Moottoripyöräilijät koulukiusaamista vastaan: Kiusaaminen on elämän tuhlaamista

Moottoripyörien jylinä täytti Salmen koulun pihan, kun sinne kurvasi 21 moottoripyörää. Liikkeellä oli Motoristit koulukiusaamista vastaan -kiertue.

Kouluvierailujen tavoitteena on viestittää, että motoristit eivät hyväksy kiusaamista. Samalla he haluavat osoittaa tukensa kiusatuksi joutuneille ja näyttää ettei heitä ole unohdettu.

–Neljän vuoden aikana on kierretty noin 300 koulua. Syyskausi alkoi taas Lapin kiertueella, olemme sieltä laskeutumassa alaspäin. Kokoonpano aina vaihtelee. Osa täällä olevista on ollut koko reissun mukana. Osa on paikallisia motoristeja. Se on vähän niin kuin koko homman suola, toiminnan puuhamies Ari Santaharju kertoo.

Pyhäjärvellä tapahtuman puuhanaisena toimi moottoripyöräilijä Virve Toivanen.

– Olin viime vuonna Kärsämäellä mukana. Nyt kutsuimme vanhempainyhdistyksen kanssa kiertueen Pyhäjärvelle. Kiitokset sponsoreille, jotka mahdollistivat tämän. Sponsorirahaa jää ylikin ja sitä käytämme varmaankin stipendeihin henkilöille jotka ovat toimineet koulukiusaamista vastaan, Virve kertoo.

Joku saattaa ihmetellä, mitä tekemistä motoristeilla on koulukiusaamisen kanssa.

– Yksi asia minkä jokainen motoristi oppii, on se että elämässä asiat on pienestä kiinni. Kun moottoripyörällä ajaa, niin olit sä oikeassa tai väärässä, niin jos kolahtaa niin yleensä sattuu. Tämä opettaa meille motoristeille elämän kunnioittamista. Meidän mielestä koulukiusaaminen on yksinkertaisesti elämän tuhlaamista. Tietenkin sille jota kiusataan, mutta myös kiusaajalle itselleen.

Santaharju tietää, mistä hän puhuu, sillä hän on itse ollut koulukiusaaja.

– Toisten kiusaaminen jättää loppuiäksi ihmiseen tietynlaisen auran ja tietynlaisen merkin. Pahuus syö ihmistä sisältä. Mulla se teki omaa tuhoaan sillä tavalla, että niitä joutuu kantamaan vieläkin.

Salmen koulun yläkoululaiset kuuntelevat herkeämättä, kun Ari kertoo siitä, kuinka jokaisella on tietty imago tai status, mutta se ei välttämättä kerro mitään todellisuudesta. Toisista ei näe päällepäin, kuinka heillä oikeasti menee.

– Joku lähti kouluun unelmakodista, missä kaikki on hyvin. Toinen saattoi kotoa lähtiessään laittaa oven takanaan kiinni ja toivoa, että voi kun minun ei ikinä enää tarvitsisi avata sitä, Ari kuvailee.

Elämäntilanne voi olla niin vaikea, että jokainen päivä on taistelua siitä, että ylipäänsä jaksaa elää.

– Jollekin ihmiselle, vaikka sitä koulua ei rakasta, se koulu voi olla ainut paikka joka pitää elämän syrjässä kiinni, ainut paikka joka tuo säännöllisyyttä elämään, ainut paikka missä pidetään huolta, ainut paikka missä saa ainakin kerran päivässä lämpimän ruuan, ainut paikka missä on ainakin mahdollisuus saada ystäviä. Nyt jos sä kiusaat toista, niin pahimmillaan, vaikka sä et tarkoita sitä, niin sä saatat viedä kaverilta ainoan suojan ja ainoan turvan mikä sillä oli, Ari muistuttaa.

– Toimi niin, että sikäli kun sinusta riippuu, niin tämä koulu voisi olla sellainen paikka, että tänne jokainen voisi tulla turvallisin mielin, tarvitsematta pelätä. Koska jokainen, vahva tai heikko, suuri tai pieni, tarvitsee suojaa. Pidetään huoli, että tämä koulu on ikään kuin yhteisesti sovittu suoja-alue. Tänne voi tulla jokainen, ikään kuin rankkasateelta suojaan. Silloin tämä toimii sellaisena, että kaikki hyötyvät siitä.

Ari Santaharju kuuluu kristillispohjaiseen moottoripyöräkerho Sons of Abrahamiin, joka tekee paljon hyväntekeväisyystyötä. Hän työskentelee Tampereen seurakuntayhtymällä liikuntakasvatus- ja erityisnuorisotyön parissa. Ari saa käyttää työaikaansa myös Motoristit koulukiusaamista vastaan -toimintaan. Kampanja on moottoripyöräkerhojen rajoista riippumaton, eikä kouluilla puhuta uskontoa tai politiikkaa.

– Keskustelu lähti liikkeelle Aamulehden kannessa julkaistusta kahdeksanvuotiaan pojan kirjeestä, jossa hän kertoi kiusaamisesta. Motoristit alkoivat miettiä mitä asialle voitaisiin tehdä. Ensimmäisessä tempauksessa olikin telkkari paikalla ja siitä se sitten lähti kehittymään. Tämä idea on jo levinnyt muuallekin maailmaan, kuten Italiaan. Siellä motoristit eivät kuitenkaan pääse kouluihin, joten toiminta on erilaista, Ari kertoo.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV on nykyisin yhdistys. Yhdistys hyödyntää moottoripyöräkulttuurin yhteisöllisyyttä ja motoristien kumppanuutta toiminnassaan koulukiusaamista vastaan.

Arin tarinan jälkeen lavalle nousi tunnelmaa keventämään taikuri Jarmo Luttinen. Lopuksi käytiin ulkona tutustumassa moottoripyöriin.

– Tämä oli mukava koulupäivän piristys. Tarinan avulla tuli aika hyvin selväksi mistä on kysymys. En ole ainakaan itse vielä kohdannut täällä koulukiusaamista, seitsemäsluokkalainen Venla Kivelä kertoo.

– Kun asia tulee entisen koulukiusaajan suusta, niin se pistää kenet tahansa ajattelemaan. Välillä on tullut itsellänikin koulukiusaamista vastaan. Mutta ei sitä täällä ole niin paljon kuin muualla, yhdeksäsluokkalainen Tuomas Ruuska totesi.

Jaana Salo