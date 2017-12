Leijonilta 25. vuosikirja

Jaa Facebookissa »

LC Pyhäsalmi on saanut jälleen valmiiksi uuden vuosikirjan. Kirja koostetaan aina joulumarkkinoille, joten nyt julkaistu kirja kattaa aikajakson lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017. Kirjasta on otettu 500 kappaleen painos ja sitä on saatavilla kaikkien Pyhäjärven alakoulujen kautta sekä muutamissa pyhäjärvisissä yrityksissä, myös Pyhäjärven Sanomissa.

– Jokaisesta kymmenen euron hintaisesta kirjasta sitä myyvät oppilaat saavat luokkaretkikassaan viisi euroa. Jäljelle jäävällä summalla LC Pyhäsalmi kattaa painokulut ja jakaa loppusumman pyhäjärvisille nuorille stipendeinä sekä veteraaneille esimerkiksi veteraanikahvien muodossa, selittää kirjan koostamisesta vastannut Harri Heikkilä.

– Suuri kiitos kuuluu myös Pyhäjärven Sanomille, ilman sitä meillä ei olisi materiaaliakaan.

Vuosikirjaa kokoaa vuosittain kirjatoimikunta, jonka jokainen jäsen kerää vuoden lehdistä juttuja omaan aihepiiriinsä liittyen, oman makunsa mukaan. Vuosikirjan jutut ovat pääsääntöisesti lyhennelmiä Pyhäjärven Sanomissa olleista toimittajien ja avustajien jutuista.

Tuorein vuosikirja on järjestyksessään jo 25. Idean toi aikoinaan tänne Paavo Leskinen.

– Kova työhän nytkin vuosikirjan kokoamisessa on, mutta silloin se on ollut vielä työläämpää, kun kuvat on pitänyt filmeistä teettää ja tekniikka oli muutenkin paljon alkeellisempaa, Heikkilä pohtii.

– Toisaalta vanhoja kirjoja selatessa huomaa, miten paljon yritykset on tällä vähentyneet. Mutta mukaan lähtijöitä on edelleen saatu, kiitos kaikille tukijoillemme, Harri kiittelee.

Mirka Kauranen