Myrskyrintama aiheuttanut tuhoja ja metsäpaloja

Maanantain puuskainen tuuli on työllistänyt sähkölaitosten lisäksi myös pelastuslaitoksia ympäri Suomea.

Myrskyrintama saapui Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelle maanantaina iltapäivällä. Pelastuslaitoksella on ollut useita tehtäviä päivän aikana. Tehtävät ovat koostuneet erilaista myrskytuhojen ja kaatuneiden puiden raivauksista eri puolella aluetta. Myös muutamia kattoja on repeytynyt irti. Puita on kaatunut myös sähkölinjoille, aiheuttaen useita maastopaloja. Sähkölinjojen raivaus jatkuu sähköyhtiöiden toimesta ainakin yön ja seuraavan päivän aikana.

Myös Pyhäjärvellä kuiva maaperä ja erittäin tuulinen sää ovat aikaansaaneet useita maastopaloja. Puolenpäivän maissa oli keskisuuri maastopalo Vuohtoniemessä ja iltaseitsemältä ilmoitettiin niinikään keskisuuresta maastopalossa Rannankylässä. Niiden lisäksi alueella on ollut myös pieni maastopalo ja pieni vahingontorjuntatehtävä.

Myrskyrintamat ovat tilanteita joissa hätäkeskus ja pelastuslaitos joutuvat välittämään ja suorittamaan lyhyessä ajassa kymmeniä tai jopa satoja tehtäviä. Tämän vuoksi pelastuslaitos perustaa hätäkeskuksen avuksi oman johtokeskuksen joka jakaa tehtäviä alueelle. Näin tehtiin myös tässä tilanteessa kiireellisempänä aikana.

Pelastuslaitoksen oma tilannekeskus priorisoi tehtävien kiireellisyyden, kaikkein vakavimmat ja kiireellisimmät tilanteet hoidetaan ensin. Jokaisessa kohteessa käydään, mutta jokaiseen kohteeseen ei ehditä välittömästi. Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä maltillisuuteen tällaisissa tilanteissa. Mikäli esimerkiksi kaatunut puu ei välittömästi uhkaa ihmisiä tai omaisuutta voi asiasta ilmoittaa viranomaisille hieman myöhemmin.

Yleinen pitkään jatkunut kuiva jakso on aiheuttanut sen, että maasto on nyt erityisen syttymisherkkää. Myös kovat tuulet lisäävät suurten metsäpalojen vaaraa. Jokilaaksojen pelastuslaitos on kieltänyt avotulenteon mukaan lukien metsänhoidolliset kulotukset pelastuslain 397/2011 6§ mukaan. Avotulentekokielto koskee Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimialueen kuntia. Kielto on voimassa 8.6.2018 saakka.

Päivitys 04.06. klo 22.30:

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella myrsky alkoi aiheuttamaan tehtäviä klo 11:00 aikoihin. Päivän mittaan tehtäviä alkoi tulla ruuhkaksi asti. Klo 22:00 mennessä tehtäviä oli tullut kaikkiaan 45 kpl.

Keskisuuria maastopaloja on ollut yhteensä 11 kpl. Viisi näistä oli Haapajärvellä ja kolme Pyhäjärvellä. Muut sijoittuivat yksittäin eripuolille aluetta.

Päivitys 5.6. klo 17.17:

Toivo-myrskyn aikaan Pyhäjärven paloista ensimmäinen, keskisuuri maastopalo, tapahtui Vuohtoniemessä puolenpäivän aikaan. Päivän aikana pelastuslaitos sammutti keskisuuret maastopalot myös Suezintiellä, Mäkilahdentiellä ja Kukonrannantiellä sekä pienemmän maastopalon Kalasatamantiellä.

Maanantai oli Jokilaaksojen pelastuslaitoksen väelle todella työllistävä.

– Keskisuuria maastopaloja oli Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella parhaillaan käynnissä viidestä kuuteen yhtä aikaa. Niiden lisäksi oli pienempiä vahinkoja, päällikön tehtävissä päivystävä Kauko Himanka kertoi.

Voimakkaasta tuulesta huolimatta maastopalot saatiin hallintaan ja pinta-alavahingot jäivät pieniksi.

– Kaikki keskisen ja itäisen alueen väki oli käytössä. Apua saimme Keski-Suomesta. Keski-Pohjanmaan omat tehtävät olivat niin isoja, ettei sieltä saatu täydennystä, Himanka jatkaa.