SM-hiihdot tilaisuus matkailun kehittämiselle

Pyhäjärvi järjestää SM-hiihdot talvella 2021 ja Suomen Cupin osakilpailun maaliskuussa 2020. Isojen kisojen saamisen taustalla on kolme syytä: hyvät olosuhteet Honkavuorella lumetusjärjestelmineen, näyttöjä onnistuneista kisoista sekä PohtiSkiTeamin menestys.

Hiihdon arvokisat tuovat Pyhäjärvelle paitsi näkyvyyttä, myös matkailijoita ja tuloja. Kaikki Pyhäjärven majoituspaikat ja lähikuntien kohteet tulevat täyteen hiihtoväkeä, yritykset saavat asiakkaita ja myyntiä. Pyhäjärven kaupungillekin isot hiihdot ovat tärkeitä. Kaupunki on mukana esimerkiksi Honkavuoren hiihtokeskuksen kehittämisessä. Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi pitää varsinkin SM-kisoja loistavana tilaisuutena kehittää paikkakunnan matkailua. Vaikka Pyhäjärvi ei vielä olekaan varsinainen matkailupaikkakunta, voisi tasapainoa kesä- ja talvisesonkien välillä parantaa. Kesällä matkailua on jo jonkin verran.

– Talvimatkailun kehittämisen kannalta isot kisatapahtumat voisivat rohkaista yrittäjiä investoimaan. Yrittäjien kannattaa lisätä kapasiteettia ja myydä palveluita paikkakunnalla majoittuville ihmisille.

– Matkailu ja elinkeinojen kehittäminen olivat ajatuksissa, kun SM-kisoja haettiin. Taloudellinen perusta pitää olla, kun satsataan ja saadaan näkyvyyttä. Hyvinvoiva Pyhäjärvi pääsee näyttävästi esiin kansallisella tasolla kisojen ansiosta. Iso tapahtuma tukee matkailun ja muidenkin elinkeinojen kehittämistä tehokkaasti.

– Toivon, että yrittäjiltä löytyisi rohkeutta investoida talvi 2021 mielessään, mutta se ei ole maali, vaan kehityksen alullepanija, Henrik toteaa. Hiihtomies Kauko Tikkanen kiittää Pyhäjärven kaupunkia myönteisyydestä talviurheilua kohtaan. Hänen mielestään kaupungin rooli kisoissa on tärkeä. Kaupunki on hienosti ymmärtänyt, että kisojen saaminen paikkakunnalle on kaikkien etu.

Pyhäjärveltä löytyy 300 – 500 majoituspaikkaa ja lisää tarvitaan lähikunnista noin puolen tunnin ajomatkan päästä. Vielä ei kaikkea majoitustarjontaa löydy hakukoneilla. Myös yksityismajoitusta voidaan tarvita. Pyhäjärvellä voisi olla majoituskoordinaattori, jolle voi tarjota tilojaan kisavieraita varten.

– Pitää olla myös ohjelmatarjontaa, jolla ihmiset saataisiin tulemaan jo päivää aikaisemmin paikkakunnalle. Kisojen aikana on oltava kiinnostavaa tekemistä myös kilpailujen ulkopuolella. Kaikkiaan kisatapahtuma on tilaisuus markkinoida Pyhäjärveä kisavieraille niin, että he tulisivat uudestaankin, Henrik Kivinemi puntaroi.

SM-hiihtoja 2021 hakivat Pyhäjärven Pohti ja Lamminahon Ahto.

– Isojen kisojen saamiseksi on tehty vuosia töitä ja niiden saaminen Honkavuorelle ja Pyhäjärvelle on äärimmäisen hieno asia, Ahton puheenjohtaja Juhani Kalanen toteaa.

– Vuodesta 1959 toiminut Lamminahon Ahto on järjestäjänä hyvämaineinen ja kokemusta kisojen järjestämisestä löytyy paljon. Isojen kisojen järjestämisessä hommia riittää ja ne tehdään pääosin talkoovoimin. Uusia talkoolaisia tarvitaan aina ja ilmoittautua mukaan rakentamaan mielenkiintoisia tapahtumia voi vaikka heti.

