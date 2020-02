PyhäkäsRokki palaa talven keskelle

Perjantaina maaliskuun 6. päivä Pub Lyhdyn valtaa PyhäkäsRokki! Edelliskerran PyhäkäsRokki järjestettiin viime kesänä, mutta nyt tapahtuma tekee paluun talviaikaan, jossa se on totuttu alun perin näkemään.

Tapahtuman järjestää Pyhäjärven Sanomat, yhteistyökumppanina on tälläkin kertaa Pub Lyhty. Tänä vuonna esiintymislavalle nousevat Joys of Wasteland, The Backstabbers sekä Wagtails.

– Tapahtuman oli tarkoitus olla tänä vuonna tauolla, mutta kun bändien suunnalta alkoi tulla kyselyjä keikkamahdollisuuksista, päätin että tapahtuma järjestetään pienimuotoisena ”pubifestarina”, jollaisena se kolme vuotta sitten aloitettiinkin, tapahtuman promoottorina toimiva Pyhäjärven Sanomien päätoimittaja Mirka Kauranen kertoo.

– Perhesyistä johtuen minulla ei ole nyt resursseja käyttää tapahtumajärjestelyihin niin paljon aikaa kuin esimerkiksi bändikisan järjestelyt ja kesäfestarit vaativat.

– PyhäkäsRokki on haluttu järjestää aina talvella, koska täällä on tähän aikaan vuodesta aika hiljaista musiikkirintamalla.

Toivottavasti mahdollisimman moni rokin ystävä tarttuu tilaisuuteen päästä kuulemaan kolme kovaa bändiä kahdeksalla eurolla, pohtii talvilomaviikon jälkeen Pyhäjärven Sanomien peräsimeen palaava Kauranen.

– Rokin myötä on mukava palata taas töihin arkisen aherruksen pariin.

Illan musiikkitarjonnasta on valikoitu vastaamaan osin paikallista miehistöä omaava Joys of Wasteland sekä PyhäkäsRokin kahden edelliskerran bändikisojen voittajat The Backstabbers ja Wagtails.

Paikallista väriä illan aikana edustavat reisjärvisen Joys of Wastelandin solistina ääntään käyttävä Olavi Saaranen sekä rumpuja hakkaava Joonas Savolainen.

Saaranen odottaa jo malttamattomana ensi viikon keikkaa ja mahdollisuutta tuoda omaa musiikkia paikallisten höristeltäväksi.

– Meidän koko porukka odottaa jo kovasti, että päästään soittelemaan. Viime aikoina soittaminen on jäänyt vähälle, kun porukka asuu eri puolilla Suomea, Saaranen kertoilee.

Joys of Wastelandin aikomuksena on kuitenkin vetää parit treenit ennen h-hetkeä. Viime kesänä bändi ylsi aina PyhäkäsRokin bändikisan finaaliin, mutta tuonkertaiseen kokoonpanoon tulee nyt hieman muutosta.

– Bändin alkuperäinen rumpali Miro Puranen soittaa bassoa, koska Jarkko (Saaranen) ei ehdi tällä kertaa keikalle.

Saaranen lupailee, että bändi tulee tarjoamaan kuulijoille raskasta mättöä ja se onkin bändin musiikin tuntien helppo uskoa.

– Annetaan kaikkemme ja nautitaan kunnolla alusta loppuun. Aikalailla samoilla biiseillä tulemme menemään kuin aiemminkin. Soitamme myös muutamia kappaleita, joita ei aiemmin keikoilla ole kuultu, kuten Seitsemän syntiä ja Gasmask Wedding, Olavi paljastaa.

Wagtails on puolestaan ylivieskalainen bändi, joka voitti PyhäkäsRokin bändikisan viime vuonna sulattaen tuomariston sydämet omaperäisyydellään ja hyvällä meiningillään. Nyt tuota herkkua on jälleen tarjolla Pyhäjärvellä, kun 1970-luvun rokkia soittava bändi kipuaa estradille Pub Lyhdyssä. Mukavassa nosteessa oleva bändi nähdään tulevana kesänä muun muassa Nummirockissa Wacken Metal Battle Finlandin finaalissa.

The Backstabbers puolestaan voitti PyhäkäsRokin bändikisan vuonna 2018. Helsinkiläinen ”action rockiksi” musiikkiaan kuvaileva trio työstää tällä hetkellä debyyttialbumiaan, joka julkaistaan tänä vuonna. Bändi on ehtinyt heittää yli 300 keikkaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin vuodesta 2013 alkaen.

PyhäkäsRokki 2020 on K-18 -tapahtuma ja lipun tapahtumaan voit lunastaa Pub Lyhdyn ovelta.