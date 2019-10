Muutto uuteen hoivakotiin alkoi

Jaa Facebookissa »

– Pääsin lähtemään ensimmäisten joukossa uuteen palvelukeskukseen sairaalan viereen. Muutto ei ole jännittänyt yhtään, olen ottanut löysin rantein, Lea Perkiö kertoo.

Muutto ei ole ollut Lealle itselleen kova urakka.

–Auttoivat minua tottakai. Tavarat pakattiin kaapeistakin.

Tärkein muuttotavara on helppo nimetä.

– Haluan pelata tietokoneella pasianssia, joten tietokone on tärkein.

Tietokoneen lisäksi on toki muutakin tärkeää ajankulua.

– Tsiikaan joskus myös Aku Ankkoja, toivottavasti niitä on myös uudessa paikassa. Kauniit ja Rohkeat ja Salatut Elämät ovat minun herkkuohjelmia ja uutiset menee siinä perässä, Lea luettelee.

Sosiaalisena ihmisenä Lea arvostaa myös tapahtumia ja toimintaa. Hän toivoo, että uudessakin talossa on järjestettyä ohjelmaa.

– Bingoja saisi olla mahdollisimman usein ja minua saisi käydä joku puhuttamassa. Olen puhelias nainen.

Lea on päässyt muuttamaan melkein uuteen taloon jo kerran aikaisemminkin.

– Olen asunut Köpsillä 25 vuotta. Joku oli asunut tässä huoneessa puoli vuotta, kun muutin tähän kotoa.

Edellisellä kerralla muutos oli suurempi, kun Lea muutti kotoa.

– Laitos on aina laitos, mutta hyvä kun on valmiit ruuat. Olen viihtynyt. Täällä pystyy pelaamaan, ja kun omenaa vain saan, niin pysyy lääkäri loitolla. Onhan se hyvääkin ja terveellistä, Lea nauraa.

Naiselta ei ole tapana kysyä ikää. Lea kuitenkin kertoo kiertelemättä olevansa 63-vuotias, nainen parhaassa iässä. Hän oli taloon tullessaan alle nelikymppinen. Se, että muut asukkaat ovat iäkkäämpiä ja useat heistä muistisairaita, ei ole Leaa haitannut.

– Viihdyn hyvin ihmisten kanssa, mutta ei niiden juttuja kannata ottaa todesta. Pitää luottaa omaan päähän, Lea nauraa.

Muutama asia Köpsillä on muuttunut jo ennen muuttoa uusiin tiloihin. Esimerkiksi ruokalista meni uusiksi Attendon myötä.

– Ruoka on ihanaa! Mausteet on kohillaan ja paljon enemmän vaihtelua kuin ennen. Niin kuin kävis useinkin ravintolassa, Lea kiittelee.

Ruokalista onkin suunniteltu yhteistyössä Gery:n eli Gerontologinen ravitsemus ry:n kanssa. Hyvä ravitsemus on tiiviisti yhteydessä terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Köpsinrinteen asukkaat muuttavat tiistain ja keskiviikon aikana uuteen rakennukseen.

– Muutto on aika hyvin organisoitu. Anne Niiranen on tehnyt hyvää työtä. Työvoimaa on resursoitu molempiin päihin. Alussa varmasti on asiat sekaisin. Köpsin porukassa tiimityö on melkoinen voimavara. Kyllä me saadaan homma toimimaan, hoitaja Sirpa Mourujärvi tuumaa.

Tiistaina puoli kymmeneltä lähti ensimmäinen asiakas. Alakerta täyttyy uudessa Järvenhelmessä ensin, eli Niittysaari ja Hanhisaari. Keskiviikkona muutetaan ylätalon huoneisiin eli Pirttisaareen ja Luotosaareen.

– Osa muistisairaista on muistanut odottaa muuttoa, osa ihmettelee. Varmaan uudessa paikassa ihmetellään vielä enemmän. Hoitajillekin tämä on uutta ja outoa. Hoitajat ja asukkaat järjestetään uudelleen. Kaikista asukkaista on tehty hyvät kansiot. Niiden perusteella voisi kuka vaan hoitaa ketä tahansa, Sirpa kuvailee.

Työporukan olo ei kuitenkaan ole kovin haikea, vaikka vanha tuttu miljöö jää taakse.

– Haluamme uusiin ja asianmukaisiin tiloihin, missä on ilmastointi. Kesäisin Köpsinrinne on ollut kuin pätsi, Sirpa perustelee.

Uuteen taloon luodaan uudet käytännöt ja toimintatavat.

– Hoitajat lähtevät puhtaalta pöydältä luomaan hoitokäytännöt asiakaslähtöisesti.

Uusi hoivakoti sijaitsee keskeisellä paikalla terveyskeskuksen vieressä.

– Nyt kun ollaan lähempänä kouluja, jospa saisimme enemmän lapsia käymään, Sirpa toivoo.

Jaana Salo