Pohdin hiihtojaoston puheenjohtajan tehtäviä hoitava Anne Happo kertoo, että jaostossa ei ole vielä päätetty mitään SM-hiihtojen järjestelyistä. Viimeisimmässä kokouksessa ei ollut vielä tietoa siitä, että kisat saadaan.Ensi talvena Honkavuorella on mahdollista toteuttaa kokonainen hiihdon kisaviikko maaliskuussa Helenan Hiihdon ja Suomen Cupin osakilpailun välissä. Maaliskuun 22. hiihdetään Helenan Hiihto, joka on Kalevan Kierroksen osakilpailu. Kalevan Kierros on kestävyysurheilun kuninkuuskilpailu, johon kuuluu hiihtoa, juoksua, soutua, pyöräilyä, luistelua ja suunnistusta.

– Kalevan Kierroksen osakilpailuoptio on kaksivuotinen, eli vuosina 2020 ja 2021 Helenan Hiihto on osakilpailuna. Sitten päätetään uudelleen kierroksen hiihto-osuuksista, Anne kertoo.

– Kalevan Kierros tuo sen verran uutta Helenan Hiihtoon, että silloin hiihdetään sekä perinteisellä että vapaalla. Sama reitti on molemmilla tyyleillä, mutta lähdöt ovat eri aikaan.Anne Happo odottaa, että Helenan Hiihdon osallistujamäärä nousee huomattavasti. Viime vuosina hiihtäjiä on ollut enää noin 150. Viikko Helenan Hiihdosta on Suomen Cup, 28.-29.maaliskuuta. Viikolle mahtuisivat esimerkiksi eläkeläisten hiihdot ja Hippo-kisat. Koululaisten Lumilajit liikuttavat -tapahtumaa on haettu ensi talveksi Pyhäjärvelle. Sekin voisi ajoittua Honkavuoren kisaviikolle. Pohdin hiihtojaosto ei osallistu jaostona Suomen Cupin osakilpailun järjestelyihin, mutta jäsenet ovat mukana talkoolaisina. Itse kukin päättää omalta osaltaan osallistumisesta.

Suomen Cupin osakilpailu on yleisömäärän ja osallistujienkin kannalta pienempi tapahtuma kuin SM-hiihdot. Cupin kisoja ei haeta, ne vain myönnetään. Kierros alkaa aina Vuokatista ja seuraava osakilpailu pidetään Rovaniemellä. Muut osakilpailut järjestetään eri paikkakunnilla. Pyhäjärvi on päässyt cup-paikkakuntien joukkoon, edellisen kerran cup hiihdettiin Honkavuorella 2015. Ensi talven Suomen Cupin osakilpailussa Honkavuorella kilpaillaan naisten ja miesten viesteissä sekä vapaan pitkillä matkoilla. Yhteislähtökilpailujen lähtöpaikka sijoitetaan peltoaukealle, josta noustaan hiihtostadionille.

Honkavuorella on menossa kehittämishanke, jossa aluetta kehitetään edelleen. Tavoitteena on myös vastata Suomen mestaruustason kilpailujen vaatimuksiin. Latuprofiileissa on oltava tietty määrä nousua ja laskua ja riittävästi vaikeustasoa. Rataa myös levennetään. Talveksi 2021 tehdään uusi huoltorakennus, sillä SM-kilpailuja varten tarvitaan huoltotiloja.

– Tapahtumat auttavat kehittämään Honkavuorta ympärivuotiseksi ulkoilukeskukseksi, Henrik Kiviniemi sanoo. Muitakin kuin kilpahiihtäjiä palvelevat esimerkiksi Honkavuoren yläosalle rakennettavat juoksuportaat. Ne jatkuvat näkötornille asti, joten halutessaan voi juosta vielä torniin porrasosuuden jatkoksi.

Kirsi Haapea