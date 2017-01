Pyhäjärvisiäkin palkittiin Keski-Pohjanmaan liikuntagaalassa

Vuoden vakuuttavin seuratoimija on Kauko Tikkanen, Lamminahon Ahto ja Pyhäjärven Pohti

Pitkäaikainen hiihdon kilpailutoiminnan ja olosuhteiden kehittäjä, vaikuttaja, fani ja talkoopäällikkö.

Toimii Pyhäjärvellä Pohti SkiTeamin managerina. Tehnyt vapaaehtoistyötä seuran hyväksi kelloa katsomatta jo kymmenien vuosien ajan. Saanut omalla esimerkillisellä toiminnallaan kuntalaiset innostumaan talkootoiminnasta ja näiden talkoojoukkojen ansiosta kilpailuita on pystytty järjestämään Pyhäjärvellä haastavista olosuhteista huolimatta.

Kunnat saivat ehdottaa Vuoden liikuttajia. Pyhäjärvi valitsi Seppo Ruotoistenmäen, joka vetää lasten ja nuorten jalkapalloa ja jääkiekkoa Pyhäjärvellä.

Keskipohjanmaa-lehden lahjoittaman maljan sai Pyhäjärven Pohti.

Yhdeksännen kerran järjestetty Keski-Pohjanmaan Urheilugaala kokosi ennätysmäärän palkittavia ja noin 160:n hengen juhlayleisön Kokkolan Snellman-salille lauantai-illaksi. Keplin järjestämässä palkitsemisjuhlassa erottui Suomi 100 –teema sekä järjestön oma 20-vuotisjuhlavuosi. Urheilugaalassa palkittiin ennätyksellisesti 57 palkittavaa, jotka koostuivat ansioituneista urheilijoista, valmentajista, seuravetäjistä, lajien taustavoimista, kunnista, kuntien liikuttajista, järjestön toimijoista sekä yrityksistä.

Vuoden urheilijaksi valittiin Ylivieskassa pesäpallo-opit saanut ja kotipaikkakunnalla asustava Sami Haapakoski. Pesäpalloväki valitsi ylivieskalaisen viime syksynä toistamiseen vuoden pesäpalloilijaksi.

Haapakoskella on koossa yhteensä 10 SM-mitalia, joista kolme kultaista. Sami Haapakoski valittiin historiallisesti ensimmäisenä pesäpalloilijana vuoden keskipohjalaisurheilijaksi. Tunnustus on jaettu vuodesta 1958 lähtien. Vuoden valmentajana palkittiin ylivoimaiseen lentopallon Suomen mestaruuteen Kokkolan Tiikereissä valmentanut Tommi Tiilikainen. Vuoden nuorena urheilijana palkittiin 20-vuotias trap-ampuja Eemil Pirttisalo Ruotsalon Metsästysyhdistyksestä. Elämänura-palkinto myönnettiin nyt viidennen kerran pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toiminnasta keskipohjalaisen urheilun hyväksi tehdystä työstä. Tunnustus myönnettiin tällä kertaa yleisurheilutaustaiselle Ullavan Kilvan Antero Ala-Korvelle.

Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijat ry jakoi valmennusstipendit Kannuksen Uran Anniina Kortetmaalle, Sievin Sisun Miska Poikkimäelle ja IF Åsarnan Elin Pajuselle.

Keskipohjanmaa-lehden palkinnot saivat ensi kertaa urheilugaalassa Antti Ropponen, Alina Strömberg, Tero Seppälä sekä tunnustuspalkinnon Toholammin Urheilijoiden sulkapallojaosto.

