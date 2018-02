PehuTecin Wiljami Kasvu Openissa

Pekka Päivärinta on lähes koko ikänsä toiminut yrittäjänä ja työllistänyt myös muita.

Yrittäjäpolku alkoi hahmottua jo ensimmäistä kesätyöpaikkaa hakiessa yläasteiässä.

– Kysyin ruohonleikkuutöitä, niin minua pyydettiin tekemään tarjous, Pekka muistelee.

Kesätyöpaikan sijaan hän pääsi tekemään ruohonleikkuuta urakointina.

Ensimmäinen yrityskin syntyi samaan tapaan. Jakelufirmaa pyörittänyt Jaakko Salmela tarjosi työtä kyselleelle Pekalle koko jakelufirman ottamista vastuulleen. Salmelalla oli Pidisjärvi-lehti johdettavana ja sen kanssa tekemistä oli muutenkin riittävästi.

Kahdeksantoistavuotias Pekka tarttui haasteeseen. Nivalassa toiminut jakelufirma työllisti lähes kahdeksan osa-aikaista työntekijää.

– Olen kiitollinen Salmelalle, kun hän näki että minussa on ainesta yrittäjäksi, Pekka pohtii.

Jakelufirma oli toiminnassa lukio- ja armeija-ajan. Sitten opinnot veivät Ouluun. Pekka teki insinöörityön Nokialle. Valmistumisen jälkeen hän pyysi Nokialta alihankintatöitä, jotta voisi tehdä työtä maakunnasta käsin. Yrityksessä tarjous otettiin vakavasti ja alettiin miettiä, missä tarpeet olisivat kovimmat. Ohjelmistopuolelta löytyi kysyntää ja niin yritystoiminta pääsi taas alkuun.

Pekka perusti Stonello Softwaren, joka yhdistyi Espoteliin vuonna 2005. Pekka oli Espotelissä töissä vuoteen 2010, jolloin yritys sulki Nivalan toimipisteen. Alkoi uuden yrityksen suunnittelu.

PehuTec aloitti vuonna 2010.

– Esitin itselleni kysymyksen, onko suomalaiselle insinööriosaamiselle kysyntää. Uskalsin lähteä alalle, jolta muita lähti pois. Kesäkuun alussa aloitin ja elokuun alussa minulla oli jo puolenkymmentä työntekijää, PehuTecin toimitusjohtajana edelleen toimiva Pekka muistelee yrityksen alkutaivalta.

Nykyisin yrityksessä on 46 työntekijää, joista osa on otettu myös osakkaiksi. Lähes kaikki työntekijät ovat insinöörejä tai diplomi-insinöörejä. Pyhäjärvellä kirjoilla olevan yrityksen kasvuvauhti on nyt kova.

– Elokuussa päättyneellä tilikaudella kasvu on ollut sataprosenttinen ja jatkui edelleen koko syksyn 35 prosentin vauhdilla, Pekka luettelee.

PehuTec tuottaa asiakkailleen tutkimus- ja tuotekehityspalveluita. Jos asiakkaalla on idea älylaitteesta, PehuTecillä on valmiudet toteuttaa idea alusta loppuun asti.

– Tarjoamme asiakkaillemme resursseja joko paikkaamaan osaamisvajetta tai toteuttamalla kokonaisprojekteja konseptoinnista tuotantoon asti. Testaamme, haemme CE-hyväksynnät ja opastamme siihen saakka, että tuotanto saadaan käyntiin, Päivärinta selventää.

PehuTec on toteuttanut asiakkaille lukuisia erilaisia tuotteita. Yksi esimerkki on QuietOn-vastamelukorvatulpat, joka on suomalainen innovaatio.

– Olemme usein tekemisissä innovaatioiden kanssa.

PehuTecin ensimmäinen konkreettinen fyysinen oma tuote on Wiljami-viljankosteusmittari. Wiljami on IoT-tuote. IoT on lyhenne termistä Internet of Things eli esineiden internet. Se tarkoittaa laitteita, joita voi ohjata, mitata ja valvoa internetin kautta. Wiljami mittaa kuivattavan viljan lämpötilaa ja kosteutta. Kuivausprosessia voi seurata ja kontrolloida etäkäyttöliittymän avulla älypuhelimella tai tietokoneella.

– Ajatus laitteen tarpeellisuudesta tuli viljelijöiltä. Laite ikään kuin digitoi vanhan isännän, joka seurasi viljan kuivumista haistelemalla ja maistelemalla, Pekka lohkaisee.

Wiljami valittiin mukaan Kasvu Openiin, joka on Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma. Maaseudun kasvupolulle valittiin 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 57 hakijan joukosta. Ensimmäinen sparraustilaisuus järjestettiin tammikuussa ja seuraava pidetään maaliskuun puolivälissä. Kaksi parasta yritystä pääsee mukaan valtakunnalliseen Kasvu Open -finaaliin.

– Jo ensimmäinen valmennus tuntui hyödylliseltä. Saimme tavoitetta kirkastettua. Ohjelma tarjoaa meille aineetonta hyötyä, joka poikii varmasti tulevaisuudessa. Siellä syntyy esimerkiksi suhdeverkostoja muihin yrityksiin ja asiantuntijoihin, Pekka kertoo.

Kaavaa siitä kuinka menestyvä yritys rakennetaan, ei Pekka ei osaa antaa. Jokaisella on erilaiset vahvuudet ja oma tie.

– Kaikki odottivat että minusta tulee yrittäjä, mutta itselläni ei ollut hajuakaan minkälaisen yrityksen tulen perustamaan. Elämä ei mene epävarmuuden kautta pilalle. Se ovi mikä on kulloinkin auennut, niin siitä on menty. Esimerkiksi silloin kun en päässyt lukemaan metsätalousinsinööriksi, en jäänyt murehtimaan sitä. Aloitin tietotekniikan opinnot, kun sinne pääsin, Pekka kertoo.

Menestystarinoiden takaa löytyy Pekan mukaan yleensä sama perusperiaate. Pitää uskaltaa ottaa itseä viisaampia töihin ja antaa muiden loistaa.

– En osaa itse kaikkea, joten on tärkeää löytää oikeita kavereita ympärille. Täytyy löytää hyvät tyypit ja saada heidät työskentelemään yhdessä. Itse ei voi hallita kaikkea, Päivärinta pohtii.

