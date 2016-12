Miten sotesta saadaan tasapuolinen?

Jaa Facebookissa »

SOTE nytkähti eteenpäin kun hallitus pääsi sopuun valinnanvapauden mallista. Yksityisen tuottajan rooli kasvaa ja valintamahdollisuuksia on kolme. Yksityinen ja maakunnallinen, joka on myös yhtiömallinen sekä kysymyksiä herättävä kolmas sektori.

Onko tämä kolmas mahdollisesti täysin erilainen koskien kiropraktiikkaa ja muita samanlaisia kehon ja luuston hoitoon tarkoitettuja hoitopaikkoja vai mikä on tämä kolmas sektori? Myös maksuihin käytettävä seteli mietityttää. Kattaako se koko hoidon vai onko se tietyn suuruinen ja potilas joutuu omasta pussista maksamaan aina loput?

Tulevalla maakuntahallinnolla on suuri vastuu, kun se luo kriteerit palvelujen tuottajille. Rahan riittävyys ja hinnoittelu ei ole ihan yksinkertaista ja juuri se mitä potilas joutuu maksamaan.

Miten käy varattoman erikoishoitoa vaativan potilaan, joka asuu maakunnan sellaisessa kolkassa, josta ei ole edustusta maakuntahallinnon päätöksenteossa? Miten taataan että kaikkialla maakunnassa saadaan tasapuolinen kohtelu kaikille asukkaille.

Maakuntapäättäjät pitää valita kattamaan koko alue, ei niin että siellä on vain suurien asutuskeskusten päättäjiä. Valinta pitää olla avointa. Maakunnalla pitää olla myös mahdollisuus sanoa helposti irti tuottajasopimus, jos se ei täytä sopimuksen ehtoja tai jos tuottaja muuttaa esimerkiksi hinnoittelua yksipuolisesti ylöspäin.

Paljon on vielä asioita kesken ja ministereillä vääntämistä ennen kuin koko SOTE on valmis.

Mauri Moilanen

OULU