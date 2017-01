PyhäkäsRokki taittaa talven selän

Perjantaina 10.2.2017 talven selkä taittuu rytinällä ja karhut heräilevät talvihorroksestaan, kun Hotelli Pyhäsalmessa Pyhäjärvellä jyrähtää PyhäkäsRokki.

Monipuolisen punkrockmetalli-illan korkkaa Savon suunnasta saapuva, veres iisalmelainen psychobilly/horrorpunk-bändi Boundslug. Läskibasso moikuu ja tukkatötteröt tärisevät tässä menossa. Seuraavana lavan valtaa espoolainen popahtavaa punkkia tahkoava Juustopäät, joka vastaa illan retropläjäyksestä. ”Voit sä lopettaa?” 90-luvulla suosittu bändi kyseli vuonna 1996, ja tekikin niin vuonna 1999. Bändi on myynyt yli 40 000 levyä. Yhtyeen uusi tuleminen nähtiin vuonna 2014.

Kolmantena bändinä lavalle könyää punkkia/psychobillyä takova tamperelainen Flesh Roxon, viitisen vuotta koossa ollut yhtye kuvailee itse musiikkiaan zombie rockiksi. ”Suck my chainsaw” ja muut väkivaltaa tihkuvat sanoitukset ovat saaneet vaikutteita kauhu- ja sci-fi-elokuvista, joten uni ei kenelläkään tullene silmään, vaikka ei tässä menossa takuulla kukaan nukkumaan kaipailekaan. Flesh Roxonin live-shown kerrotaan uhkuvan energiaa, joten sitä kannattaa tulla talvi-iltana itseensä lataamaan. Tässä vaiheessa iltaa on löylyä heitetty jo olan takaa ja tunnelma on taatusti hikinen.

Lauteet on viimein kylliksi lämmitelty Agonizerille. Pitkän linjan pyhäjärvisen bändin setissä ei ole jaossa kissankultaa, vaan taattua metallimättöä. Muutamia vuosia keikkarintamalla horrostanut Agonizer aloitti keikkailun jälleen joulukuussa ja esiintyy nyt Pyhäjärvellä ensimmäistä kertaa uuden vokalistinsa Markku Kuikan kanssa. Viime vuonna viimeisimmän levynsä ”Visions of the blind” julkaissut Agonizer esiintyi Pyhäjärvellä viimeksi viisi vuotta sitten, joten tämä on paikkakunnalla jonottamisen arvoinen tapaus. Nyt saattaa Perttikin järven takaa laittaa traktorinsa roikannokkaan ja tulla köryyttää maalikylille.

Ennakkolippuja PyhäkäsRokkiin on saatavissa 3.2.2017 saakka Pyhäjärven Sanomien toimistolta. Tapahtuman pääjärjestänä toimii Pyhäjärven Sanomat. Lisätietoja tapahtuman Facebook-sivuilta ja Pyhäjärven Sanomien toimistolta. Tervetuloa Rokkiin läheltä ja kaukaa!