kyllä epäilen.

Tämänpäiväisillä valtuutetuilla ei kai ole tätä asiakirjaa käytössään, mutta sen selaileminen ei varmaan olisi pahitteeksi. Tämä koskee mielestäni erityisesti sitä, kun tämä kirja sisältää suunnitelman vuosille 14–17 eli tämän vuoden loppuun. Toisaalta kun muistetaan, että tuleville vuosille on toki tehty suunnitelmia, mutta kun nyt on päätetty erota Selänteestä, niin on aivan toiset asiat pinnalla. Mitä sitten tulee suunnitelmien toteutumiseen, niin sehän on juuri sekä valtuutettujen kuin erityisesti viranhaltioiden tekemän työn tulosta. Erityisesti jos suunnitelmat eivät ole toteutuneet, niin sehän on niiden toteuttajien tekemän työn varassa ja on näin ollen heidän joko osaamattomuuttaan tai laiskuuttaan. Hehän saavat palkkansa suunnitelmien toteuttamisesta.

Tuo edellä mainittu nelivuotissuunnitelma on kirjattuna edellä mainittuun asiakirjaan ja siinä on muutama kohta, joihin ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota ja tehdä johtopäätöksiä suunnitelmien toteuttamisessa. Tässä sitten nuo kohdat luettavaksesi:

Vakaa kaupunkitalous

Ihmislähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut

Kannustava, monipuolinen ja verkostoitunut elinkeinopolitiikka

Alueellisen yhteistyön hyödyntävä palvelutoiminto

Viihtyisä ympäristö ja myönteinen kuntakuva

Innostava henkilöstöpolitiikka

Monipuolinen maankäyttö

Kansainvälistyminen.

Tulee vain mieleen, ettei suunnitelmassa ole otettu omana erityisenä asiana huomioon kaupungin rahatilannetta ja sen tuottamia asioita. Erityisesti tulee mieleen sisäänpäin hymyilyttävä yli- ja alijäämäisyys. Kun muistetaan, että vain kolmisen vuoden takaa oli noin viisi miljoonaa ylijäämää, niin parissa vuodessa se meni ja on alijäämää miljoonia.

Esille nousee myös se, kun valtuusto päätti antaa Selänteelle käskyyn säästää meidän rahoistamme lähes miljoonan, niin vain muutaman kuukauden kuluttua tuli sieltä lasku reilusti suuremmasta summasta ja sehän maksettiin. Siellä päätöksen tekee hallitus, jonka tekemisistä ei saa kukaan mitään tietoa, kun ei ole edes valtuustoa. Siellä on kaikki salaista ja käsittääkseni yhden miehen määräyksen alla.

Kun nyt tulee talousarvion ja kuntasuunnitelman tekemisen ja hyväksymisen aika, niin toivoisi todella valtuutettujen paneutuvan asiaan toden teolla. Jo nyt on tiedossa veronkorotusta ja se tulee jatkumaan, jos ei jotain todella järkevää tehdä.

Rainer Kyyrönen