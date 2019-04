Metsänhoitajat vaarassa!

Puiden hyvinvointi on suurelta osin metsän tiaisten ja tikkojen varassa.

Jos nämä linnut puuttuvat metsästä, on se vaarassa joutua

tuhohyönteisten hyökkäysten kohteeksi. Jotta metsä pysyisi terveenä,

olisi tiais- ja tikkakantojen oltava vahvoja.

Juuri ilmestynyt tutkimus Suomen luonnonvaraisten eläinten määristä on

hälyttävä! Metsän tiaisten määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa.

Syynä on mitä ilmeisimmin pesäpaikkojen puute. Hömö- ja töyhtötiainen

ovat kolopesijöitä, mutta ne eivät pesi pöntöissä eivätkä kolopuissa,

varsinkaan hömötiainen, vaan haluavat itse kovertaa pesäkolonsa lahoon

puuhun. Samalla ne rakentavat muille kolopesijöille pesäpaikkoja.

Lehtipuut ovat soveliaimpia tähän tarkoitukseen ja koivu on erittäin hyvä,

samoin haapa. Jotta pieni tiainen kykenisi hennolla nokallaan puuta

työstämään, on sen oltava hyvin laho ja pehmeä. Tällaisia puita enää

harvoin näkee isopuustoisissakaan talousmetsissä.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden

köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä, mutta nykyisillä hakkuumäärillä

tätä tavoitetta on mahdoton saavuttaa, koska hakkuut kohdistuvat

suuripuustoisiin metsiin, joissa vanhan metsän monet uhanalaiset

lintulajit taistelevat olemassaolostaan. Näihin lajeihin kuuluvat mm.

tiaiset ja tikat.

Metsänomistajan kannattaa jo metsän terveyden nimissä jättää

harvennusten yhteydessä kasvamaan myös lehtipuita ja säästää lahopuut.

Hömö- ja töyhtötiaisen tulevaisuus näyttää nyt hyvin synkältä, koska

nämä linnut ovat lyhytikäisiä ja metsiin ei lahoja lehtipuita muutamassa

vuodessa saada pysäyttämään tiaisten määrän romahdusta.

Luin lähes 40 vuotta sitten, että hömötiaisen voi puijata pesimään

pöntössä täyttämällä pöntön lahopuupurulla tai pienillä lastuilla. Lintu

luulee itse rakentavansa pesäkolon, kun se tyhjentää pönttöä näistä

roskista. Kokeilin silloin tuota konstia ja sain hömötiaisen pesimään

pöntössäni.

Koska olen hyvin huolissani näistä pienistä ja kauniista tiaisista, aion tänä

keväänä ripustella metsään tällaisia pönttöjä, ja kerron tämän vinkkinä

muillekin. Metsän tiaisten ahdinkoa ei näillä pöntöillä voida ratkaista,

mutta apu se on pienikin apu!

Pystyssä olevia lahopuita ei kannata purun ottoon uhrata, mutta maahan

kaatuneita lahopuita voi tähän hyödyntää. Jos linnun saa pesimään pöntössä, niin

pönttö kannattaa täyttää uudelleen seuraavinakin vuosina.

Toinen tapa auttaa näitä tiaisia on viedä metsään lahoja lehtipuun

runkoja tai ainakin nostaa ylös ja sitoa pystyasentoon maahan kaatuneita

lahopuita.

Jorma Heinonen, DI