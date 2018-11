Mielipide: Taas pittää sannoo

Nyt kun Paavo viimeinkin palautti lainaamansa kynän, voin taas kirjoittaa ”Pittää sannoo” tarinoita. Oli tuo kynä lainassa lyhentynyt niin paljon, ettei tällä monta kommenttia saa aikaan.

Mistä kirjoittaisin? Paavo vihjaisi, että kirjoita valittamisesta, mutta miten siitä kirjoittaa, kun ei ole mistä valittaa. Kaikki on niin mallillaan, että valittaminen olisi näköharhaa. Siitäkään kynän lainaamisesta ei voi surkutella, kun se on työssä, mihin se on keksitty. Politiikastakaan ei voi rehellisesti valittaa, koska itsehän olemme päättäjät valinneet. Pitäisi katsoa peiliin ja sanoa, mitä olet äänestyskopissa piirrellyt.

Ihmetyttää kuitenkin, miksi meillä on edelleen vt. kaupunginjohtaja. No siksi, että eräs älypää valitti, että on tapahtunut muotovirhe, kun on kaupunginjohtajaa valittu. Tämä kynäkään ei noteeraa valitusta oikein järkeväksi. Eikä noteerannut kaupunginjohtajakaan, vaan jatkaa onneksi v.t:nä. Saipahan valittaja nimensä lehteen ja on ilmeisen tyytyväinen.

Kevennys: Kaksi vanhaa tuttua tapasi pitkän ajan jälkeen ja toinen kysyi: Onko totta, että sinä olet ollut jo neljä kertaa naimisissa ja aina eronnut, kumman syy se mahtaa olla. Kaveri sanoi: ”Ei ainakaan minun syy, kun vaimo on aina hakenut eroa.” (Tästä vitsistä ei saa valittaa.)

Kalle Nivala