KEPLIN VUODEN 2016 VALINNAT, PALKINTO JA PERUSTELUT:

*VUODEN URHEILIJA: Ylivieskalainen pesäpalloilija Sami Haapakoski, ViVe/kasvattajaseura Ylivieskan Kuula

– Haapakoski aloitti pesisuransa valtakunnan tasolla vuonna 2002. Hän on kuulunut pitkään nykypesäpallon kirkkaimpiin tähtiin. Haapakoski saavutti viime kaudella kolmannen Suomen mestaruuden Vimpelin Vedossa. Pääsarjatason SM-mitaleja Haapakoskella on kasassa 10 kpl. Pesäpalloväki palkitsi Haapakosken viime kauden ansioista vuoden pesäpalloilijana jo toisen kerran. Itä-Länsi-otteluihin on kertynyt jo 13 kappaletta. Pesäpalloperheessä lempinimellä ”Sigge” tunnettu Haapakoski on kaikkien aikojen etenijätilaston ylivoimainen ykkönen 836:lla tuodulla juoksulla. Kaikkien aikojen pelaajien tehotilastossa hän komeilee 5:llä sijalla. Haapakoski on myös Superpesiksen 7-kertainen etenijäkuningas.

* VUODEN NUORI URHEILIJA (16-23 v): Trap-ampuja Eemil Pirttisalo, Ruotsalon Metsästys- ja ampumaseura

– Pirttisalo kuuluu Trapin nuorten maajoukkueeseen. Hän saavutti viime kesänä EM-joukkuepronssia, henkilökohtaisen pm-pronssin ja joukkuehopean. Paransi kaksi kertaa nuorten SE-tulosta. Kälviäläinen valittiin miesten maailmancupin osakilpailuun ja ampui siellä kauden kotimaisen kärkituloksen 120/125, ollen joukkueen paras suomalainen. SM-tasolla saavutuksena 2 hopeaa ja 3 pronssia.

* VUODEN VAMMAISURHEILIJA: Käsipyöräilijä Teppo Polvi, Nivala

– Nivalalainen Teppo Polvi on polkenut paralympiaurheilun huipulla jo muutaman vuoden ajan. Arvokisamitaleja ja maailmancupin menestystä. Valittiin vuonna 2015 Pyöräilyunionin parhaaksi pyöräilijäksi.

* VUODEN AIKUISURHEILIJA: Mäkihyppääjä-yhdistetyn hiihtäjä Erkki Ahtiainen, Kokkolan Veikot

Veteraanimäkihypyn ja –yhdistetyn aktiivi. Saavutuksena henkilökohtainen MM-pronssi yhdistetyssä M 50 –sarjassa sekä MM-joukkuekulta yhdistetyssä. Kaksi henkilökohtaista SM-kultaa erikoismäessä ja yhdistetyssä. Aktiivinen toimija urheilun järjestötoiminnassa mm. Veteraanimäkihyppääjissä ja Kokkolan Veikoissa, jossa toimii puheenjohtajana.

* VUODEN JOUKKUE: Kokkolan Tiikerit, miesten edustusjoukkue

– Suomen cupin voitto 2016, SM-kultaa ylivoimaisella esityksellä lentopallon mestaruusliigassa 2016. Selvisi lentopallon Mestareiden liigan toiselta kierrokselta jatkoon Valko-Venäjän Stroitel Minskiä vastaan marraskuun alussa. Tiikerit taisteli jopa Mestareiden liigan lohkovaiheen paikasta mutta hävisi sen niukasti Tsekeissä Dukla Liberecia vastaan.

* VUODEN VALMENTAJA: Tommi Tiilikainen, lentopalloseura Kokkolan Tiikerit

– Tiilikainen valmensi Tiikerit jo kolmanteen mestaruuteen ja neljänteen Suomen Cupin mestaruuteen lentopallossa. Tiikerit esitti koko kauden ylivoimaisia otteita laajalla rosterilla huolimatta ykköspelaajien mm. Lelu Ojansivun sairasteluista syyskaudella. Sai odotetusti sopimuksen ulkomaille saksalaiseen Durenin joukkueen peräsimeen.

