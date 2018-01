Lukeminen antaa eväitä elämään

Jaa Facebookissa »

Kansainvälinen filosofian esseekilpailu, Baltic Sea Philosophy Essay Event järjestettiin lokakuussa. Pyhäjärven lukiosta kilpailuun osallistui abiturientti Elina Vanha-aho. Kilpailu toi hänelle kunniamaininnan ja pääsyn kansainvälisten filosofiaolympialaisten Suomen valmennusjoukkueeseen.

– Kilpailussa oli neljä eri aihetta, jotka olivat kaikki kuuluisien filosofien sitaatteja tai lainauksia filosofisista teoksista. Käsittelin Ludwig Wittgensteinin ideaa joka kuuluu suomeksi käännettynä suunnilleen näin: ”Hyvin perusteltujen uskomusten pohjalta löytyy uskomus jota ei perustella”, Elina kertoo.

Kilpailu järjestettiin omalla koululla opettajan valvonnassa. Essee kirjoitettiin englanniksi.

– Sanakirjaa olisi saanut käyttää, mutta rajallisen ajan vuoksi taisin tarkistaa sieltä vain yhden sanan oikeinkirjoituksen. Oli helpottava tunne tietää, että muutkaan osallistujat eivät olleet englannin natiivipuhujia, Elina huokaisee.

Elinalle oli positiivinen yllätys, ettei kilpailussa tarvinnut niin paljon teoreettista tietoa. Kyky tarkastella aihetta analyyttisesti ja kriittisesti riitti.

– En ollut lukenut paljoakaan tästä henkilöstä tai hänen ajattelustaan, joten vastaukseni ei voinut pohjautua valmiisiin teorioihin. Kirjoitin aivan oman ajatteluni pohjalta. Mitä uteliaampi on ja mitä enemmän haluaa tietää asioita, sitä enemmän saa filosofiasta irti.

Elina on opiskellut filosofiaa lukiossa ja ehti jo kirjoittaa sen syksyllä arvosanalla E. Filosofiaan hän on tutustunut jo ennen lukiota muun muassa lukemisharrastuksen kautta. Sofian Maailma -kirjan lisäksi on tullut luettua muutakin filosofiaa käsittelevää kirjallisuutta, kuten kotoa löytyviä filosofian oppikirjoja.

– Harrastan lukemista. Olen lukenut aivan kaikkea, kaunokirjallisuutta dekkareista fantasiaan, historiaa, faktaa, runokirjoja ja novellikokoelmia. Lukeminen on sellainen harrastus, joka jatkaa itseään ja rakentuu itsensä päälle. Kaikki on niin intertekstuaalista, eli tekstien sisällä on viittauksia toisiin teoksiin. Kun pääsee siihen maailmaan sisään, ei sieltä pääse ulos. En voi kuvitella minkälainen ihminen olisin jos en lukisi. Ilman lukemista tuskin olisin pärjännyt esseekilpailussakaan, Elina pohtii.

Valmennusjoukkueeseen Elina pääsi tutustumaan jo palkintojenjakotilaisuudessa Helsingissä marraskuussa.

– Kävimme yhdessä syömässä ja tutustumassa toisiimme. Hyvin nopeasti löytyi yhteinen sävel. Ilmeisesti kilpailuun hakeutuu samankaltaista väkeä. Puhuttavaa riitti. Myös valmentajajoukkue on mielenkiintoinen. Meitä valmentamassa on esimerkiksi Kallion lukion filosofian lehtori Ukri Pulliainen ja muita tunnettuja henkilöitä.

Ensimmäinen valmennusjakso järjestettiin Tallinnassa joulukuussa. Keväällä on tulossa kaksi valmennusviikonloppua.

– Viimeisessä valmennuksessa kirjoitetaan uusi essee annetuista aiheista. Niiden perusteella valitaan kaksi, jotka lähtevät loppukilpailuun Montenegroon. Sinne saapuu nuoria kaikkialta ympäri maailmaa.

Elina tietää jo mitä hän aikoo tehdä lukion jälkeen.

– Haen ensisijaisesti Helsingin yliopistoon opiskelemaan sellaista hirmuisen mielenkiintoista ainetta kuin sosiaalitieteet. Siinä yhdistyvät valtiotiede ja sosiologia. Pelkkä sosiologia ei olisi kiinnostanut, mutta tuollainen kokonaisuus tuntuu sopivalta. Kakkosvaihtoehtona on yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma.

Monella nuorella suunta on hukassa ja alan valinta tuottaa vaikeuksia. Moni asia on vaikuttanut Elinan elämässä siihen, että suunta on jo tässä vaiheessa selvillä.

– Lukeminen on yksi iso syy. Myös kotiväkeä voisi kiittää sellaisesta puhumisen ja keskustelun kulttuurista. Mitä enemmän tietää vaihtoehdoista, sitä paremmin alkaa hahmottaa mikä itseä kiinnostaa.

Elina kertoo, että myös Filosofian opiskelu on antanut työkaluja itsensä tuntemiseen.

– Kun alkaa ihmetellä mitä ympärillä tapahtuu, huomaa myös mitä itsessä tapahtuu ja miten itse toimii, hän kuvailee.

Tärkeä merkitys on ollut myös Rotarien nuorisovaihdossa Japanissa vietetyllä vuodella.

– Kun menee sellaiseen paikkaan, missä ympäristön vaikutus nollaantuu ja kasaantuu täysillä erilaisena päälle, niin pakostakin huomaa mikä itsessä pysyy samana.

Elina kertoo, että vaihtovuosi opetti myös epävarmuuden sietämistä.

– Tiedän että kyllä minä pärjään, mihin ikinä päädynkin. Haluaisin kehottaa muitakin lähtemään vaihtoon. Sen jälkeen mikään ei tunnu niin hankalalta.

Jaana Salo