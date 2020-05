Ruotasen koulu kahvikupin koristeena

Jaa Facebookissa »

Nettikirppiksellä tuli vastaan erikoinen kahvikuppisarja, jonka alkuperästä tai valmistajasta ei ole tietoa myyjällä eikä ostajallakaan. Sopivasti Ruotasen koulun 70-vuotisjuhlavuonna, yhtä kupeista koristaa piirros Ruotasen koulusta.

– Rouva nämä löysi. Sarjaan kuuluu kuusi kahvikuppia, asettia ja lautasta. Kohteina näissä on Ruotasen koulun lisäksi kirkko, kirkon tapuli, kaupungintalo, Hunninko ja rautatieasema, Ruotasen kylätoimikunnan puheenjohtaja Risto Mäkeläinen kertoo.

Ruotasen kylän Facebook-sivuilla olevan tiedustelun perusteella ei ole vielä saatu selville astiaston alkuperää.

– Olisi mielenkiintoista tietää mistä astiat ovat peräisin. Olisivatko olleet vaikka kaupungin liikelahjoja, Risto pohtii.

Ruotasen koulu täyttää syksyllä 70 vuotta ja jonkinlainen juhlakin saatetaan kylällä viritellä rakkaan koulun kunniaksi. Koululla on pitkä historia ja moni ehti sen penkkejä kuluttaa ennen kuin koulutoiminta vuosi sitten päättyi.

– Koululla on ollut parhaimmillaan 130 oppilasta ja sen loppuessakin noin 70, Risto muistelee.

Ruotasen kylän taajama on syntynyt koulun ympärille.

– Koulu on rakennettu syksyllä 1950. Kaivoksesta ei ollut vielä silloin tietoa. Malmilöytö tehtiin vasta vuonna 1958. Koulun laajennusosa on tehty kaivoksen tulon jälkeen.

Ruotasen koulu ja muutama muukin kaivoskylän rakennuksista on määritelty maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Ruotasen kyläyhdistys on hakenut koulun vanhaa osaa suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Kyläyhdistys haluaisi myös kehittää koululle toimintaa ja neuvottelee kaupungin kanssa koulun vanhemman puolen vuokraamisesta.

– Meille on tarjottu yhtä huonetta uudesta osasta, mutta ei se meille riitä. Yli 10 toimijaa on kiinnostunut tilojen käytöstä. Viime syksynä täällä oli täyttä ihan koko ajan, Mäkeläinen kertoo.

Koululla on järjestetty muun muassa kansalaisopiston kursseja, 4H:n kokkikerhoja ja yrittäjätkin ovat kiinnostuneet tilojen käyttämisestä.

– Tämä koulu on niin keskeisellä paikalla. Yläympyrän tuvankin kanssa on mietitty, että senioreille voisi järjestää täällä tarinatuokioita. Kaivoksen vanhaa konttoria, Jyrkilää, olemme voineet käyttää kokoontumisiin, mutta tilat siellä ovat rajalliset, emmekä voi laskea toimintaa kaivoksen tilojen varaan.

Kylällä toivotaan enemmän vuoropuhelua kaupungin ja kylätoimikunnan kesken.

– Se mitä toimintaa koululle tulee, on koko kaupungin asia meidän mielestämme. Tämä kylä voitaisiin nähdä voimavarana. Haluaisimme olla aktiivisesti mukana kehittämässä ja suunnittelemassa koulun tulevaa käyttöä. Ei haittaisi, jos järjestettäisiin tiedotustilaisuus ja kerrottaisiin vaikka käynnissä olevasta uudemman osan remontista ja siitä mitä toimintaa tiloihin on tulossa, Risto pohtii.

Teksti ja kuva: Jaana Salo