* VUODEN URHEILUTEKO: voimanostaja Mikko Seikkula, Kokkolan Jymy

– Vuoden urheiluteko-valinta toteutettiin ensi kertaa yleisöäänestyksenä yhteistyössä Keskipohjanmaa-lehden ja Keplin yhteistyönä. Seikkula saavutti penkkipunnerruksessa yli 70-vuotiaiden ja yli 120-kiloisten sarjassa tuloksen 202,5, joka oikeuttaa Suomen ennätykseen sekä on epävirallinen maailmanennätys.

* VUODEN AKATEMIAURHEILIJA: yleisurheilija Henriikka Parpala, Kokkolan Veikot

– Suomalaisen naispikajuoksun kärkiryhmään noussut kokkolainen nuori nainen. Ankkuroi Suomen naisten pikaviestijoukkueen voitokkaasti maaliin Ruotsi-ottelussa. N19 SM-kisat 100 m SM hopea, U20 Pohjoismaiden Mestaruuskisat, Islanti 4*100 m 1. sija – PM kulta ankkuriosuus. Hallissa 60 m aika 7,47 oli 18-vuotiaiden Euroopan tilaston 4. paras ja maailmantilaston kymmenen parhaan joukossa.

* Ansioitunut seuratyöntekijä: Mia Högkvist, JKG – Jakobstads Gymnastikförening

– Högkvist johtaa vapaaehtoispohjalta jäsenmäärältään ja toiminnaltaan yhtä Keski-Pohjanmaan suurinta urheiluseuraa. Seuralla on yli 900 jäsentä, josta poikia ja miehiä noin sata. Seura on hyvin organisoitu ja tehtävät vastuutettu. Viestintä asiat hoidettu mallikkaasti. Seura on yksi alueen voimistelun sinettiseuroja ja palkittu mm. Hyvä Seura-palkinnolla 2009. Seuran liikuntanäytökset ovat huikeita esityksiä, jossa koko seuran yhteisöllisyys tulee hienosti esille. Mia on toiminut seuran johdossa vahvan tiiminsä kanssa kymmenenkunta vuotta.

* Elämänura-palkinto: Antero Ala-Korpi , Ullavan Kilpa

– Urheilun monitoimimies, valmentaja, järjestöaktiivi, kunnan liikuntavastaava sekä liikunta-alan yrittäjä. Antero on tehnyt elämäntyön ullavalaisen urheilun ja olosuhteiden kehittäjänä. Vaikuttavaan uraan kuuluvat lähes 50 vuotta urheiluseuran johtokunnassa, parikymmentä vuotta piirin yleisurheilun johtoelimissä sekä neljännesvuosisata liikunta-alan yrittäjänä. Tunnustukseen liittyy Veikkauksen lahjoittama Jokeri-palkinto, jonka hyväntekeväisyyslahjoituksen (arvo 500 eur) Ala-Korpi on halunnut osoittaa kasvattajaseuransa Kilvan urheilukoulutoiminnan käynnistämiseen ja vetäjien kouluttamiseen.

* Vuoden tiedottaja: Kalajoen Junkkarit

– Seura tiedottaa aktiivisesti ja monipuolisesti eri tiedotuskanavissa: nettisivuilla, somessa, printissä. Seuran viestintään osallistuvat vahvasti puheenjohtajan lisäksi kaikki lajijaostot sekä myös seuran huippu-urheilijat omilla blogi-sivustoillaan. Tästä esimerkkinä Erika Nevanperä, Katri Mustola ja Miika Antti-Roiko

* Vuoden sinettiseura: Kokkolan Jymyn voimistelijat

– Sinettiseuran tunnusmerkkinä on laadukas lasten ja nuorten urheilu. Kokkolan Jymy on valittu Keski-Pohjanmaan vuoden sinettiseuraksi Valon ja liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä järjestetyssä kilpailussa. Sinettiseuroja on tällä hetkellä yhteensä 662 kpl. Maakuntagaaloissa palkitaan 16 eri laatuseuraa ympäri Suomen Energiayhtiö Gazumin sponsoroimalla 1000 euron arvoisella seurastipendeillä.

