Senioritalo kaupungintalon viereen

Senioritalohanke on ollut kaupungin suunnitelmissa jo vuosia. Vaihtoehtoja kartoitettiin näkyvästi muun muassa kaksi vuotta sitten järjestetyssä Ikäystävällinen Pyhäjärvi-seminaarissa, jossa myös Kuusikkoaho Oy:n kehitysjohtaja Jussi Lähde kävi esittelemässä, millainen senioritalo Pyhäjärvelle voitaisiin toteuttaa. Nyt yhteistyö kaupungin ja Kuusikkoaho Oy:n välillä nytkähti viimein eteenpäin, kun yhteistyösopimus allekirjoitettiin maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa.

– Asiaa on pyritty edistämään Pyhäjärvellä jo kolmenkin valtuustokauden aikana. Nyt takana on noin reilu kahden vuoden ajanjakso, jona aikana kaupunki kartoitti asumisen tarpeita yhdessä Ppky Selänteen ja muun muassa kansalaisjärjestöjen kanssa ja totesi ns. välimuotoisen asumisen tarpeet merkittäviksi ja yhä kasvaviksi. Neuvotteluja on käyty useamman toimijan kanssa ja kartoitettu markkinatilannetta, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoo.

Pyhäjärven kaupunki ja Kuusikkoaho Oy ovat käyneet neuvotteluja Virkkulankylä-konseptin mukaisen uuden asuinympäristön toteuttamisesta Pyhäjärvelle. Alustavasti asuinympäristö on määritelty ”Multasormi-Virkkulaksi”. Tavoitteena on toteuttaa välimuotoisen senioriasumisen uudisrakentamishanke, jossa Kuusikkoaho Oy rakennuttaa yli 55-vuotiaille suunnatun esteettömän asuinkerrostalon Pyhäsalmeen. Rakennuspaikaksi on valittu kaupungin omistamat ns. Pistotien kiinteistöt kaupungintalon vieressä.

– Asumiskohde toteutetaan piharatkaisuiltaan puutarha- ja kasvimaateemaisena, sillä Pyhäjärvellä koettuun hyvinvointiin liittyy tutkitusti hyvin vahvasti luontoelementti. Ollintien ja Pistotien kulmaan sijoittuvaan asumiskohteeseen oman hienon lisänsä tuo järven ja satama-alueen läheisyys. Kuusikkoaho Oy:n kanssa tehty yhteistyösopimus mahdollistaa yksityisellä investoinnilla toteutettavan yhteisöllisen ja älykkään asumisen kohteen lähelle Pyhäsalmen palveluita. Aikataulun toteutuessa, rakennustyöt ovat ensi kesäkuussa käynnissä, Kiviniemi valottaa.

Kohteen alustavaksi laajuudeksi on määritelty 22 itsenäisen asumisen mahdollistavaa tukiasuntoa sekä Virkkulankylä-konseptin mukaiset asukkaiden yhteiskäyttöön tulevat tilat ja kotihoidon tilat. Asumiskohteen vuokraaminen perustuu ns. välivuokramalliin, jossa kaupunki vuokraa kohteen kokonaisuudessaan Virkkulankylä Oy:ltä vähintään 15 vuoden määräajaksi ja vastaa asuntojen jälleenvuokraamisesta asukkaille. Tavoitteena on, että keskimääräinen asukaskohtainen omakustannusvuokrataso tulee alittamaan Kelan vahvistaman hyväksyttyjen asumismenojen enimmäismäärän.

Kuusikkoaho Oy vastaa kokonaisuudessaan kohteen suunnittelusta sekä rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Kohteen valmistuttua se vastaa myös sen isännöinnin, huollon ja muun ylläpidon järjestämisestä sekä Virkkulan Ystävät-toiminnan käynnistämisestä ja koordinoinnista. Kaupunki vastaa välivuokramalliin liittyvästä asukasvuokrauksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen maanantain kokouksessa ja hanketta koskevat korkotukilaina- ja investointiavustushakemukset jätetään Aralle vielä tässä kuussa. Tulevana syksynä käsittelyyn tulevat viitesuunnittelun käynnistäminen, mahdollinen kaupungin takauspäätös ja kohteen vuokrasopimusten allekirjoittamiset. Myös poikkeamislupaprosessi on aikataulutettu käynnistettäväksi ensi syksynä. Aikataulun mukaan urakkakilpailutus päästään aloittamaan marraskuussa, ja urakoitsijan valinta tehdään joulukuussa. Tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyy kesäkuussa 2021 ja kohde on valmis joulukuun 2021 – toukokuun 2022 välillä.

Kuva: Jaana Salo