Mitä onkaan tämän päivän moraali?

Jaa Facebookissa »

Mikä on tämän päivän politiikan moraali, kysyy Tyyne Tuikka kirjoituksessaan Pyhäjärven Sanomissa. Sitä kyllä sopii kysyä. Tuikan kirjoituksessa on paljon asioita joita jokaisen, myös hänen itsensä, pitäisi miettiä syvällisesti omassa itsessään.

Mikä on kunnan ja kuntalaisten edun mukaista? Eivät ainakaan nuo monet valitukset. Olemme saaneet kuntaan osaavia hyvin kouluttautuneita virkamiehiä. Valinnasta valitetaan kun oma suosikki ei tullut valituksi. Virkamiesten osaaminen kyseenalaistetaan, ja se tuodaan valtuustosalissa erittäin julmasti esille.

Ovatko kuntalaiset selvillä kaikista valituksesta, kaikki eivät ehkä osaa ja jaksa seurata. Yksi hyvä esimerkki on Ilme-hanke, jolla parannettiin teollisuusalueen ilmettä. Siellä on nyt hyvät opasteet, jotka ovat saaneet paljon kiitosta ulkopaikkakuntalaisilta tavarantoimittajilta. Hankkeen toteuttaja oli pyhäjärvinen yrittäjä. Hanke toteutuessaan tuli maksamaan hiukan enemmän kuin määrärahaa oli varattu. Lisämäärärahaa haettiin valtuustolta, joka myönsi sen paljojen puheiden ja äänestyksen jälkeen. Mutta asiastahan valitettiin ja haettiin toimenpidekieltoon. Ja näin ollen tätä ylitystä ei ole voitu maksaa työn tehneelle yrittäjälle. Toivottavasti yrittäjällä on varaa odottaa saataviaan, ja kasvavathan ne korkoa. Nämä valittajat ovat kuntalaisten valitsemia valtuutettuja.

Onko tämä kunnan, kuntalaisten ja paikkakunnan yrittäjien edun mukaista toimintaa? Kehittääkö tämä kuntaamme positiivisesti. Vai olisiko tämä sitä oman edun tavoittelua vai virkamiehen kiusaamista? Puoluepolitiikkaa tämä ei varmaankaan ole.

Hyvät päättäjät ja kuntalaiset, lukekaa tämän jälkeen Tuikan kirjoitus uudestaan, siinä on tosi paljon asioita joita tosiaan pitää miettiä. Miettiä ja ajatella missä mennään ja missä on moraali.

Eeva-Riitta Pappila