* Vuoden nuorisotyö: Perhon liikkuvat nuoret City Runilla – Essi Rantala

– Liikunnanopettaja Essi Rantala on saanut Perhon yläkoulun ja lukiolaiset innostumaan liikkumisesta. Koko talven treenailu huipentui keväiseen City Run-tempaukseen. Noin 70:n hengen koululaisryhmä osallistui esimerkillisen iloisella ilmeellä City Runille. Tapahtuman ehdoton väriläiskä!

* Vuoden urheilutapahtuma: Kälviän Tarmon kansalliset junioripainit

– Suomi on saanut uuden innokkaan painiseuran lajikartalle. Seura järjesti noin 60 vuoden tauon jälkeen hienon painitapahtuman, joka sai osallistujilta ja yleisöltä vankkumattoman suosion. Noin 200 nuoren painijalupausten edesottamuksia kävi Kälviän Urheilutalolla seuraamassa satamäärin yleisöä. Onnistuneen painitapahtuman keskeisenä puuhamiehenä toimi Tarmon painijaoston puheenjohtaja Jouko Salmela.

* Vuoden läpimurto: Pohjanmaan polkujuoksu-cup

– Pohjanmaan Polkujuoksu cup järjestettiin ensi kertaa kesällä 2016 viiden osakilpailun tapahtumakiertueena Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan parhailla metsäpoluilla. Cupin tarkoituksena on aktivoida ihmisiä liikkumaan luonnossa ja edistää polkujuoksun tunnettavuutta. Keplin toiminta-alueella osakilpailuja järjestettiin Sievissä, Nivalassa ja Ylivieskassa. Lisäksi tapahtumia oli Raahessa ja Haapavedellä. Kiertueen tapahtumiin kirjattiin yhteensä 850 osallistumiskertaa. Suurin tapahtuma oli päätöstapahtuma Ylivieska TrailRun, johon osallistui peräti 270 kuntoilijaa.

* Vuoden terveysliikuntatyö: Maaselän Latu

– Reisjärvellä ja Haapajärvellä toimiva Suomen Ladun paikallisyhdistys on tarttunut tuoreella ja innostuneella otteella tapahtumahaasteisiin. Talvinen Angry Birds -ulkoilutapahtuma keräsi Reisjärvelle ja Haapajärvelle yli 900 osallistujaa kumpaankin tapahtumaan runsaasti lapsiperheitä ulkoilun pariin. Alkusyksystä Suomen Ladun kanssa yhdessä pilotoima ”Nuku yösi ulkona” –tapahtuma keräsi hienosti 300 henkilöä nauttimaan syysyöstä ulkona. Toiminnan taustalla on idearikas puheenjohtaja Helena Kinnunen.

Maaselän Latu valittiin ja palkittiin vuoden urheiluseurana Suomen Urheilugaalassa vajaa kaksi viikkoa sitten.

* Hallituksen erikoispalkinto ”urheilun taustatyöstä”: Fastighets AB – Bottenviksvägen

– Rettigin uuden liikuntahallin rakentajat. Ison teollisuuskiinteistön remontointi liikuntatiloiksi eri lajien harrastajille on pietarsaarelaisille merkittävä satsaus. Kaupunki on tehnyt pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tilojen edelleen vuokrattavaksi paikallisille urheiluseuroille mm. salibandyn, lentopallon ja kamppailulajien harrastajille. Yhtiön taustalla on kolmikko Janne Hagnäs, Jens Bodbacka ja Leif Sundqvist.

