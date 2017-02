PyhäkäsRokki ylitti odotukset

Pyhäjärven Sanomat järjesti aikuisille suunnattua menoa viime perjantaina. PyhäkäsRokki houkutteli Hotelli Pyhäsalmen täyteen väkeä. Lippuja meni noin 260. Kun mukaan laskee bändien jäsenet, talkoolaiset ja muut, väkeä oli ainakin 300 henkeä. Osallistujamäärä ylitti odotukset ja on osoitus siitä, että tällainen tapahtuma kannattaa järjestää uudelleenkin.

Tapahtumassa esiintyivät 90-luvulla tunnettu, mutta parikymmentä vuotta keikkataukoa pitänyt Juustopäät Espoosta, Boundslug Iisalmesta, Flesh Roxon Tampereelta ja paikkakunnan oma ylpeys, Agonizer. Korkeatasoiset esiintyjät houkuttelivat paikalle väkeä kauempaakin. Osallistujien ikäskaala oli laaja. Paikalle saapui rockmusiikin ystäviä nuoresta vaariin. Bändeiltä ja asiakkailta saadun palautteen mukaan järjestelyt sujuivat hyvin.

Kuvagalleria

Tunnelmapaloja PyhäkäsRokista

Kake ja Tuula Pyhäjärveltä saapuivat jo hyvissä ajoin tunnelmoimaan samanhenkisten ihmisten kanssa. He toivoivat, että illan aikana paikalle saapuu runsaasti väkeä.

– Täällä voi Rock’n Roll kansa kokoontua, he tuumaavat.

Krista Miettinen ja Sara Valta tulivat PyhäkäsRokkiin Maaningalta Boundslug -bändin jäsenten mukana. - Tämä on ihan jees, hyvä meno vaikuttaa olevan. Emme ole ennen käyneetkään Pyhäsalmessa, naiset kertovat.

Jo Flesh Roxonin esiintyminen olisi riittänyt houkuttelemaan Kristan ja Saran Pyhäjärvelle.

– Ei juuri ole vastaavia tapahtumia, missä useampi hyvä bändi olisi soittamassa. Ilman muuta kannattaa järjestää tällainen tapahtuma uudelleenkin, he tuumaavat.

Reisjärvinen Pasi Paavola ei tullut tapahtumaan minkään tietyn bändin takia.

– Juustopäät on kiva nähdä uudestaan. Se oli kova sana joskus 90-luvulla ja on pitänyt parikymmentä vuotta keikkataukoa.

Juha-Matti Vinkan bändin piti alun perin tulla soittamaan PyhäkäsRokkiin, mutta rumpali ei päässyt. Hän tuli tapahtumaan nauttimaan livemusiikista. - Tämän tyylisiä tapahtumia saisi olla ehdottomasti paljon enemmän. Ikinä ei voi olla liikaa elävää musiikkia. Täällä on monipuolista musaa, hieno homma.

Olavi Saaranen kertoo päässeensä vahingossa mukaan tapahtuman talkoisiin.

– Hienoa, että järjestetään tämmöisiä Pyhäjärvellä. Mielellään tulin mukaan.

Kaislarannan hoitokodista saapui väkeä nauttimaan rock-musiikista. Nadja Haataisen ja Leena Huttusen avustettavat Markus, Jari ja Katja ovat musikaalisia. Jari soittaa kitaraa, Katja laulaa ja Markus on hyvä tanssimaan.

– Olen jo sen ikäinen ihminen, että en välttämättä olisi itse tänne tullut. Asiakkaan toiveiden mukaan kierretään tapahtumissa, avustaja Leena Huttunen kertoo.

Katja kertoo bändien soittoa odottaessa vielä vähän jännittävän millaista musiikkia on luvassa.

– En ole ennen kuullut tällaista musiikkia. On pian niin vauhdikasta, että voi viedä jalat alta, Katja miettii.

Soile Lämsä ja Tiia Possakka ajoivat tapahtumaan Oulusta saakka.

– Kuultiin, että Juustopäät on täällä. ei muuta kuin nasta lautaan ja menoksi. Meillä oli ennakkoliput ja tätä on odotettu pitkään, he kertovat.

– Vuosi sitten käytiin edellisen kerran Juustopäiden keikalla Lahdessa ja päätettiin, että seuraavan kerran kun keikkailevat, niin me mennään katsomaan. Siistiä päästä muitakin bändejä kuulemaan. On odottavat fiilikset. Tästä tulee hyvä ilta!

Rokkiin saapuvia haastateltiin alkuillasta. Loppuillasta meno oli niin vauhdikas, musiikki raikui ja tupa täynnä väkeä, että haastatteluja oli turha yrittää tehdä. Kysymättäkin oli selvää, että väki viihtyi.