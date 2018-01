PyhäkäsRokin bändikisan finalistit 2018

PyhäkäsRokin finalistit on valittu. Esiraadin äänillä finaaliin menevät Burn Out, The Backstabbers ja Tocornal. Päätoimittaja, Rokkidiktaattorin mustana hevosena kisaan valjastetaan HSS. Viidennestä finalistista järjestettiin lukijaäänestys, yli puolet annetuista äänistä kahmi 27th Child. Bändikisan finaali käydään PyhäkäsRokissa Pohdin Urheilutalolla 17.2.2018. Bändit heittävät kisassa 20 minuutin minikeikat alla luetellussa järjestyksessä. Lisäksi tapahtumassa esiintyy Hasta la Vista Social Club. Ohessa kisabiisit maistiaisina, lisätty linkit YouTubeen sieltä löytyvien kisabiisien osalta. Stay tuned! Ennakkolippujen myynti alkaa ensi viikolla!

HSS: Unleashing

2. Tocornal: Shake it

3. The Backstabbers:Here we are

4. Burn Out: Marraskuu

5. 27th Child: Sing me a song

Nähdään PyhäkäsRokissa Pohdin Urheilutalolla 17.2.2018! Rokrok!

Mirka Kauranen