* Liikunnan ja urheilun maakunnallinen avainvalinta-tunnus: Reisjärven kunta

– Kunnan päättäjät ovat olleet ennakkoluulottomia liikuntaolosuhteiden kehittämisessä kuntalaisille. Viime vuoden vaiheessa valtion rahoituksen piiriin hyväksytty n. 3,4 miljoonan euron Kisatien liikuntahalli on pienelle kunnalle mittava investointi koululaisiin ja vapaa-aikaan Reisjärven kokoiselle alle 3000 asukkaan kunnassa. Hankkeen puuhamiehenä on toiminut vakuuttavalla tavalla kunnan vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemi.

* Keskipohjanmaa-lehden palkinnot:

Kultamitali: lentopalloilija Antti Ropponen, Kokkolan Tiikerit

Hopeamitali: ampumahiihtäjä Tero Seppälä, Haapajärven Kiilat

Hopeakoru: seiväshyppääjä Alina Strömberg, Larsmo IF

Tunnistuspalkinto: Toholammin Urheilijoiden sulkapallojaosto

Malja: Pyhäjärven Pohti 98 pistettä

Lautanen: Ylivieskan Kuula 95 pistettä.

* Vuoden urheilukulttuuriteko: Hymyilevä Mies-elokuvan kokkolalainen taustatiimi

– Elokuva kertoo ammattilaisnyrkkeilijä Olli Mäen valmistautumisesta MM-titteliotteluun. Elokuva on niittänyt mainetta ja kunniaa myös kansainvälisillä filmifestivaaleilla. Elokuvan keskeiset avainhenkilöt ovat kokkolalaislähtöisiä mm. ohjaaja Juho Kuosmanen, päärooleissa näytelleet Oona Airola ja Jarkko Lahti sekä tuottaja Jussi Rantamäki. Kokkolassa ja Perhossa kuvatuissa kohtauksissa oli mukana mm. Kokkolan Jymyn jäsenistöä. Elokuvan elämyksellinen ulkoilmanäytös Kokkolan Meripuistossa elokuun hämärtyvässä illassa keräsi parituhatpäisen yleisöjoukon.

* Lajien nimeämät taustavoima/maineteko –tunnustukset (6) :

Agility: Jonna Keskitalo, Keski-Pohjanmaan Koirakilta

Ampumahiihto: Timo Seppälä, Haapajärven Kiilat

Jalkapallo: Jokilaakson jalkapallon tuki ry/Sievi Futsal

Hiihto: Marita Seppälä, Haapajärven Kiilat

Lentopallo: Kokkolan Tiikereiden talkooporukka

Voimistelu: Kalajoen Naisvoimistelijat ry

* Kuntien ehdottamat vuoden liikuttajat (16):

Alavieska: Ilmo Sipilä, Alavieskan Viri

Halsua: Aapo Hietalahti

Haapajärvi: Anna-Maija Niskakoski

Kalajoki: Kalajoen juoksukoulu (KaJu & KaNV)

Kannus: Markku Törmä, Kannuksen Ura

Kokkola: Hannu Ilmolahti

Kruunupyy: Lena Ditzler-Söderholm

Nivala: Kirsti Huippula

Perho: Essi Rantala

Pietarsaari: Nice Run -organisaatio

Pyhäjärvi: Seppo Ruotoistenmäki

Reisjärvi: Paavo Pesola, Reisjärven Pilke

Sievi: Pekka Salmela

Toholampi: Teijo Peltokangas

Veteli: Pauli Väliverronen

Ylivieska: Matti Myllylahti

* Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijoiden stipendit (3):

