Nappulakenkien sutinaa kentällä

Viime sunnuntai keskuskentällä liikuttiin jalkapalloturnauksen merkeissä. Turnaukseen osallistui yhteensä 16 joukkuetta eri paikkakunnilta. Pelaajia tuli muunmuassa Haapajärveltä, Ylivieskasta ja Kruunupyystä.

Joukkueet oli jaettu kahteen sarjaan: vuonna 2006 syntyneisiin sekä nuorempiin, vuonna 2008 syntyneisiin. Turnauksessa pelattiin yhteensä 29 ottelua. Pohti menestyi turnauksessa todella hyvin. E-pojat (s. 2006) voittivat kaksi peliä, pelasivat yhden tasapelin ja hävisivät kerran. Vuonna 2008 syntyneet F-pojat onnistuivat voittamaan kaikki neljä peliään. Nuoret pohtilaiset olivat todellakin hyvässä vireessä, minkä osoitti kaksi 7-0 -lopputulokseen päättynyttä ottelua.

E-pojat Joona (vas.), Aleksi ja Taneli viimeisen pelin jälkeen.

Vuonna 2006 syntyneillä pojilla oli hymy herkässä 2-0 -voittoon päättyneen ottelun jälkeen. Turnaus oli mennyt hyvin ja nyt käsissä oli ansaitut Pepsi-pullot.

– Oli tosi mukava pelata, Joona kertoo.

– Kaksi peliä voitettiin neljästä eli hyvin meni, jatkaa Aleksi.

Pojilta kysyttäessä, mikä jalkapallossa on parasta, vastausta ei tarvitse pohtia kauaa:

– Maalinteko, pojat vastaavat kuin yhdestä suusta.

Joonalla ja Aleksilla on menossa toinen kesä jalkapallon parissa kun taas Tanelilla kesä on ensimmäinen. Vaikka Tanelilla on vähemmän kokemusta kuin muilla, ei hän todellakaan jäänyt muiden jalkoihin.

– Tein turnauksessa viisi maalia, Taneli sanoo.

Viidellä osumalla hän oli Pohdin E-poikien paras maalintekijä.

– Minä olenkin joukkueen maalitykki.

Oman jalkapalloilun lisäksi pojat kertoivat seuraavansa huippujalkapalloakin aktiivisesti. Aleksi kertoi kannattavansa Real Madridia ja hänen suosikkipelaajansa on tietenkin Madridin Ronaldo. Joona ja Taneli ovat FC Barcelonan faneja. Lionel Messi on Joonan suosikki, Tanelin suosikkia ei tarvitse hakea ulkomailta.

– Litmasen Jari on paras, hän kertoo.

Kyllähän maalitykki maalitykin tietää.

Joonas Kärkkäinen

Turnauksen tulokset paperilehdessä ja Lehtiluukun kautta luettavasta näköislehdestämme.