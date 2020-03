Mielipide: Yrittäjän näkökulmasta poikkeustilanteessa

Elämme hyvin poikkeuksellisia aikoja täällä Pyhäjärvellä, Suomessa ja koko maailmassa. Yllättävä ja terveyttämme uhkaava virus koettelee erityisen paljon terveyden lisäksi myös taloutta ja sitä myötä varsinkin pieniä yrityksiä. Usean yrittäjän taholta alkoi jo heti alkuvuodesta tulla tietoja asiakkaitten vähenemisestä kun viruksen etenemisen myötä kuultiin eri maiden kovistakin rajoituksista vapaaseen liikkumiseen.

Me kaikki ymmärrämme valtion 16.3.2020 tekemät kovat rajoitukset myös täällä Suomessa. Olemme nyt yhdessä tässä vaikeassa tilanteessa. Pienillä yrityksillä on vähän puskurivaroja selvitä yhtäkkisestä kassakriisistä. Tämä koettelee kovasti myös henkistä kestävyyttä. Talousasioihin voi saada apua eri toimenpiteistä mitä valtion taholta on myönnetty. Näistä saa tietoa yrittäjät.fi ja mentorisi.fi nettisivuilta. Facebookissa #ostapieneltä -ryhmään kannattaa liittyä, siellä on ilmaista lakineuvontaa, henkistä tukea ja vertaistukea. Ja mikään näistä ei edellytä jäsenyyttä. Kannattaa ottaa yhteyttä toisiin yrittäjiin ja Yrittäjäyhdistykseen kun haluat keskustella. Nyt ei kannata jäädä yksin murehtimaan.

Hyvät asiakkaamme!

Juuri nyt me tarvitsemme teitä! Te jotka ette kuuluu riskiryhmiin. Käyttäkää niiden yrittäjien palveluja, jotka voivat vielä toimia. Muistetaan noudattaa ohjeita käsienpesusta ja yskimisestä. Me yrittäjät teemme kaikkemme että tilamme ovat puhtaat teidät vastaanottamaan. Ja kun poikkeustilanne on ohi, muistetaan kampanjamme “ Reilusti kotiinpäin, Pyhäjärveltä tottakai!”

Pyhäjärven Yrittäjät ry