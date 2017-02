Miten lääkäreitä?

Jaa Facebookissa »

Saamme kaupunkilaisilta jatkuvasti toistuvan kysymyksen, miksi meillä ei ole omia viroissa olevia lääkäreitä? ”Vanhaan hyvään aikaan” meillä oli mm. Ilkka, Minna, Tuija, Veikko, Isto ja Esa. He palvelivat meitä jopa vuosikymmeniä.

Mitä on tapahtunut, kun emme saa heille jatkajia? Suurimmaksi syylliseksi nostetaan valtuustotasollakin Selänne. Viimeksi viime viikolla Selänteen johtaja kertoi monista toimista, joilla on yritetty saada hakijoita avoimiin virkoihin, mutta kiinnostuneita ei ole löytynyt.

Miksi ei Pyhäjärvi kiinnosta? Vuosikausia olemme tuoneet esille paikkakunnan vahvuudet: upea järvi, mahtavat metsästysmaat, vireä harrastustoiminta ja poikkeuksellisen monipuolinen liikuntatarjonta yms. Viimeisimpänä on tarjota upea uusi sairaala osaavalla henkilökunnalla. Kysymys kuuluukin, miksi nämä eivät riitä tämän ajan nuorille lääkäreille?

Omalta osaltani päätin yrittää selvittää syitä, jotka voivat vaikuttaa lääkäripulaamme. Haastattelin kahta täällä ollutta lääkäriä ja hoitohenkilökuntaan kuuluvia. Esitin heille kaikille saman kysymyksen. Mitkä asiat mielestänne vaikuttavat siihen, ettemme saa Pyhäjärvelle pysyviä virkalääkäreitä?

Vastauksissa nousi etusijalle kolme asiaa, jotka selkeästi ilmentävät nykyhetken nuorten lääkärien arvo-ja asennemaailmaa. Esille nousi paikkakunnan sijainti. Olemme täällä kaukana riittävän suurista kaupungeista, johon tiiviisti liittyy myös toinen seikka, nimittäin asuinkumppanin työpaikka. Suuressa kaupungissa tai sen liepeillä voi asua ”maalla” eivätkä työmatkat ole kohtuuttomat kummallekaan.

Valittaen on tuotava esiin myös kolmas seikka, nimittäin paikkakunnan maine. Valitettavasti ”paha kellokin kauas kuuluu.” Ensin kerrottuun syyhyn me emme voi vaikuttaa. Toiseen syyhyn vain parantamalla elinkeinopolitiikkaa sopivien työpaikkojen luomiseksi. Kolmanteen syyhyn vain me itse voimme vaikuttaa toimilla, että ”hyvä kello kauas kuuluu.”

Kevättä kohti mennään. Pienikin vinkki Teiltä lääkäripulaan on kiitoksen paikka.

Kimmo Sarkkinen valt.pj.