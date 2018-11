Nyt on pyhäjärvisille tarjolla tilaisuus päästä telkkariin!

Moskito Television Oy:n ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n maanantaina järjestämä lehdistötilaisuus Pyhäjärvellä alkavista tv-sarjan kuvauksista kiinnosti mediaa. Vastauksia saatiin moniin kysymyksiin, mutta juoni- ja näyttelijäpaljastuksia joudumme odottamaan.

The White Wall -draamasarjan kuvaukset käynnistyvät Pyhäjärvellä marraskuussa. Keskiviikko-iltana (31.10.) jäähallilla järjestetään infotilaisuus esiintymisestä kiinnostuneille.

– Tilaisuus on tarkoitettu kaikille ketä esiintyminen vähänkin kiinnostaa. Mitä tahansa mikä mietityttää, voi kysellä siellä, tuottaja Hanna Vuorinen kertoo.

Taustakuvissa viliseviä ihmisiä tarvitaan kuvauksissa.

– Toivoisin, että kaikki tulisivat mukaan kuvauksiin, jos vähänkään kutkuttaa. Tämän ei tarvitse olla maailman salamyhkäisintä puuhaa. Haluamme kaikki mukaan tekemään tätä yhdessä.

Moskito Television Oy:n kuvauksissa on ollut avustamassa myös työporukoita ja yhdistyksiä.

– Me voimme maksaa paikallisille tanhu-, kylä- ja painiseuroille korvausta siitä, että he organisoivat kuvauksiin väkeä paikalle, Vuorinen vinkkaa.

Kyseessä on 8-osainen nykyhetkeen sijoittuva draamasarja, joka sijoittuu fiktiivisesti Ruotsiin.

–Tämä on sillä tavalla historiallista, että Yle ja SVT eivät ole tehneet ennen yhteistuotantona tällaisia draamasarjoja. SVT on tehnyt esimerkiksi Silta-rikossarjaa yhteistyössä Tanskan kanssa. Yle ja SVT tulevat esittämään sarjaa samanaikaisesti kummassakin maassa.

Sarjan ohjauksesta vastaavat Aleksi Salmenperä ja Anna Zackrisson. Salmenperä sai parhaan ohjaajan Jussi-palkinnon elokuvasta Häiriötekijä ja hänen elokuviaan on ollut myös Suomen Oscar-ehdokkaana. Hän on ohjannut myös useampaa tv-sarjaa.

– Puolet jaksoista ohjaa Zackrisson Ruotsista. Hän on tehnyt muun muassa rakastettua epookki-sarjaa Vår tid är nu – Aika on meidän, jonka toista kautta esitetään nyt Yle Femmalla, Vuorinen kertoo.

Sarjan juonta ja näyttelijöitä ei vielä paljasteta, koska sarja tulee ulos vasta vuonna 2020.

– SVT ja Yle julkaisevat aikanaan roolituksen, Hanna sanoo.

Sarja on ruotsinkielinen, mutta kuvausryhmä on suomalainen.

– Avustajien ei siis tarvitse ymmärtää sanaakaan ruotsia, mutta sarjassa voi toki olla tarjolla pieniä rooleja riikinruotsia taitaville, Vuorinen rohkaisee.

Kuvauspaikkoihin Pyhäjärvellä voidaan joutua tekemään muutoksia, jotta on uskottavaa että tapahtumapaikkana on Ruotsi eikä Suomi.

– Jonkin verran muutoksia tehdään myös jälkitöinä digitaalisesti. Visuaalisten efektien osuus on vaikuttava ja sekin tehdään Suomessa. Olemme ylpeitä siitä että pääsemme näyttämään mitä täällä osataan, Vuorinen kertoo.

Pyhäsalmen kaivos uniikkina kuvauspaikkana on herättänyt kiinnostusta, mutta on Pyhäjärvellä tehty töitäkin sen eteen, että tuotantoja saataisiin houkuteltua paikkakunnalle. Tuotantoryhmät käyttävät alueen palveluja ja tuovat rahaa tullessaan.

– Näemme tässä hyödyt Pyhäjärven kaupungin kannalta. Kiinnostus kaivosta kohtaan lähti alun perin liikkeelle siitä, kun kävin esittelemässä Pyhäjärveä Business Oulun Anne Laurilalle Pohjois-Suomen elokuvakomissiosta, Pyhäjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Risto Alaheikka kertoo.

– Anne Laurila katselee asiaa aluepolitiikan näkökulmasta. Tavoitteena on tuoda liiketoimintaa alueelle, Vuorinen kuvailee.

Business Finlandin hallinnoima AV-alan tuotantokannustin toimii porkkanana sille, että elokuva- ja tv-tuotantoja toteutettaisiin enemmän Suomessa.