– Hiihtäjä Miska Poikkimäki, Sievin Sisu

– Pikajuoksija Anniina Kortemaa, Kannuksen Ura

– Pituushyppääjä Elin Pajunen, IF Åsarna

* Keski-Pohjanmaan Liikunnan ansiomerkit (6):

hopeinen: Seija Myllymäki, Satu Heinoja ja Sirpa Hannula

kultainen: Hannu Karstunen, Pirjo Urpilainen ja Petri Harsunen

Keski-Pohjanmaan Urheilugaala

valintahistoria 2009-2016

VUODEN URHEILIJA VALINTAHISTORIA

2008: Teemu Wirkkala, TohU

2009: Teemu Kattilakoski, AlavV

2010: Samuli Saarela, KoS

2011: Samuli Saarela, KoS

2012: Pia Sundstedt, GIF

2013: Samuli Saarela, KoS

2014: Olli-Pekka Ojansivu, Tiikerit

2015: Olli-Pekka Ojansivu, Tiikerit

2016: Sami Haapakoski, Ylivieska/ViVe

VUODEN NUORI URHEILIJA VALINTAHISTORIA

2008: Samuli Saarela, KoS

2009: Mikko Kivinen, LoVe

2010: Jenni Penttilä, KP-V

2011: Anna Lahti, KäTa

2012: Veli-Matti Kivilahti, HK

2013: Lauri Kerminen , Tiikerit

2014: Katri Mustola, KaJu

2015: Karoliina Ukskoski, Perhon Kiri

2016: Eemil Pirttisalo, Ruotsalon Metsästysyhdistys

VUODEN VALMENTAJA VALINTAHISTORIA

2008: Aki Pulkkinen, VetU

2009: Tom Andtbacka, GIF

2010: Matti Försti, Tiikerit

2011: Timo Kivinen, LoVe

2012: Håkan Nyman, GBK

2013: Tommi Tiilikainen, Tiikerit

2014: Alexei Eremenko, Jaro

2015: Tommi Tiilikainen , Tiikerit

2016: Tommi Tiilikainen, Tiikerit

VUODEN VAMMAISURHEILIJA VALINTAHISTORIA

2008: Jarmo Ollanketo, KäTa

2009: Jorma Mastokangas, HalsMS

2010: Jarmo Patana, Klan Latu/K-P:n Retkimelojat

2011: Tuomo Himanka, KaJu

2012: Maija Järvelä, Ylivieska

2013: Jarkko Mylly, HaAS

2014: Teppo Polvi, Nivala

2015: Jarmo Patana, K-P:n Retkimelojat

2016: Teppo Polvi, Nivala

VUODEN VETERAANIURHEILIJA VALINTAHISTORIA (AIKUISURHEILIJA 2014-)

2008: Jarmo Niskakangas, ViVo

2009: Seija Malkamäki, Tiikerit

2010: Markku Sillanpää, KP-V

2011: Pirjo Palosaari, RK

2012: Teijo Haapaniemi, RP

2013: Torsten Ruotsala, Klan Jymy

2014: Jari Kalliokoski, VetU

2015: Ann-Charlotte Biskop-Grahn, Achilles

2016: Erkki Ahtiainen, KV

VUODEN JOUKKUE VALINTAHISTORIA

2008: Sievi Futsal, FC YPA

2009: KPV:n miesten edustusjoukkue

2010: Kokkolan Tiikerit, miesten edustusjoukkue

2011: GBK, C-tytöt

2012: Kannuksen Uran pesäpallon B-pojat

2013: Kokkolan Tiikerit, miesten edustusjoukkue

2014: Kokkolan Tiikerit, miesten edustusjoukkue

2015: Kokkolan Tiikerit, miesten edustusjoukkue

2016: Kokkolan Tiikerit, miesten edustusjoukkue

VUODEN MAINETEKO VALINTAHISTORIA

2008: YK:n pesäpallon kasvatustyö

2009: Tyttöjen EM-Golf, Kokkolan Golf

2010: Maija Löytynoja, Ylivieska

2011: Kokkolan Tiikereiden liiganousu

2012: T.e.a.m Fact, Ylivieska

2013: Niklas Storbacka, Liiga-Jaro

2014: Pesäpallon Tenavaleiri, Pesä-Kiilat

2015: Sievi Futsal, Suomen mestaruus