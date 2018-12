Rauta taipuu kaivoksella syyskuussa

Strongman Champions League –sarja rantautuu ensi vuonna Pyhäjärvelle.Ensimmäistä kertaa historiassa voimamiehet kilpailevat yhtä syvällä maan alla.

Pyhäjärvi on valittu kansainvälisen Strongman Champions League –voimamieskisan osakilpailun järjestämispaikaksi.

Kisojen järjestelyistä Strongman Champions Leaguen ohella vastaavat Pyhäjärven Callio sekä Pyhäjärven kaupunki.

– Kisan nimi on SCL Callio World Record Breakers, ja se järjestetään syyskuun alkupuolen viikonloppuna yksipäiväisenä. Tarkka aikataulu määrittyy tammikuun alkupuolella, paljasti Pyhäjärven vt. kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.

Osakilpailussa on tarkoitus kilpailla kuudessa lajissa.

– Kilpailu on vielä suunnitteluvaiheessa. Melkein valmista on, mutta lajeja mietitään vielä. Ideana on, että kaikki lajit soveltuisivat kaivosmaailmaan ja -teollisuuteen, avasi Strongman Champions Leaguen johtaja Ilkka Kinnunen.

Osallistujia Champions Leaguen –kisaan odotetaan ympäri maapallon. Tarkoituksena on saada mukaan 12 maailman vahvinta miestä.

– Kyseessä on ammattilaiskisa avoimessa painoluokassa, eli kilpailijoiden keskipaino on 155 kiloa ja keskipituus 193 senttiä, Kinnunen naurahti.

Pyhäjärven kilpailut ovat nimensä mukaisesti muotoa World Record Breakers, eli kisoissa pyritään mahdollisimman moneen maailmanennätykseen.

– Guinness World Recordsin edustajat ovat kisassa paikalla, Kiviniemi tähdensi.

Kisan tulevista lajeista Ilkka Kinnunen nosti esille Silver Dollar Deadlift -maastavedon, jossa kilpailijan molemmilla puolilla on kehikossa kivipainot. Painoja nostetaan polven alta.

– Kivi tulee olemaan yksi lajin elementti. Englantilaisella Eddie Hallilla on lajin maailmanennätys. Uusi maailmanennätys on tavoitteena, ja Jarno Kirselällä on siihen mahdollisuus. Kirselän lisäksi toinen mahdollinen kotimainen osallistuja on Mika Törrö.

Kilpailussa on muitakin raskaita lajeja.

– Spesiaalikisa on kuitenkin tiedossa. Kaivoksen sisällä 1,5 kilometrin syvyydessä ei ole missään päin maailmaa vielä kilpailtu, Ilkka makusteli.

Strongman Champions Leaguen (SCL) World Record Breakers kilpailun lajit tullaan järjestämään kaivosalueella.

– Maan päällä järjestetään yleisölajit. Maan alla olevat lajit on nähtävissä television välityksellä, Henrik Kiviniemi avasi.

Strongman Champions League tuo tosiaan maailman vahvimpien miesten kilpailemisen ohella Pyhäjärvelle näkyvyyttä. Kisat tullaan lähettämään television välityksellä lähes 100 maahan.

– Suomessa MTV3 ja CMore vastaavat lähetyksistä, Kinnunen kertoi.

Kiviniemi näkee kisoissa valtavan markkinapotentiaalin.

– Kisat tuo huiman määrän näkyvyyttä, nimestä lähtien. Callion teemat kisassa ovat energia, uusiokäyttö ja maanalaisuus. Myös kaupungin luontoarvoja ja järveä tuodaan esille. Koko konseptissa myös kaupunkia esitellään hyvin laajalti. Vaikka Callio on nimenä ja brändinä televisiossa, on koko Pyhäjärvi esillä, iloitsi Kiviniemi.

Kisojen järjestäminen vaatiikin yhteistyön sujumista eri tahojen kesken.

– Kilpailijat ovat täysammattilaisia. Jotta Pyhäjärvelle saadaan terävin kärki, se vaatii yhteistyökumppaneiden ja kaupungin kanssa saumatonta yhteistyötä, Ilkka muistutti.

Kilpailu tulee vaikuttamaan maailmanlaajuisen näkyvyyden lisäksi kaupungin alueella talouden kannalta positiivisesti, sillä kisoihin tulee takuuvarmasti katsojia myös Pyhäjärven ulkopuolelta. Tapahtuma tuo vipinää myös paikallisiin yrityksiin.

Suomessa on ensi vuonna tiedossa ainoastaan yhdestä kahteen saman kokoluokan kilpailua.

– Kokonaishyötyyn nähden kilpailun kustannukset ovat kohtuulliset. Pyrimme hyödyntämään näkyvyyttä. Callion toimintakonseptissa on tunnistettu tapahtumat Callio-brändin esille tuonnissa hyödylliseksi, Kiviniemi pohdiskeli.

Satsaus Strongman-kisaan Pyhäjärvellä tarkoittaa sitä, että Callio Extreme Run -kaivosjuoksua ei kilpailla vuonna 2019. Seuraavan kerran kaivosjuoksu on välivuoden jälkeen ohjelmassa vuonna 2020.

Ossi Savolainen