– Mikäli tuotantokannustinta ei olisi, tämä sarja tuotettaisiin todennäköisemmin Ruotsissa. Kannustin lisää myös meidän alan työllistymistä. Sen ansiosta Suomessa päästään mukaan isojen kansainvälisten tuotantojen toteuttamiseen ja opitaan tekemään niitä myös itse, Vuorinen valottaa.

Elokuvakomissiot ovat aktiivisesti yhteydessä tuotantoyhtiöihin houkutellakseen alueelle tuotantoja. Etenkin Pohjois-Suomen elokuvakomissio saa Vuoriselta kiitoksia aktiivisuuden osalta.

Kuvauspaikaksi tarvittiin kaivosmiljöö, koska sarjaa kuvataan osaksi maan alla.

– Sarjan tarina sijoittuu ydinjätteen loppusijoituspaikalle. Tältä paikalta paljastuu jotain mystistä, joka muuttaa kaikki suunnitelmat, Vuorinen paljastaa.

Pyhäsalmen kaivoksessa kuvattiin viime vuonna pätkä fiktiota virolaiseen elokuvaan. Tv-sarjan kuvausten myötä päästään suurempaan mittakaavaan.

– Olemme pioneeriporukka. Kun tämä on tehty, kuntaan ja kaivokselle kertyy kokemusta siitä miten toimitaan. Ei meitä haittaisi, jos kaivoksella kuvattaisiin tulevaisuudessa vaikka kaikki maailman maanalaiset kuvaukset, Vuorinen pohtii.

Hanna kertoo, että kohteeseen tutustuttaessa, järjestäjä, kuvaajat ja ohjaajat ihastuivat alueen ihmisiin. Siksi alettiin miettiä, voitaisiinko myös kodeissa tapahtuvia kohtauksia kuvata Pyhäjärvellä.

– Lopputuloksena lähetän meidän porukan melkein puoleksi vuodeksi tänne, 40–50 henkeä elokuva-alan parhaimmistoa ja näyttelijät päälle, Hanna kertoo.

Sellainen joukko tulee taatusti tekemään jonkinlaisen vaikutuksen paikkakunnalla.

– Kyllä ne täällä jokusen pitsan syö ja keilan kaataa, Hanna nauraa.

Palvelujen lisäksi alueelta hankitaan myös osaamista.

– Esimerkiksi kaivokseen ei voi laittaa ketä tahansa ajelemaan ilman kokemusta toimimisesta kaivoksessa. Kun kylillä ja ympäristössä kuvataan, lavastusosasto rakentaa paljon. Kaikki kuskit, lumen auraajat, assistentit ja mitä vaan voidaan, halutaan hankkia paikallisesti.

Hanna kertoo, että tuotantoyhtiö haluaa toimia siten, että jos sarja onnistuu hyvin ja tehdään toinenkin kausi, niin se otettaisiin myös paikkakunnalla ilolla vastaan.

Vuorinen on vieraillut itsekin kaivoksessa ja on vaikuttunut kohteesta. Kaivoksessa on toimiva infra ja siellä pääsee kulkemaan autolla. Kaivostoiminnan edetessä ylemmille tasolle on jäänyt tukikohtia jotka eivät ole aktiivikäytössä.

– Kaivoksessa on korkeita tiloja, joihin pystyy toteuttamaan lavastusrakenteita, valaisemaan ja kuvaamaan laajemminkin kuin läheltä nassut vastakkain, Vuorinen kuvailee.

Vuorinen arvostaa myös sitä, että Pyhäsalmen kaivoksessa on turvalliset työskentelyolosuhteet sekä näyttelijöille että kuvaajille.

– En voi viedä tiimiä minnekään, jos riskit eivät ole selvillä. Emmekä mekään voi olla turvallisuusriski toimivalle kaivokselle. On ollut hyvä tehdä kaivoksen väen kanssa töitä. Heilläkin on varmaan sellainen olo, että uskaltavat ottaa meidät sinne kuvaamaan, kun ovat huomanneet että tämä on ammattimaista ja suunnitelmallista tekemistä.

Kuvaukset alkavat marraskuun puolivälissä. Pyhäjärvelle tullaan kuvaamaan marraskuun loppupuolella ja kuvaukset kestävät pääsiäiseen.

– Lunta odotellaan. Toiveena on, että maa olisi valkoisena marraskuun lopussa kun kuvaukset alkavat, Hanna huokaisee.

Teksti ja kuvat: Jaana Salo

Avustajan tehtäviin tai pieniin sivurooleihin voi hakea täyttämällä sähköisen hakulomakkeen.

Linkki lomakkeeseen: https://www.shortaudition.com/hakemus_draama