Risto on alkoholisti – selvänä jo kuudetta vuotta

Risto Kouvalainen laittoi reilut viisi vuotta sitten korkin kiinni ja aloitti elämän ilman alkoholia.

– Elokuun viimeinen päivä on näillä näkymin viimeinen työpäiväni kaivoksessa, kertoo Risto Kouvalainen kotonaan Ruotasilla. Marraskuussa hänellä tulisi täyteen jo 45 vuotta työuraa kaivoksessa, joka on ollut aina hänen leipäpuunsa. Paljasjalkaisena pyhäjärvisenä Kouvalainen pääsi jo nuorena miehenä kaivosalan hommiin, ensin harjoittelijaksi ja ammattikoulun ja armeijan käytyään töihin. Hän oli töissä ensin maan pinnalla parikymmentä vuotta ja siirtyi sitten maan alle, missä toimii poranteroittajana. Kumpi on ollut mukavampi työpaikka?

– Maan alla tykkään kyllä olla, meillä on siellä niin hyvä työilmapiiri. Meillä sanotaan asiat suoraan, puidaan ne läpi ja lähdetään sitten porukalla tupakalle ja asia on siinä, hän kehuu.

Kaivoksella on osansa myös siinä, että Kouvalainen lopetti liki jokailtaisen oluen naukkailun ja lähti hoitoon.

– Eräänä aamuna töissä minut puhallutettiin ja sanottiin, että lähdetkö hoitoon. Kysyin, että mikä on vaihtoehto? – Lopputili. Vastasin, että jos tästä talosta lopputilin saan, niin syy on kyllä muu kuin viina, kertaa Kouvalainen reilun viiden vuoden takaisia tapahtumia. Hän myönsi ongelmansa ja lähti viiden viikon jaksolle Nivalan Karvoshoviin.

Kouvalainen erosi 18 vuotta sitten ja kun siihen perään nuorin lapsi, puolitoistavuotias Anniina, sairastui syöpään, Risto alkoi hakea lohtua oluesta. Aluksi olutta meni kerran, pari viikkoon. Pikkuhiljaa määrät lisääntyivät ja sitten piti kiirehtiä suoraan töistä Alkoon ostamaan viiniä. Selvät päivät olivat enää yksittäisiä. Koska kello soi joka arkiaamu puoli viisi, piti tissuttelu aloittaa jo aikaisin. Hän eristäytyi, illat kuluivat yksin sohvalla olutta juoden.

– Syitä juomiseen löytyi, hyviä tai huonoja asioita, miksi piti juoda. Anniina sai terveen paperit, minulla oli töitä ja näennäisesti kaikki hyvin, mutta juominen alkoi viedä mennessään.

….

Mirka Niskanen

