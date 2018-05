Riga-cupista junnuille makeat muistot

Pyhäjärven Pohdin 2008 syntyneiden joukkue saalisti Latvian Riiassa pelatussa kovatasoisessa junioreiden jääkiekkoturnauksessa neljännen sijan.

Huhtikuun lopussa pelattiin Riiassa 10–11-vuotiaiden jääkiekkoturnaus, johon osallistui 32 joukkuetta ympäri Eurooppaa. Pyhäjärven Pohdin joukkueessa pelasi 11 pelaajaa, joista seitsemän oli pyhäjärvistä ja neljä haapajärvistä. Pelaajista kolme oli tyttöjä.

– Pelaajista vain kaksi saa olla yli-ikäisiä eli vuotta vanhempia. Meillä ikäluokat ovat niin pieniä, että pelasimme yhdistetyllä joukkueella ja meillä oli vahvistuksena pelaaja myös Haapajärveltä, valmentaja Seppo Ruotoistenmäki valottaa. Muutenkin junnukiekkoon saadaan vahvistuksia naapurikunnista, haapajärvisistä kolme–neljä osallistuu toisinaan peleihin Pohdin riveissä, muissa junnujoukkueissa käy pelaajia muun muassa Kärsämäeltä, Pihtiputaalta ja Viitasaareltakin.

Riian turnaus kesti kolme päivää ja sinä aikana pelattiin seitsemän peliä, alkusarjan ottelut menivät pohtilaisilta voitokkaasti, mutta välierissä Ruotsin joukkue vei pelin nimiinsä puhtaasti 5–0.

– Ruotsi vei lopulta voiton koko turnauksessa, mutta sillä olikin koko Ruotsin alueelta 60:sta seurajoukkueesta koottu maajoukkue, kuten myös toiseksi tulleella Sveitsillä. Kolmanneksi tuli Moskovan Fenix. Moskovahan on Venäjän suurin kaupunki 12 miljoonalla asukkaallaan, joten heilläkin on varaa valita pelaajiaan. Pyhäjärven Pohti tuli neljänneksi, joten olihan sijoitus huikea menestys, Ruotoistenmäki iloitsee. Pronssipelin Pohti hävisi Fenixille niukasti 2 – 1. Päivät olivat pitkiä, pelit saattoivat alkaa puoli kahdeksalta aamulla ja viimeiset pelit olivat puoli kuudelta illalla.

Miksi joukkue sitten menestyi niin hyvin?

– Tähän ikäluokkaan on sattunut todella lahjakkaita ja innokkaita yksilöitä. Turnauksessa oli 350 pelaajaa ja parhaat pohtilaiset löytyivät pistepörssistä sijoilta kuusi ja seitsemän. Myös joukkuehengellä on oma osansa.

Pienen paikkakunnan ihme saikin aikaan kummastelua, mikä porukka tämä oikein on? Reissu poiki myös turnauskutsuja muun muassa Gävleen, Ruotsiin. Matka on kuitenkin pitkä, eikä joukkue oli heti uusimassa reissua ulkomaille. Riian reissuakin suunniteltiin pitkään ja hartaasti, lapset vanhempineen keräsivät reissurahoja erilaisin tempauksin muun muassa luomalla lumia, inventoimalla ja pakkaamalla kasseja kaupoissa sekä siivoustalkoilla.

– Rahaa kerättiin vuoden verran, talkoilla saatiin nostettua yhteishenkeä, kuten myös turnausreissullakin. Menestyminen ei ollut pääasia, vaan yhteishengen luominen, Seppo miettii. Menestys turnauksessa tuli positiivisena bonuksena.

– Reissusta jäi junnuille varmasti mahtavat kokemukset ja muistot koko loppuelämäksi.

Reissuun lähdettiin koko perheiden voimin jo alkuviikosta, turnaus oli loppuviikolla.

Ruotoistenmäki on valmentanut ikäluokkaa nyt kuusi vuotta, Matti Aulakoski toimii joukkueenjohtajana. Lisänä on vielä pari muutakin apuvalmentajaa. Jääkiekkoharrastus sitoo myös paljon vanhempia, ja Seppo kiitteleekin myös taustajoukkoja tuesta.

Tältä kaudelta hokkarit on ripustettu naulaan, mutta joukkue jatkaa kesäharjoitteiden parissa pelaamalla jalkapalloa. Ensi kaudella jääkiekkoa jatketaan AAA-sarjassa, joka on Oulun alueen kovatasoisin sarja. Kala-ja Pyhäjokilaakson alueelta sarjassa on joukkue vain Oulaisilla, muut joukkueet tulevat Oulun seudulta, joten pelireissuja piisaa. Pelejä on yhdestä kahteen joka viikonloppu.

Entä aikooko joukkue suunnata taas ensi vuonna RigaCupiin?

– Turnaus on niin kovatasoinen ja kovenee vanhemmissa ikäluokissa, että tuskin enää ensi vuonna pärjäisimme tällä tavalla vaikka pelaajia kerättäisiin koko Kala- ja Pyhäjokilaaksosta, Ruotoistenmäki arvioi.

– Eiköhän ensi kaudelle keksitä jotakin muuta. Perinteisesti on käyty joulun aikaan turnauksessa Haapajärvellä, ja IS-turnaus Iisalmessa on toinen vakiokohde. Niiden lisäksi pelataan sarjaa.

Jääkiekon tulevaisuus Pyhäjärvellä näyttää hyvälle. Pyhäjärven olosuhteista voi ponnistaa myös ammattilaiseksi, kuten Miska Humaloja on omalla esimerkillään osoittanut.

– Miskalla on lapsiin valtava merkitys, hän on esikuva ja innostaja, ja myös persoonana sellainen, että tulee lasten kanssa juttuun, Seppo kehuu. Esikuvaansa junnut pääsevät näkemään esimerkiksi kiekkoleireillä Liigan joulu- ja kesätaukojen aikaan ja joskus viikonloppuisin. Jäähalli ei todellakaan huutele tyhjyyttään, sillä jo pelipassin omaavia kiekkoharrastajia on kahdeksassa junnujoukkueessa Pyhäjärvellä 200 ja siihen vielä päälle viitisenkymmentä leijonakiekkokoululaista.

Joukkue:

Puurula Kalle (mv), Aulakoski Annika, Aulakoski Aatu, Karsikas Tuukka, Karvonen Anton, Kinnunen

Jimi, Kippola Kasper, Koistinen Samu, Korpinen Jonni, Puurula Veera, Ruotoistenmäki Onni, Siekkinen Eerika, Utriainen Jere. Päävalmentaja Ruotoistenmäki Seppo, joukkueenjohtaja Aulakoski Matti.

Mirka Kauranen

Kuva joukkueelta