Liigan loppuhuipennus käynnissä

Jaa Facebookissa »

Kevät on saavuttanut jälleen sen pisteen, että kotoisassa jääkiekon Liigassa on edetty finaalisarjaan. Tällä kaudella runkosarjan ylivoimaisesti voittanut Oulun Kärpät jatkoi vahvaa menoaan pudotuspeleissä ja otti toisen finaalipaikan. Sen sijaan loppuotteluvastustaja, Hämeenlinnan Pallokerho on ollut yksi kauden suurimmista yllättäjistä.

Oulun Kärpät pudotti puolivälierävaiheessa tieltään Tampereen Ilveksen ja välierissä kaatui tiukan sarjan jälkeen Helsingin IFK matkalla finaaliin.

Pyhäjärvislähtöinen kärppä-hyökkääjä Miska Humaloja näki kahden tiukan ottelusarjan olleen hyvää oppia joukkueelle.

– Molemmat joukkueet pistivät meidät koville, emme saaneet mitään helpolla. Ottelut eivät olleet niin näytöstä kuin runkosarjassa, Humaloja pohdiskeli ennen finaalisarjan alkua.

Erityisesti kotihallissa Oulussa kärppälauma on ollut tällä kaudella pitelemätön. Runkosarjassa joukkue hävisi kotonaan ainoastaan viidesti. Vahva trendi on jatkunut myös pudotuspeleissä, joissa kotisaldo on edelleen puhdas. Myös finaalisarjaan oululaisilla on runkosarjan voittajana kotietu plakkarissa.

– En tiedä, mikä siinä on. Meille on helppo pelata kotona, kun kaukalo on vähän isompi ja kotiyleisön tuki on takana. Halli on ollut lähes koko kauden täynnä, Miska ynnäili syitä vahvalle kotikunnolle.

HPK selvitti tänä keväänä ensimmäistä kertaa tiensä neljän parhaan joukkoon sekä finaaleihin sitten kauden 2009–2010. Pudotuspeleissä joukkue on jyrännyt tieltään jo kaksi kovaa joukkuetta: TPS:n Turusta sekä Tampereen Tapparan.

– He ovat pelanneet koko kauden hyvin. Tosi paljon on ollut hyvää heidän hyökkäävässä pelitavassaan. HPK:n menestyminen tekee koko suomikiekolle hyvää, raikas joukkue, Humaloja summasi hämeenlinnalaisia.

Hämeenlinnalaisten suurin syömähammas on ykkösketjun laituri Teemu Turunen, joka kaahasi runkosarjan läpi lähes piste per peli -tahdilla. Humaloja muistuttaa, että finaalivastustaja ei kuitenkaan ole yhden miehen harteilla.

– Heillä on kärkikentissä taitoa, mutta joukkue on muutenkin laadukas. Myös heidän erikoistilanteensa ovat hyviä.

Juuri erikoistilannepelaaminen yli- ja alivoimalla nousee todennäköisesti suureen rooliin mestaruutta ratkottaessa.

– Pelasimme hyvää alivoimaa HIFK:ä ja Ilvestä vastaan. Sitä pitää jatkaa, Miska muistutti.

Kärppien peli on nyt hyvin uomissaan, eikä suurempiin muutoksiin kauden huipennuksen lähestyessä ole tarvetta.

– Yhteispelimme parani hyvin HIFK-sarjassa ja samaan suuntaan mennään.

Miska itse on esiintynyt kauden 2018–2019 pudotuspeleissä kärppäpaidassa neljän matsin verran. Kuudessa ottelussa mies on ollut kokoonpanon ulkopuolella.

– Pelaajia on kierrätetty kokoonpanossa. Jätkät ovat pelanneet hyvin. Viimeisessä HIFK-pelissä meni hyvin ja oli mukava pelata. Aiemmissa peleissä oli yliyrittämistä, Humaloja ruoti omaa tekemistään.

Pelaajien kierrättämisen ohella Kärppien päävalmentaja Mikko Manner on sotkenut myös joukkueen viisikoita useaan otteeseen. Myös sentteri-Humalojankin laiturit ovat vaihdelleet pelien välillä.

– Muutoksilla on yritetty herätellä joukkuetta ja saada jotain uutta pelaamiseen. Hyviä muutoksia on ollut.

Vaikka Humaloja on joutunut katsomaan pelejä myös katsomosta käsin, on joukkueen etu ja menestyminen tärkeysjärjestyksessä numero yksi.

– Aluksi mieli oli maassa, kun ei päässyt pelaamaan. Tässä vaiheessa ei minuutit ole kuitenkaan tärkeimmät. Mukana on enää neljä seuraa (Finaaliparin lisäksi HIFK ja Tappara pelasivat pronssiottelussa viime perjantaina) ja pitää vain nauttia. Haluan auttaa joukkuetta ja tuoda positiivista meininkiä. Tämän takia sitä treenaa, kovissa liemissä keitetty Miska Humaloja muistutti.

Kahden finaalin jälkeen sarja on tasatilanteessa 1–1. Humaloja on pelannut molemmissa kamppailuissa. Finaalit jatkuvat torstaina Oulussa.

Ossi Savolainen