Pyhäjärvi 150 vuotta

Vuosi on vaihtunut ja Pyhäjärven 150. Juhlavuosi on takana. Pyhäjärviset juhlivat arvokasta kaupunkiamme monin eri tavoin pitkin vuotta. Erityisen merkittävä oli juhlakulkue Kihupäivillä. Oli paneuduttu asiaan huolella, piittaamatta talkootyötuntien määrästä.

Kuka muistaa, että reilut 20 vuotta sitten käytiin kiivas taistelu kaupunkimme nimestä, Pyhäjärvi vai Pyhäsalmi. Pääosin tänne muualta muuttaneet olivat vaihtamassa Pyhäjärveä Pyhäsalmeksi onnistuenkin niin, että olimme Pyhäsalmena parisen vuotta. Moni peruspyhäjärvinen valtuutettu hairahtui Pyhäsalmen leiriin.

Kun Pyhäjärvestä tuli Pyhäsalmi, huomasin, että päätös oli tullut virheellisessä järjestyksessä. Tein valituksen Oulun hallinto-oikeuteen, ja voitin. Monen vuoden tiukan väännön jälkeen valtuuston päätöksellä kaupunkimme nimeksi tuli Pyhäjärvi.

En kirjoita tätä siksi, että haluaisin sulan hattuuni, vaan siksi, että kuinka tärkeää on kunnioittaa historiaa ja esi-isiemme kuten esimerkiksi Olli Tikan töitä.

Pyhäjärvi, Pyhäsalmi nimiä on käytetty tahtomattaan väärin. On esimerkiksi Pyhäsalmen kaivos, kun luontevampaa silloin aikoinaan olisi ollut laittaa nimeksi Pyhäjärven kaivos. Kaivokselta Pyhäsalmeen on matkaa viisi kilometriä, mutta kaivos on Pyhäjärvellä. Toinen esimerkki. Meillä Pyhäjärven Pohti ja Pyhäjärven Naisvoimistelijat järjestävät kesällä naistentansseja Suurlavalla. Tienviitassa ja lavan edessä lukee kuitenkin Pyhäsalmen Suurlava. Ei ole loogista. Tarttis tehrä jotain.

Olin aikoinaan Pyhäjärven Pohdin puheenjohtajana. Nimiasia oli silloin mielessä, mutta en kajonnut siihen. Asiat Pohdissa olivat muutenkin paljon sekaisin, etenkin taloudenhoito, joka sitten tietyin järjestelyin saatiin kuntoon.

Kiitos vielä kaikille, jotka olitte järjestämässä Pyhäjärvi 150 vuotta-juhlaa. Oli kunnia saada osallistua juhlakulkueeseen ja olla näin omalta pieneltä osalta vaikuttamassa suureen yhteiseen asiaan.

Olen peruspyhäjärvinen, sillä olen syntynyt Junttikylällä Lipsosen mäellä kamarissa.

Tuomo Lipsonen