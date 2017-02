Naapuriapu luo kyläturvallisuutta

Naapuriapu on keskeisen tärkeää myös häiriötilanteissa, kouluttaja Jukka Niiranen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä totesi Pyhäjärven kyläturvallisuuspäivässä lauantaina. Kylätoimikuntien edustajille suunnattu Meidän turvallinen kylä-koulutus pidettiin Honkavuoren Hiisituvalla. Mukana oli kymmenen Pyhäjärven kylän edustus.

Koulutuspäivässä paloturvallisuudesta kertoivat Esko Rasila ja Joona Rasila Jokilaaksojen pelastuslaitoksesta.. Pihalla pidettiin alkusammutusharjoitus, jossa opeteltiin käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä.

Videolta katsottiin esimerkkitapauksia, muun muassa mitä tapahtuu, jos liedellä roihuavaa munkinpaistorasvan paloa yrittää sammuttaa vedellä. Osallistujat jakoivat kokemuksiaan hätätilanteista ja läheltä piti-tapauksista.

Pyhäjärvelläkin matkat ovat pitkiä, ja avun tulo voi kestää. Kyläturvallisuuskoulutuksessa käytiin läpi, miten tulee toimia hätätilanteessa, esimerkiksi tulipalossa. Ihmiset pitää saada turvaan ja hätäkeskukseen pitää soittaa.

-Tulipalon havaitsemisesta ja palokunnan hälyttämisestä voi mennä paljon aikaa avun tuloon. Palokunta lähtee 6-10 minuutissa, ja minuutti tai kaksi kilometriä kohti menee lisää, Jukka Niiranen sanoi.

-Kaksi tärkeää asiaa palovahinkojen estämisessä ovat kunnossa oleva palovaroitin ja alkusammutus, välineet ja taito käyttää niitä sekä varovaisuus, ettei pääse sattumaan lisää vahinkoa.

Ennaltaehkäisy on tehokkainta paloturvallisuutta kodeissa ja kylissä. Sähkölaitteiden kunto kannattaa varmistaa. Eniten tulipaloja kotona syttyy liesistä, on unohtunut ruoka liedelle ja palo alkaa, sekä saunoista, kun pyykkiä kuivataan saunassa ja kiukaalle on pudonnut jotain.

-Omatoiminen varautuminen korostuu kaikessa paloturvallisuudessa ja arjen häiriötilanteissa. Esimerkiksi sähkökatkoihin varautuminen kuuluu kyläturvallisuuteen. Täällä tiedetään, että sähkökatkoja sattuu kaikkina vuodenaikoina, milloin myrskyjen ja milloin lumen takia.

-Väestön ikääntyminen on haaste myös kyläturvallisuudessa. Kylissä naapuriapu on tärkeää. On hyvä käydä vaikka tarkistamassa iäkkään naapurin palovaroitin, sillä vanha ihminen ei ehkä itse pysty siihen, tai kantaa puita ja vettä hänelle.

-Kylätoiminnassa on otettava huomioon iäkkäät ja muutkin apua tarvitsevat. Naapuriapu on elintärkeää myös häiriötilanteissa.

Kyläkoulutuksia järjestetään Aikku Eskelisen vetämän Kyläturvallisuushankkeen puitteissa. Kyläturvallisuuskouluttajia on Pohjois-Suomessa 15 ja koko maassa 75.